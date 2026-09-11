BCCI સાથે કામ કરવાની સુવર્ણ તક, જાણો અરજી કરવાની પ્રક્રિયા અને અંતિમ તારીખ
BCCIએ 'સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ' ખાતે 'હેડ ઓફ સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ એન્ડ મેડિસિન'ના પદ માટે અરજીઓ મંગાવી છે.
Published : September 11, 2026 at 7:38 PM IST
BCCIએ એક નવી જગ્યા માટે જાહેરાત કરી છે અને સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા અરજીઓ મંગાવી છે. 'બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા' (BCCI) બેંગલુરુ સ્થિત તેના 'સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ' (CoE) માટે 'હેડ – સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ એન્ડ મેડિસિન'ની નિમણૂક કરવા માંગે છે. જો તમે આ પદ માટે રસ ધરાવતા હો, તો અહીં અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ સહિતની મહત્વપૂર્ણ વિગતો આપવામાં આવી છે.
BCCI સાથે કામ કરવાની સુવર્ણ તક
BCCIએ બેંગલુરુ સ્થિત 'સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ' (CoE) ખાતે 'હેડ – સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ એન્ડ મેડિસિન'ના પદ માટે અરજીઓ મંગાવી છે. પસંદગી પામનાર ઉમેદવાર BCCIના એલિટ ક્રિકેટ અને CoE કાર્યક્રમો હેઠળ સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ અને મેડિસિન સેવાઓ માટે વ્યૂહાત્મક અને કાર્યકારી નેતૃત્વ પૂરું પાડશે. આ ભૂમિકામાં ફિઝિયોથેરાપીના વડા (CoE), ટીમ ઈન્ડિયાના ફિઝિયોથેરાપીના વડા, S&C (સ્ટ્રેન્થ એન્ડ કન્ડીશનીંગ)ના વડા (CoE) અને ટીમ ઈન્ડિયાના S&C સ્ટાફનું સંચાલન કરવાનો પણ સમાવેશ થશે.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) September 11, 2026
BCCI invites applications for the position of Head – Sports Science & Medicine at the Centre of Excellence.
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આ ઉપરાંત, નિયુક્ત વ્યક્તિ ભારતીય ખેલાડીઓ માટે સંકલિત સહાયક કાર્યક્રમો પૂરા પાડવા માટે રાષ્ટ્રીય અને CoE કોચ, ક્રિકેટ શિક્ષણ સ્ટાફ અને અન્ય પર્ફોર્મન્સ નિષ્ણાતો સાથે મળીને કામ કરશે. આ પદ પર ખેલાડીઓના સ્વાસ્થ્ય અને કલ્યાણ, ઈજા નિવારણ અને પુનર્વસન (rehabilitation), શારીરિક વિકાસ, સંશોધન, નવીનતા તેમજ આવશ્યક તકનીકો અને સેવાઓના અમલીકરણ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવશે.
મુખ્ય જવાબદારીઓ શું હશે?
- BCCI ના રમત વિજ્ઞાન અને દવા વિભાગ માટે વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિકોણ, લક્ષ્યો અને માળખાનો વિકાસ અને અમલીકરણ, જેમાં ક્લિનિકલ અને તબીબી શાસન, સેવા વિતરણ, જોખમ વ્યવસ્થાપન અને ખેલાડીઓની સુખાકારીનો સમાવેશ થાય છે.
- રમત વિજ્ઞાન અને દવા ટીમને વ્યૂહાત્મક અને કાર્યકારી નેતૃત્વ પૂરું પાડવું અને ભારતીય ખેલાડીઓ માટે સંકલિત સહાય કાર્યક્રમો પહોંચાડવા માટે ક્રિકેટ વડા (CoE), રાષ્ટ્રીય કોચ, ક્રિકેટ શિક્ષણ સ્ટાફ અને અન્ય પ્રદર્શન નિષ્ણાતો સાથે સહયોગ કરવો.
- ઈજા નિવારણ અને જોખમ ઘટાડવા, ખેલાડીઓની પુનઃપ્રાપ્તિ અને પુનર્વસન, રમતવીર વિકાસ, બીમારી અને સુખાકારી વ્યવસ્થાપન અને લાંબા ગાળાના શારીરિક વિકાસ સંબંધિત કાર્યક્રમોનું નિરીક્ષણ કરવું.
- પ્રદર્શન બેન્ચમાર્કિંગ, ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન, સંશોધન અને નવીનતાને આગળ ધપાવવું, જેમાં વિભાગની સંશોધન શાખાનો વિકાસ અને અગ્રણી રમત અને તબીબી સંસ્થાઓ સાથે ભાગીદારીનો સમાવેશ થાય છે.
- BCCI કાર્યક્રમોમાં સેવા વિતરણના ઉચ્ચ ધોરણો સુનિશ્ચિત કરતી વખતે વિભાગના આયોજન, બજેટ, પ્રદર્શન વ્યવસ્થાપન અને વ્યાવસાયિક વિકાસનું નિરીક્ષણ કરવું.
- જરૂર પડે ત્યારે પ્રદર્શન સંબંધિત બાબતો પર પ્રવક્તા તરીકે કાર્ય કરવું.
જરૂરી લાયકાત અને અનુભવ શું છે?
- સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ અથવા સંબંધિત ક્ષેત્રમાં માસ્ટર ડિગ્રી અથવા ડોક્ટરેટ ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
- બહુ-શાખાકીય પ્રદર્શન ટીમોનું સંચાલન કરતી વ્યૂહાત્મક નેતૃત્વ ભૂમિકામાં ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે.
- વ્યાવસાયિક અને/અથવા ઓલિમ્પિક રમતોમાં ઉચ્ચ-પ્રદર્શન ટીમોને રમતગમત વિજ્ઞાન અથવા તબીબી સહાય પૂરી પાડવાનો અનુભવ, તેમજ વ્યૂહાત્મક યોજનાઓ ઘડવા અને અમલમાં મૂકવાનો અનુભવ આવશ્યક છે.
- સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ અથવા મેડિસિનમાં વર્તમાન વ્યાવસાયિક માન્યતા અથવા લાઇસન્સ જરૂરી છે. ઉમેદવારો પાસે પ્રદર્શન-લક્ષી સંશોધનનો અનુભવ અને રમતવીરોના લાંબા ગાળાના શારીરિક વિકાસની સમજ હોવી જોઈએ.
- પ્રાદેશિક પ્રદર્શન કેન્દ્રો અને રમતગમત સંસ્થાઓ સાથે કામ કરવાનો અનુભવ એક સંપત્તિ ગણવામાં આવશે.
અરજી કરવાની સંપૂર્ણ માહિતી
- પદ: વડા – સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ અને મેડિસિન
- સ્થળ: BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ, બેંગલુરુ
- ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા: 1
- વય મર્યાદા: 60 વર્ષથી ઓછી
- રિપોર્ટિંગ: વડા – ક્રિકેટ – સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ, બેંગલુરુ
- રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધીમાં અરજી સબમિટ કરવાની રહેશે.
- અરજીઓની ચકાસણી અને શોર્ટલિસ્ટિંગ બાદ, શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોને વધુ મૂલ્યાંકન માટે વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે.
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