T20 વર્લ્ડ કપ મેચ પર પાકિસ્તાનના યુ-ટર્ન પર BCCI ની પહેલી પ્રતિક્રિયા, જુઓ વિડીયો
પાકિસ્તાન સરકારે મેચનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો હોવાથી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની T20 વર્લ્ડ કપ મેચ નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ જ યોજાશે.
Published : February 10, 2026 at 1:25 PM IST
IND VS PAK WORLD CUP MATCH: ભારત-પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપ વિવાદ સમાપ્ત થયા બાદ ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ના ઉપાધ્યક્ષ રાજીવ શુક્લાએ પ્રતિક્રિયા આપી છે. રાજીવ શુક્લાએ વિવાદ ઉકેલવા માટે ICC ના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી છે અને તેમને અભિનંદન આપ્યા છે. ICC ની પ્રશંસા કરતા રાજીવ શુક્લાએ કહ્યું, "ICC ના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા શરૂ કરાયેલી બેઠકનું પરિણામ જોઈને હું ખૂબ જ ખુશ છું. આ એક સારો નિર્ણય છે, પરસ્પર સંમતિથી લેવાયેલો નિર્ણય છે જે રમતમાં ક્રિકેટના મહત્વને પ્રાથમિકતા આપવા માટે લેવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર મુદ્દાને ઉકેલવા અને ક્રિકેટને પાછું આગળ લાવવા માટે બધો શ્રેય ICC ને જાય છે. જ્યાં સુધી ICC નો સવાલ છે, આ એક મોટી સફળતા છે."
બીસીસીઆઈના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ વધુમાં કહ્યું, "હું આ પહેલ કરવા અને પાકિસ્તાનને વાતચીત માટે ટેબલ પર લાવવા બદલ આઈસીસીનો આભાર માનું છું, આ આપણા બધા માટે સારા સમાચાર છે અને મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં યોજાશે."
#WATCH | Delhi | On Pakistan to play against India at T20 cricket World Cup, BCCI Vice-President Rajeev Shukla says, " i am delighted to see the outcome of the deliberations initiated by icc representative, supervised by the icc chairman and the representatives who had gone to… pic.twitter.com/3x9xSDyGMB— ANI (@ANI) February 10, 2026
BCCIના રાજીવ શુક્લાએ એમ પણ કહ્યું, "જો પાકિસ્તાન પણ રમે છે, તો આ વર્લ્ડ કપ એક મોટી સફળતાની વાર્તા હશે. બાંગ્લાદેશ પણ આ વાતચીતથી ખુશ છે. તેમના બોર્ડને થોડી રાહત મળી છે અને તેઓ ખુશ છે. તેમણે ICCના પ્રયાસોની પણ પ્રશંસા કરી છે. આ દરેક માટે જીત-જીતની સ્થિતિ છે. મને ખુશી છે કે મેચ થશે અને વર્લ્ડ કપ સફળ થશે. ICC માટે આ એક મોટી સિદ્ધિ છે. હું ICCનો આભાર માનવા માંગુ છું."
એ નોંધવું જોઈએ કે શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ અનુરા કુમારા દિસાનાયકે પણ પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ સાથે ફોન પર વાત કરી હતી અને ટીમને મેચ રમવાની મંજૂરી આપવા વિનંતી કરી હતી.
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના વડા મોહસીન નકવીએ શરીફને ICC સાથેની તેમની ચર્ચાઓ વિશે માહિતી આપી હતી, ત્યારબાદ પાકિસ્તાન સરકારે ટીમને મેચ રમવાની મંજૂરી આપતા નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું. ICC એ આ મુદ્દે કેટલીક છૂટછાટો આપતાં, બાંગ્લાદેશ પર કોઈ દંડ લાદવાનો નિર્ણય લીધો ન હતો, જે સુરક્ષા ચિંતાઓને ટાંકીને ભારતમાં રમવાનો ઇનકાર કર્યા પછી વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો.
અગાઉ, પાકિસ્તાને કહ્યું હતું કે તે ભારત સામે મેચ નહીં રમે. આને ટુર્નામેન્ટમાંથી બાંગ્લાદેશને બાકાત રાખવાના રાજકીય વિરોધ તરીકે જોવામાં આવ્યું હતું. ICC એ સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે બાંગ્લાદેશની મેચ ભારતથી શ્રીલંકામાં ખસેડવાની વિનંતીને નકારી કાઢી હતી. ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યું હતું, અને સ્કોટલેન્ડને તેનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું.
