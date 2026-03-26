IPL 2026 પહેલા BCCIનો મોટો નિર્ણય, ઓપનિંગ સેરેમનીનો રંગારંગ કાર્યક્રમ નહિ યોજાય

28 માર્ચથી IPL 2026 શરૂ થવાની છે. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થવાના બે દિવસ પહેલા, BCCI એ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે.

Published : March 26, 2026 at 1:16 PM IST

IPL 2026 OPENING CEREMONY: IPL ની 19મી સિઝન શરૂ થાય તે પહેલા એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. આ સિઝન 28 માર્ચે શરૂ થવાની છે. જોકે, ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તેના બે દિવસ પહેલા, BCCI એ નિર્ણય લીધો છે કે આ IPL સિઝન માટે કોઈ ઓપનિંગ સેરેમની યોજાશે નહીં. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, BCCI એ આ વખતે ઓપનિંગ સેરેમનીનું આયોજન ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ થાય છે કે RCB અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની મેચ પહેલા કોઈપણ પ્રકારના ઉજવણીના કાર્યક્રમો થશે નહીં.

ગયા વર્ષે ચિન્નાસ્વામીની બહાર થઈ હતી ભગદડ

સામાન્ય રીતે, દરેક IPL સિઝનની ઓપનિંગ મેચ પહેલા સ્ટાર કલાકારો, ગાયકો અને નર્તકો દ્વારા પ્રદર્શન દર્શાવતો ઓપનિંગ સેરેમનીનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ચાલો જણાવીએ કે બોર્ડે આ વખતે આ નિર્ણય કેમ લીધો છે. હકીકતમાં, 2025 માં, RCB ટીમે તેમની પ્રથમ ચેમ્પિયનશિપ જીતીને 17 વર્ષના ટાઇટલ દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો હતો. આ જીતની ઉજવણી કરવા માટે, RCB એ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. વિજય ઉજવણી દરમિયાન, ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની બહાર ભગદડ મચી ગઈ.

BCCI દ્વારા ઓપનિંગ સેરેમની રદ કરવાનું કારણ

ભગદડમાં 11 નિર્દોષ લોકોના મોત થયા હતા. આ ઘટનાએ ભારે વિવાદ ઉભો કર્યો હતો. તે ભગદડમાં જીવ ગુમાવનારા 11 વ્યક્તિઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે, BCCI એ નિર્ણય લીધો છે કે RCB આ સિઝનમાં તેમની શરૂઆતની મેચ પહેલા એક મિનિટનું મૌન પાળશે; વધુમાં, સ્ટેડિયમની અંદર 11 સીટો તેમની યાદમાં કાયમ માટે ખાલી રહેશે. ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ના અહેવાલમાં જણાવવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, આ દુ:ખદ ઘટનાને કારણે જ BCCI એ આ વખતે ઓપનિંગ સેરેમની રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ગયા વર્ષે, ઓપનિંગ સેરેમની કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમમાં યોજાઈ હતી.

IPL 2026 ની પહેલી મેચ RCB અને SRH વચ્ચે રમાશે

IPL 2026 ની પહેલી મેચ બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. 28 માર્ચે, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમો આ સ્થળે ટકરાશે. બેંગલુરુ આ સિઝનમાં પોતાના ટાઇટલને બચાવવાના ઇરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે, ત્યારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની નજર બીજી ચેમ્પિયનશિપ મેળવવા પર રહેશે. RCB એ ફાઇનલમાં પંજાબ કિંગ્સને હરાવીને ગયા સિઝનમાં પોતાનું પહેલું ટાઇટલ જીત્યું હતું.

