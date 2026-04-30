T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત ક્યારે થશે? BCCI એ આપી મોટી અપડેટ
ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 12 જૂનથી ઇંગ્લેન્ડમાં શરૂ થવાનો છે. આ દરમિયાન, BCCI એ ટીમની જાહેરાતની તારીખ નક્કી કરી દીધી છે.
Published : April 30, 2026 at 1:32 PM IST
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે તાજેતરમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રવાસ કર્યો હતો, જ્યાં તેઓએ પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમી હતી અને 4-1 થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે, બધાની નજર 12 જૂનથી ઇંગ્લેન્ડમાં યોજાનાર ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ પર છે, જેના માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત હજુ બાકી છે. BCCI એ વર્લ્ડ કપ માટે ટીમની જાહેરાતની તારીખ નક્કી કરી દીધી છે, જેની જાહેરાત 2 મેના રોજ થવાની છે.
BCCI એ સોશિયલ મીડિયા પર આપી જાણકારી
29 એપ્રિલના રોજ, BCCI એ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આપી જાણકારી, જેમાં જાહેરાત કરવામાં આવી કે 2026 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમ 2 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. આ સાથે, ઇંગ્લેન્ડ સામે આગામી ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે ટીમની પણ જાહેરાત કરવામાં આવશે, જે ટીમ ઈન્ડિયાને વર્લ્ડ કપ પહેલા તેમની તૈયારીઓનું પરીક્ષણ કરવાની મંજૂરી આપવા માટે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ પાછલા T20 વર્લ્ડ કપમાં ખૂબ જ નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું હતું, જે ગ્રુપ સ્ટેજથી આગળ પણ આગળ વધવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. જોકે, આ વખતે દરેકને ભારતીય મહિલા ટીમ તરફથી ખૂબ જ સારા પ્રદર્શનની અપેક્ષા છે, ખાસ કરીને કારણ કે ટીમમાં ઘણી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે જેમને હવે T20 ફોર્મેટમાં નોંધપાત્ર અનુભવ છે.
Mark your calendars 🗓️— BCCI Women (@BCCIWomen) April 29, 2026
#TeamIndia's squad announcement for the ICC Women's #T20WorldCup 2⃣0⃣2⃣6⃣ coming your way this Saturday 🤩 🇮🇳 pic.twitter.com/jVARcIdNlk
ટીમ ઈન્ડિયાને મળ્યું ગ્રુપ A માં સ્થાન
2026ના ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં, ભારતીય ટીમને ઓસ્ટ્રેલિયા, પાકિસ્તાન, દક્ષિણ આફ્રિકા, બાંગ્લાદેશ અને નેધરલેન્ડની મહિલા ટીમો સાથે ગ્રુપ A માં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ટીમ ઈન્ડિયા 14 જૂને બર્મિંગહામ ખાતે પાકિસ્તાન મહિલા ટીમ સામે મેગા-ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચ રમવાની છે. ત્યારબાદ, તેમનો આગામી મુકાબલો 17 જૂને નેધરલેન્ડ મહિલા ટીમ સામે થશે. 21 જૂને, ટીમ ઈન્ડિયા ટૂર્નામેન્ટનો પોતાનો ત્રીજો મુકાબલો દક્ષિણ આફ્રિકા મહિલા ટીમ સામે રમશે, જ્યારે ૨૫ જૂને, તેઓ બાંગ્લાદેશ મહિલા ટીમનો સામનો કરશે. ભારતીય મહિલા ટીમ 28 જૂને ગ્રુપ સ્ટેજની અંતિમ મેચ રમવાની છે.
2026ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં કેટલાક ખેલાડીઓના નામ લગભગ સુરક્ષિત માનવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ અન્ય ઘણા નામો અંગે ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે, ભારતી ફુલમાલીનું પણ નામ છે.
