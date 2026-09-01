અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી માટે ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત, સ્ટાર ખેલાડીની ટીમમાં એન્ટ્રી
બીસીસીઆઈએ અફઘાનિસ્તાન સામેની ટી20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીમાં રમાશે.
Published : September 1, 2026 at 6:05 PM IST
IND VS AFG: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે સપ્ટેમ્બરમાં ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી યોજાવાની છે. શરૂઆતની મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ દરમિયાન, BCCI એ ટીમની જાહેરાત કરી છે; શ્રેયસ ઐયર ફરી એકવાર ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. નોંધનીય છે કે, વૈભવ સૂર્યવંશીએ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે, જ્યારે સંજુ સેમસનનું પણ પુનરાગમન થયું છે.
ચાર ખેલાડીઓ પર ફૂદડીનું ચિહ્ન મૂકવામાં આવ્યું છે
ઉલ્લેખનીય છે કે, BCCI દ્વારા પસંદ કરાયેલી ટીમમાં ચાર ખેલાડીઓ પર ફૂદડીનું ચિહ્ન મૂકવામાં આવ્યું છે, જેનો અર્થ એ થાય કે તે ફિટ હશે તો જ રમશે. આ ખેલાડીઓમાં નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, જસપ્રીત બુમરાહ, વોશિંગ્ટન સુંદર અને હર્ષિત રાણાનો સમાવેશ થાય છે. તે બધા તાજેતરમાં ઇજાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, અને તેમની ફિટનેસ સ્થિતિ અંગે હજુ સુધી કોઈ અંતિમ અપડેટ નથી.
India’s squad for Afghanistan T20I series announced. #TeamIndia will play three T20Is against Afghanistan at New Delhi, beginning September 13.#AFGvIND pic.twitter.com/UqTUeZyHz8— BCCI (@BCCI) September 1, 2026
સંજુ સેમસન ઝિમ્બાબ્વે શ્રેણીમાંથી બહાર હતો
અગાઉ, સંજુ સેમસનને ઝિમ્બાબ્વે સામેની T20 શ્રેણીમાંથી અચાનક બહાર કરવામાં આવતા BCCIની ભારે ટીકા થઈ હતી. જોકે, હવે તે વાપસી કરી ચૂક્યો છે. ટીમમાં ફરી એકવાર ત્રણ ઓપનર છે: અભિષેક શર્મા અને વૈભવ સૂર્યવંશી ઉપરાંત, સંજુ પણ ટીમમાં છે. આનો અર્થ એ છે કે એક ઓપનરને મેચમાંથી બહાર બેસવું પડશે તે લગભગ નક્કી છે.
અફઘાનિસ્તાન આ શ્રેણીનું યજમાન છે
શ્રેણીની બધી મેચો દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે, પરંતુ અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB) આ ઇવેન્ટનું આયોજન કરી રહ્યું છે. અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, પહેલી મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે, ત્યારબાદ બીજી મેચ 15 સપ્ટેમ્બરે અને ત્રીજી 17 સપ્ટેમ્બરે રમાશે.
ભારતીય ટીમ: શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજુ સેમસન, ઈશાન કિશન, તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી,રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદિપ સિંહ, હર્ષિત રાણા.
આ પણ વાંચો: