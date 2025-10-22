ETV Bharat / sports

BCCIએ મોહસીન નકવીને આપી ચેતવણી, જાણો ACCની બેઠકમાં શું થયું?

બીસીસીઆઈએ એસીસીને એક ઈમેલ મોકલીને ભારતીય ટીમને એશિયા કપ ટ્રોફી પરત કરવાની કડક ચેતવણી આપી છે.

BCCIએ મોહસીન નકવીને આપી ચેતવણી
BCCIએ મોહસીન નકવીને આપી ચેતવણી (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 22, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ટ્રોફી વિવાદ અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) ના વડા મોહસીન નકવીને એક સત્તાવાર ઇમેઇલ લખીને એશિયા કપ ટ્રોફી ભારત પરત કરવાની વિનંતી કરી છે, અને ચેતવણી પણ આપી છે કે જો ટ્રોફી ભારત પરત નહીં કરવામાં આવે તો BCCI આ મામલો ICC સુધી પહોંચાડશે.

એશિયા કપ ટ્રોફી વિવાદ

નોંધનીય છે કે 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈમાં રમાયેલી એશિયા કપ ફાઇનલમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને નવમી વખત ટ્રોફી જીતી હતી. જોકે, ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી મોહસીન નકવી પાસેથી એશિયા કપ ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ પછી, ACC ના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવી ટ્રોફી પોતાની સાથે લઈ ગયા, જેનાથી બંને દેશો વચ્ચે નવો વિવાદ શરૂ થશે.

BCCI સચિવે શું કહ્યું?

બીસીસીઆઈના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ ઈન્ડિયા ટુડે સાથેના એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં મોહસીન નકવીને ઇમેઇલ દ્વારા મોકલવાની પુષ્ટિ કરી હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ નકવીના જવાબની રાહ જોઈ રહ્યા છે અને જો તેઓ નહીં આપે તો આ મામલો સત્તાવાર મેઇલ દ્વારા આઈસીસી સુધી પહોંચાડશે.

પાકિસ્તાની મીડિયાનો દાવો

પાકિસ્તાની મીડિયાએ દાવો કર્યો છે કે, મોહસીન નકવીએ બીસીસીઆઈના પત્રનો જવાબ આપ્યો છે, જેમાં એસીસીએ બીસીસીઆઈને કહ્યું છે કે જો ટ્રોફીની જરૂર હોય, તો તેઓ તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે સમારોહ યોજી શકે છે. એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલે નવેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં ટ્રોફી સમારોહ યોજવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. એશિયા કપ હાલમાં દુબઈમાં એસીસી ઓફિસમાં યોજાઈ રહ્યો છે.

એસીસીની બેઠકમાં શું થયું?

ટ્રોફી વિવાદ અંગે અગાઉ 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ એસીસીની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં બીસીસીઆઈએ નકવીના વર્તનની નિંદા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે એશિયા કપ એસીસીનો છે અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે વિજેતા ટીમને સોંપવો જોઈએ. પરંતુ મોહસીન નકવી પોતાના વલણ પર અડગ રહ્યા અને ભારતીય ટીમને ટ્રોફી પરત કરવાનો ઇનકાર કર્યો.

તેમણે આગ્રહ કર્યો કે જો ભારત ટ્રોફી ઇચ્છતું હોય, તો તેમના કેપ્ટનને તે` લેવા માટે દુબઈમાં ACC મુખ્યાલય જવું પડશે. આ શરતને BCCI દ્વારા તાત્કાલિક નકારી કાઢવામાં આવી. આનાથી બંને દેશો વચ્ચેનો વિવાદ વધુ ઘેરો બન્યો, અને ભારતીય ટીમને હજુ સુધી ટ્રોફી મળી નથી.

TAGGED:

MOHSIN NAQVI
PDATE ASIA CUP TROPHY
BCCI ON ASIA CUP TROPHY

