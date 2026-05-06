IPL 2026: પ્લેઓફનું શેડ્યુલ જાહેર, ફાઇનલ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે

આજે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ટાટા ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 (IPL 2026) ના પ્લેઓફના શેડ્યુલની જાહેરાત કરી.

IPL 2026 Playoff Schedule
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 6, 2026 at 1:22 PM IST

IPL 2026 Playoff Schedule: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ટાટા ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 (IPL 2026) ના પ્લેઓફના શેડ્યુલની જાહેરાત કરી. ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ 31 મેના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ પહેલા, 26 મેના રોજ, ટુર્નામેન્ટની પહેલી ક્વોલિફાયર મેચ ધર્મશાળાના હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે. ટુર્નામેન્ટની એલિમિનેટર અને ક્વોલિફાયર 2 મેચ ન્યૂ ચંદીગઢના ન્યૂ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે.

IPL 2026નો લીગ તબક્કો 24 મેના રોજ સમાપ્ત થશે

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની આ સિઝનમાં લીગ તબક્કોનો અંતિમ મુકાબલો 24 મેના રોજ રમાશે. આ દિવસે રવિવાર છે અને બે મેચો યોજાવાની છે. દિવસનો પહેલો મુકાબલો મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાશે. બીજો મુકાબલો KKR અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. આ સાથે, લીગ તબક્કો સમાપ્ત થશે. દસમાંથી છ ટીમો બહાર થઈ જશે, જેના કારણે ટાઇટલની રેસમાં ફક્ત ચાર ટીમો બાકી રહેશે.

IPL ફાઇનલ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે

આ પછી, બે ક્વોલિફાયર, એક એલિમિનેટર અને અંતે ફાઇનલ રમાશે. આ મેચોની તારીખો BCCI દ્વારા પછીના તબક્કે જાહેર કરવામાં આવશે; જોકે, એવું વ્યાપકપણે માનવામાં આવે છે કે IPL ફાઇનલ રવિવાર, 31 મે ના રોજ યોજાશે - તે જ દિવસે જાહેર કરવામાં આવશે કે કઈ ટીમ આ સિઝનની ચેમ્પિયન બની છે. દરમિયાન, અહેવાલો સામે આવ્યા છે કે IPL ફાઇનલ બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં યોજાશે નહીં. તેના બદલે, આ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવાની તક અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમને આપવામાં આવી છે.

પ્લેઓફ મેચો ન્યૂ ચંદીગઢ અને ધર્મશાળામાં રમાશે

જ્યારે IPL ફાઇનલ અમદાવાદમાં રમાશે, ત્યારે બાકીની ત્રણ મેચો અહીં રમાશે. આ વર્ષે પહેલો ક્વોલિફાયર ધર્મશાળામાં યોજાવાનો છે. વધુમાં, બીજો ક્વોલિફાયર અને એલિમિનેટર ન્યૂ ચંદીગઢના મુલ્લાનપુરમાં રમાશે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે, કેટલાક રાજકીય કારણોસર, બેંગલુરુને પ્લેઓફ મેચો માટે કોઈપણ હોસ્ટિંગ અધિકારો આપવામાં આવ્યા નથી. જો કે, આ નિર્ણય પાછળની આંતરિક ગતિશીલતા અંગેની ચોક્કસ વિગતો ગુપ્ત રાખવામાં આવી છે. દરમિયાન, હવે બધાની નજર પ્લેઓફમાં આગળ વધનારી ​​ચાર ટીમોને ઓળખવા પર, તેમજ આ સિઝનમાં આખરે કઈ ટીમ ચેમ્પિયન બનશે તે નક્કી કરવા પર છે.

IPL 2026 પ્લેઓફ શેડ્યૂલ:

  • 26 મે – ક્વોલિફાયર 1 – હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ – ધર્મશાલા
  • 27 મે – એલિમિનેટર – નવું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ – નવું ચંદીગઢ
  • 29 મે – ક્વોલિફાયર 2 – નવું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ – નવું ચંદીગઢ
  • 31 મે – ફાઇનલ – નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ – અમદાવાદ

