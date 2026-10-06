BCCI માં આવી ભરતી, ટીમ ઈન્ડિયાની પસંદગી સમિતિ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી
BCCI ટીમ ઈન્ડિયાની પસંદગી સમિતિમાં ખાલી પડેલી જગ્યા ભરવા માટે નવા પસંદગીકાર શોધી રહ્યું છે. આ ભૂમિકા માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે.
Published : October 6, 2026 at 8:06 PM IST
અજીત આગરકરનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદથી ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમની પસંદગી સમિતિમાં એક જગ્યા ખાલી છે. BCCI હવે આ પદ ભરવા માટે નવા પસંદગીકારની શોધ કરી રહ્યું છે અને આ માટે સત્તાવાર રીતે અરજીઓ મંગાવી છે. પસંદગી સમિતિના આ સભ્યની ભૂમિકા ખૂબ જ જવાબદારીપૂર્ણ છે; નિયુક્ત થનાર વ્યક્તિએ ટેસ્ટ, વન-ડે અને T20 ઇન્ટરનેશનલ એમ તમામ ફોર્મેટ માટે સિનિયર ભારતીય પુરુષ ટીમની પસંદગી કરવાની રહેશે. આ ઉપરાંત, દેશભરમાંથી અસાધારણ નવી ક્રિકેટ પ્રતિભાઓને શોધવી એ પણ આ ભૂમિકાનો એક મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો હશે, જેથી ટીમ ઈન્ડિયા માટે સ્ટાર ખેલાડીઓનો મજબૂત બેકઅપ હંમેશા ઉપલબ્ધ રહે.
આ પુરુષ ટીમની પસંદગી સમિતિના સભ્યની જવાબદારી રહેશે
ભેદભાવ વિના શ્રેષ્ઠ ટીમની પસંદગી: પસંદગીકારનું પ્રાથમિક કાર્ય ભારતની સૌથી મજબૂત સિનિયર પુરુષ ટીમને નિષ્પક્ષ અને સંપૂર્ણ પ્રામાણિકતા સાથે પસંદ કરવાનું છે. વધુમાં, તેમણે દેશમાં નવી ક્રિકેટ પ્રતિભા શોધવી જોઈએ, જેથી ટીમ ઈન્ડિયામાં હંમેશા ઉત્કૃષ્ટ ખેલાડીઓનો મજબૂત બેકઅપ રહે.
સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોનું નિરીક્ષણ: પસંદગીકારો ખેલાડીઓના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે રણજી ટ્રોફી, આઈપીએલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરશે. ખેલાડીઓના મેદાન પરના ફોર્મનું મૂલ્યાંકન કરીને, તેઓ દરેક ફોર્મેટ માટે ટીમ ઈન્ડિયાને સુધારવામાં યોગદાન આપશે.
🚨BCCI invites applications for one position on the Men’s Selection Committee Details ▶️ https://t.co/9POlKGpzrt— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
ખેલાડીઓની શોધમાં સતત મુસાફરી: પસંદગીકારોએ મેદાન પરની મેચોમાં વ્યક્તિગત રીતે હાજરી આપવાની જરૂર પડશે. આ માટે ભારત અને વિદેશમાં વારંવાર મુસાફરી કરવાની જરૂર પડશે, અને જો જરૂરી હોય તો, ટીમ વ્યૂહરચના બેઠકોમાં ભાગ લેવાની જરૂર પડશે.
BCCI ને 3-માસિક અહેવાલો સબમિટ કરવા: પસંદગીકારોએ ભારતીય ટીમના પ્રદર્શનનો સંપૂર્ણ રેકોર્ડ જાળવવો જોઈએ. દર ત્રણ મહિને, તેઓ ટીમના પ્રદર્શન પર વિગતવાર અહેવાલ તૈયાર કરશે અને તેને BCCI એપેક્સ કાઉન્સિલને રજૂ કરશે.
પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મીડિયાના પ્રશ્નોના જવાબ આપવા: જ્યારે પણ ટીમ ઈન્ડિયાની પસંદગી કરવામાં આવશે, ત્યારે પસંદગીકારોએ મીડિયા સમક્ષ હાજર રહેવું પડશે. તેમણે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પત્રકારોને સમજાવવું પડશે કે શા માટે કોઈ ખેલાડીને ટીમમાંથી પસંદ કરવામાં આવ્યો છે અથવા બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે.
ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટનની નિમણૂક: આ પસંદગી સમિતિની સૌથી મહત્વપૂર્ણ સત્તા હશે. પસંદગીકારો નક્કી કરશે કે કયા ખેલાડીને ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય જેવા વિવિધ ફોર્મેટમાં ભારતીય ટીમનો કેપ્ટન બનાવવો.
લાયકાત અને અનુભવની આવશ્યકતાઓ નીચે મુજબ છે:
BCCI ના નિયમો અનુસાર, ટીમ ઈન્ડિયા માટે નવા પસંદગીકાર બનવા માટે, ઉમેદવાર પાસે ક્રિકેટનો નોંધપાત્ર અનુભવ હોવો જોઈએ. અરજદારોએ ઓછામાં ઓછી 7 ટેસ્ટ મેચ અથવા 10 ODI, ભારત માટે 20 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચો રમી હોવી જોઈએ, અથવા ઓછામાં ઓછી 30 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચો રમી હોવી જોઈએ. વધુમાં, ખેલાડીએ ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ માટે ક્રિકેટના તમામ સ્વરૂપોમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હોવી જોઈએ. બોર્ડે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે કોઈપણ વ્યક્તિએ અગાઉ BCCI ક્રિકેટ સમિતિમાં કુલ 5 વર્ષ સેવા આપી છે તે ફરીથી આ પદ માટે પાત્ર રહેશે નહીં.
14 ઓક્ટોબર સુધી અરજીઓ કરી શકાય છે
BCCI એ આ ભરતી માટે ફક્ત એક જ પદની જાહેરાત કરી છે. પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરતા ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ 14 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધીમાં ઓનલાઈન લિંક દ્વારા તેમની અરજી સબમિટ કરી શકે છે. આ પછી, BCCI બધી અરજીઓની તપાસ કરશે અને પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને અંતિમ પસંદગી માટે વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવશે.
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