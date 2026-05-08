BCCI એ IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓને આઠ પાનાનો નિર્દેશ જારી કર્યો, હની-ટ્રેપના જોખમો અંગે ચેતવણી આપી

બીસીસીઆઈએ હોટેલ પ્રવેશ, માલિકોની હિલચાલ અને વેપિંગ સંબંધિત વારંવારના ઉલ્લંઘન અંગે તમામ 10 ફ્રેન્ચાઇઝીઓને ચેતવણી આપી છે.

Published : May 8, 2026 at 5:38 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ગુરુવારે તમામ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ફ્રેન્ચાઇઝીઓને આઠ પાનાનો નિર્દેશ જારી કર્યો છે, જેમાં ચાલુ ટુર્નામેન્ટમાં પ્રોટોકોલના ભંગ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સમાચાર એજન્સી PTI ના અહેવાલ મુજબ, BCCI એ માર્ગદર્શિકાનો એક સમૂહ જારી કર્યો છે જેનું પાલન ફ્રેન્ચાઇઝીઓ દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી કરવામાં આવશે. બોર્ડે ટીમોને હની-ટ્રેપિંગ અને અનધિકૃત હિલચાલથી સાવધ રહેવા કહ્યું છે.

"ચાલુ સીઝન દરમિયાન જોવા મળેલી કેટલીક ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ સલાહકાર જારી કરવામાં આવ્યો છે અને તેનો હેતુ IPL સાથે સંકળાયેલા તમામ હિસ્સેદારો પાસેથી અપેક્ષિત વ્યાવસાયિકતા, શિસ્ત, સુરક્ષા જાગૃતિ અને પ્રોટોકોલ પાલનના ધોરણોને મજબૂત બનાવવાનો છે," BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ ફ્રેન્ચાઇઝીના CEO ને લખેલા સંદેશમાં જણાવ્યું હતું.

"BCCI ના ધ્યાન પર આવ્યું છે કે, વર્તમાન IPL સીઝન દરમિયાન ખેલાડીઓ, સપોર્ટ સ્ટાફ અને ટીમ અધિકારીઓ સાથે ગેરવર્તણૂક અને પ્રોટોકોલ ઉલ્લંઘનની કેટલીક ઘટનાઓ બની છે."

હની ટ્રેપ ચેતવણી

આ પત્રમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત હની ટ્રેપ વિશે ચેતવણી છે. BCCI એ ચેતવણી આપી છે કે IPL ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ખેલાડીઓને નિશાન બનાવીને હની ટ્રેપની શક્યતા છે. બોર્ડના ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે કેટલાક ખેલાડીઓ ટીમ મેનેજમેન્ટને જાણ કર્યા વિના હોટલના રૂમમાં અનધિકૃત લોકોને પ્રવેશ આપી રહ્યા છે. સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ આ ખૂબ જ ખતરનાક છે, તેથી બોર્ડે નિયમ બનાવ્યો છે કે હવેથી આવનારા કોઈપણ મહેમાનને પરવાનગી પત્ર સાથે આવવું પડશે. ટીમ મેનેજમેન્ટને દરરોજ મહેમાનોની વિગતો રેકોર્ડ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

વેપિંગ પર પ્રતિબંધ

તાજેતરમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રાયન પરાગના ડ્રેસિંગ રૂમમાં વેપિંગ કરતા એક વીડિયોએ ભારે હંગામો મચાવ્યો હતો. BCCI એ આ વાતને ગંભીરતાથી લીધી છે. ડ્રેસિંગ રૂમ, ડગઆઉટ્સ અથવા ટીમ હોટલમાં વેપ અને ઈ-સિગારેટના ઉપયોગ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

ટીમ માલિકો માટે પણ નવી માર્ગદર્શિકા

BCCI એ ફક્ત ખેલાડીઓને જ નહીં પરંતુ ટીમ માલિકોને પણ સૂચનાઓ જારી કરી છે. મેચનું લાઈવ પ્રસારણ થઈ રહ્યું હોય ત્યારે ખેલાડીઓનો સંપર્ક કરવો નહીં, ગળે લગાવવો નહીં કે મેદાનમાં વાતચીત કરવા માટે પ્રવેશ કરવો નહીં. પત્રમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે કે માલિકોએ ખેલાડીઓ અને મેચ અધિકારીઓ (PMOA) ના પ્રોટોકોલનું કડક પાલન કરવું જોઈએ અને ખેલાડીઓને કોઈ મુશ્કેલી ન પહોંચાડવી જોઈએ.

અનધિકૃત મુસાફરી પર દેખરેખ

BCCI ના ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે ઘણા ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ સુરક્ષા અધિકારીઓને જાણ કર્યા વિના હોટલ છોડી રહ્યા છે. બોર્ડે આવી અનિયમિતતા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. હવેથી, જ્યારે પણ ટીમ હોટેલ છોડે છે, ત્યારે મૂવમેન્ટ લોગ ભરવો આવશ્યક છે. એક નિયમ પણ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે કે સુરક્ષા સંપર્ક અધિકારી અથવા ટીમ ઇન્ટિગ્રિટી અધિકારીને જાણ કર્યા વિના કોઈએ ક્યાંય જવું જોઈએ નહીં. ખેલાડીઓની સલામતી માટે આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, બોર્ડે જણાવ્યું હતું.

નિયમોના ઉલ્લંઘન માટે ભારે દંડ

BCCI એ પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાના પરિણામો શું છે. બોર્ડે કહ્યું છે કે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિને માત્ર નોટિસ જ નહીં પરંતુ ભારે દંડ પણ ફટકારવામાં આવશે. તેણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે લીગનું નામ ખરાબ થાય તેવું વર્તન કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિને અવગણવામાં આવશે નહીં. બીસીસીઆઈએ તેના પત્રમાં સૂચવ્યું છે કે આઈપીએલની પ્રતિષ્ઠાનું રક્ષણ કરવું એ દરેકની જવાબદારી છે. ઉપરાંત, તેમણે ચેતવણી આપી છે કે નિયમો વિરુદ્ધ કામ કરનારાઓને કાનૂની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે.

