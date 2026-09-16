IPL 2027 માટે ખેલાડીઓની હરાજી ક્યાં યોજાશે? BCCIએ લીધો નિર્ણય
વર્ષ 2027માં યોજાનારી ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ની આગામી સીઝન માટેની તૈયારીઓ પહેલેથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે.
Published : September 16, 2026 at 1:59 PM IST
IPL 2027 AUCTION: વિશ્વની સૌથી મોટી ફ્રેન્ચાઇઝી-આધારિત T20 લીગ એવી 'ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ' (IPL)ની 2027ની સીઝન માટે ચાહકો આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ આ માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે અને 2027ની સીઝન માટે ખેલાડીઓની 'મિની-ઓક્શન' અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. આ હરાજી વિદેશમાં યોજવામાં આવશે નહીં. અગાઉની ઘણી સીઝન માટે ખેલાડીઓની હરાજી વિદેશમાં યોજાઈ હતી, પરંતુ BCCIએ આ સીઝન માટેની હરાજી દેશની અંદર જ યોજવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
ગવર્નિંગ કાઉન્સિલની બેઠકમાં લેવાયેલો નિર્ણય
IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલની બેઠક 15 સપ્ટેમ્બરે યોજાઈ હતી. 'ક્રિકબઝ' (Cricbuzz) ના અહેવાલ મુજબ, કોચીમાં યોજાયેલી 2023ની ખેલાડીઓની હરાજી બાદ, 2027ની IPL સીઝન માટેની ખેલાડીઓની હરાજી ભારતમાં યોજવામાં આવશે. તાજેતરના વર્ષોમાં આ કાર્યક્રમ દુબઈ, જેદ્દાહ અને અબુ ધાબી જેવા સ્થળોએ વિદેશમાં યોજવામાં આવ્યો હતો. જોકે, BCCI અને IPLએ આ વખતે હરાજીને ભારત પાછી લાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે, કારણ કે તે 'મિની-ઓક્શન' હશે.
⚡️ Cricbuzz understands that the IPL auction for the 2027 season is set to be held in India, after the last three auctions were held overseas pic.twitter.com/YlWW0EnqtI— Cricbuzz (@cricbuzz) September 16, 2026
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આવતા વર્ષે યોજાનારી 'મેગા ઓક્શન' ફરી એકવાર વિદેશમાં યોજાઈ શકે છે. ભારતમાં મિની-ઓક્શન યોજવાના નિર્ણયથી ફ્રેન્ચાઇઝીઓની તે ચિંતાઓનું પણ નિરાકરણ આવે છે જેમાં તેમને આ કાર્યક્રમ માટે તેમના પ્રતિનિધિ મંડળોને વિદેશ લઈ જવામાં આવતા લોજિસ્ટિકલ અને સંચાલકીય પડકારોનો સામનો કરવો પડતો હતો.
With the IPL Auction set to return to India for the 2027 season, here's a look at all the auction venues since 2008 pic.twitter.com/XR82PvlM6a— Cricbuzz (@cricbuzz) September 16, 2026
વિદેશમાં હરાજી યોજવા સાથે સંકળાયેલા પડકારો
'મિની-ઓક્શન' માટે ટીમોને વિદેશ લઈ જવામાં આવતી વ્યવસ્થાપકીય અને સંચાલન-સંબંધી મુશ્કેલીઓ અંગે ચિંતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે ગયા વર્ષે અબુ ધાબીમાં યોજાયેલી હરાજી દરમિયાન BCCIના સભ્યોએ આ બાબતોને ધ્યાનમાં લીધી હતી. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને, ગવર્નિંગ કાઉન્સિલે આ વર્ષની હરાજી માટે કોઈ ભારતીય શહેરની પસંદગી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
A decision on the impact player rule was left open-ended at the IPL Governing Council meeting on Tuesday. A final decision on the rule is expected to be taken at another meeting in a month#IPL pic.twitter.com/46HI2tq1tr— Cricbuzz (@cricbuzz) September 16, 2026
'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર' નિયમ અંગેનો નિર્ણય આગામી બેઠકમાં લેવાશે
'મિનિ-ઓક્શન' ના આયોજનની સાથે સાથે, ગવર્નિંગ કાઉન્સિલની બેઠકમાં એ બાબતે પણ નિર્ણય લેવાય તેવી અપેક્ષા હતી કે આગામી સિઝનમાં 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર'નો નિયમ ચાલુ રહેશે કે કેમ; જોકે, આ બાબતે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવાયો નથી. આ નિયમ અંગેનો અંતિમ નિર્ણય કાઉન્સિલની આગામી બેઠકમાં લેવાય તેવી શક્યતા છે. BCCIએ આ નિયમ અંગે ફ્રેન્ચાઈઝીઓનો અભિપ્રાય માંગ્યો હતો અને તેમણે તેમનો પ્રતિભાવ પહેલેથી જ રજૂ કરી દીધો છે.
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