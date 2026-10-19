ટીમ ઈન્ડિયાને મળ્યા નવા ચીફ સિલેક્ટર, રમેશ પોવારને પણ સ્થાન મળ્યું
અજીત આગરકરનો કાર્યકાળ 4 ઓક્ટોબરે પૂર્ણ થયો હતો, ત્યારથી ટીમ ઈન્ડિયાની સિલેક્શન સમિતિમાં એક જગ્યા ખાલી હતી.
Published : October 19, 2026 at 4:43 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ટીમ ઈન્ડિયાની પસંદગી સમિતિમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય સ્પિનર પ્રજ્ઞાન ઓઝાને ચીફ સિલેક્શન સમિતિના નવા અધ્યક્ષ અથવા નવા મુખ્ય ચીફ સિલેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઓઝાને સૌથી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમવાના તેમના અનુભવના આધારે આ પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને તેઓ આ પદ પર અજિત અગરકરનું સ્થાન લેશે. આ ઉપરાંત, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર રમેશ પોવારને પસંદગી સમિતિના સભ્ય તરીકે પણ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
બીસીસીઆઈ ક્રિકેટ સલાહકાર સમિતિ (CAC) ના સભ્યો અશોક મલ્હોત્રા અને જતીન પરાંજપેએ નવા પસંદગી સમિતિના સભ્યની પસંદગીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી. મુંબઈમાં બીસીસીઆઈ મુખ્યાલયમાં તમામ અરજીઓની સમીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુ લીધા પછી, તેમણે સર્વાનુમતે રમેશ પોવારને આ પદ માટે પસંદ કર્યા.
🚨 Announcement 🚨 Mr Ramesh Powar @imrameshpowar appointed to Men’s Selection Committee. Based on seniority (most Tests), Mr Pragyan Ojha @pragyanojha will chair the Committee. BCCI appreciates Mr Ajit Agarkar @imAagarkar for his commitment, conviction and contribution during his tenure as Chairman of the Committee. Details ▶️ https://t.co/z0jcyPWkr0 #TeamIndia— BCCI (@BCCI) October 19, 2026
રમેશ પવારે ભારત માટે બે ટેસ્ટ મેચ રમી છે
રમેશ પવારે તેમના આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં ભારત માટે બે ટેસ્ટ અને 31 વનડે રમ્યા. ત્યારબાદ તેમણે મુંબઈ અને ગુજરાતમાં ભારતીય મહિલા ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે અને BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં બોલિંગ કોચ તરીકે સેવા આપવા સહિત અનેક વરિષ્ઠ કોચિંગ હોદ્દાઓ સંભાળ્યા. ભારતીય મહિલા ટીમ સાથેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, તેમણે ટીમને એશિયા કપ ટાઇટલ અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડલ અપાવ્યો.
પ્રજ્ઞાન ઓઝા પસંદગી સમિતિનું નેતૃત્વ કરશે
પ્રજ્ઞાન ઓઝા હવે ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ માટે નવી સિલેક્શન સમિતિનું નેતૃત્વ કરશે. તેમની સાથે શિવ સુંદર દાસ, આરપી સિંહ, અજય રાત્રા અને રમેશ પોવાર પણ જોડાયા છે. આ સમગ્ર સિલેક્શન સમિતિનું પ્રાથમિક કાર્ય ટીમ માટે શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓની પસંદગી કરવાનું અને મેચ માટે યોગ્ય ટીમ સંયોજન વિકસાવવાનું છે. હવે, ઓઝાના નેતૃત્વમાં, સમિતિ પાસે ખેલાડીઓના પ્રદર્શન અને ટીમની જરૂરિયાતોના આધારે ન્યાયી અને સચોટ નિર્ણયો લેવાની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી રહેશે.
(BCCI) એ મુખ્ય પસંદગીકારની પ્રશંસા કરી
બીસીસીઆઈએ તેના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ચીફ સિલેક્ટર અજિત અગરકરના કાર્યની ખૂબ પ્રશંસા કરી છે. બોર્ડે તેમના સમર્પણ, સખત મહેનત અને યોગદાન બદલ તેમનો આભાર માન્યો. અગરકરને જુલાઈ 2023 માં મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, અને તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતે ત્રણ ICC ટ્રોફી, બે એશિયા કપ અને બે સતત એશિયન ગેમ્સ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા.
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