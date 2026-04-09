IPL 2026 માટે BCCI લાવ્યું નવા નિયમો, બેન્ચ પર બેસનારા ખેલાડીઓ માટે પ્રતિબંધો
BCCI ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં નવા નિયમો લાગુ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
Published : April 9, 2026 at 7:31 PM IST
IPL 2026 New Rules: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ની 19મી સીઝન હાલમાં જોશમાં ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં, ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનારી તમામ 10 ટીમોએ ઓછામાં ઓછી બે મેચ રમી છે, જેના કારણે કુલ રમાયેલી મેચોની સંખ્યા 14 થઈ ગઈ છે. આમાંથી, ફક્ત એક મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બાકીની મેચોના સ્પષ્ટ પરિણામો આવ્યા છે. લીગની 15મી મેચ આજે ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે, જ્યાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટકરાશે.
દરમિયાન, એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) IPL સીઝનના મધ્યમાં એક નવો નિયમ લાગુ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. આ પગલાનો હેતુ સમયનો બિનજરૂરી બગાડ અટકાવવાનો છે. તો, ચાલો જાણીએ કે BCCI ક્રિકેટમાં કયા નવા નિયમો રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
The BCCI has ruled that all the benched players are not allowed to move around the ground during an IPL match. 👀#IPL2026 pic.twitter.com/nXqhtkgnbv— Cricbuzz (@cricbuzz) April 8, 2026
IPLમાં આગામી નવો નિયમ શું છે?
BCCIના નવા નિયમો અનુસાર, ફક્ત તે 16 ખેલાડીઓને જ મેચ દરમિયાન રમતના મેદાનમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે જેમના નામ ટીમ શીટ પર દેખાય છે. આ યાદીમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનના નામ તેમજ ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર ઓપ્શન તરીકે નિયુક્ત પાંચ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. પરિણામે, ટીમના અન્ય સભ્યો કોચ સહિત મેચમાં વિરામ દરમિયાન મેદાનમાં પગ મૂકવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. હાલમાં, BCCI એ આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી.
નિયમો અનુસાર, પ્લેઇંગ ઇલેવનના ખેલાડીઓ સિવાય, ફક્ત પાંચ ખેલાડીઓ - 'બિબ' (બેન્ચ પર બેઠેલા ખેલાડીઓ માટે નિયુક્ત જર્સી) પહેરીને સીમા રેખાની નજીક રહેવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે. જે ખેલાડીઓના નામ સત્તાવાર ટીમ શીટ પર દેખાતા નથી તેમને પીણાં, બેટ અથવા ગ્લોવ્ઝ પહોંચાડવા માટે રમતના મેદાનમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
વધુમાં, તેમને અન્ય ખેલાડીઓને કોઈપણ સંદેશા પહોંચાડવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. ફક્ત પાંચ ખેલાડીઓ જે બિબ પહેરીને છે તેમને સીમા રેખાની આસપાસ ફરવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવશે; બાકીના ખેલાડીઓએ ડગઆઉટની અંદર રહેવું પડશે. નોંધનીય છે કે, IPL નિયમો હેઠળ, દરેક ફ્રેન્ચાઇઝીને ઓછામાં ઓછા 22 અને વધુમાં વધુ 25 ખેલાડીઓની ટીમ જાળવવાની પરવાનગી છે.
નવા નિયમ પાછળનું તર્ક શું છે?
ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ હાલમાં 2026 IPL સીઝનની શરૂઆતમાં આ નિયમ લાગુ કરવાનું વિચારી રહ્યું છે. હાલમાં, આ નિયમ રજૂ કરવાનું ચોક્કસ કારણ અસ્પષ્ટ છે. એવું સૂચવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ નિયમો મેચ દરમિયાન શિસ્ત જાળવવા, બિનજરૂરી ભીડ અને વિક્ષેપો ઘટાડવા અને રમતની એકંદર ગતિ વધારવા માટે છે. જોકે, BCCI એ હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ આપી નથી. એવા અહેવાલો પણ છે કે આ નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા ટીમ અને સામેલ વ્યક્તિગત ખેલાડી બંને સામે શિસ્તબદ્ધ કાર્યવાહી કરી શકે છે.
