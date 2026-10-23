BCCI નું મોટુ એલાન, પરવિંદર અવાના જુનિયર પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે જાહેર
BCCI એ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર પરવિંદર અવાનાને જુનિયર પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે.
Published : October 23, 2026 at 4:21 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ જુનિયર પસંદગી સમિતિ અંગે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર પરવિંદર અવાનાને જુનિયર પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. બોર્ડે શુક્રવાર, 23 ઓક્ટોબરના રોજ એક મીડિયા રિલીઝમાં આ જાહેરાત કરી હતી. ક્રિકેટ સલાહકાર સમિતિ (CAC) એ ઇન્ટરવ્યુ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી અવાનાના નામની ભલામણ કરી હતી. પરવિંદર અવાના ઉપરાંત, કૃષ્ણા દાસ, રાકેશ પટેલ અને અર્જુન યાદવને પણ જુનિયર પસંદગી સમિતિમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ટૂંક સમયમાં પાંચમા સભ્યની નિમણૂક કરવામાં આવશે. નવી સમિતિ જુનિયર ક્રિકેટરોની પસંદગી અને ભારતીય ક્રિકેટમાં ઉભરતા ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જવાબદાર રહેશે.
પરવિંદર અવાનાને એક મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી
પરવિંદર અવાનાએ ભારતીય ટીમ માટે 2 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. આ ઉપરાંત, તેમણે તેમની ફર્સ્ટ-ક્લાસ કારકિર્દીમાં 62 મેચ રમી હતી, જેમાં તેમણે 191 વિકેટ લીધી હતી. ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલરે દિલ્હી, ઇન્ડિયા એ અને રેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. તેઓ આઈપીએલમાં કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (હવે પંજાબ કિંગ્સ) માટે પણ રમ્યા હતા.
ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, અવનાએ કોચિંગ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમણે દિલ્હીની અંડર-૧૬, અંડર-૧૯ અને અંડર-૨૩ ટીમો સાથે કામ કર્યું. તેઓ ભારતીય અંડર-૧૯ ટીમ અને બીસીસીઆઈ અને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (COE) દ્વારા સંચાલિત વિવિધ ઉચ્ચ-પ્રદર્શન કાર્યક્રમો સાથે પણ સંકળાયેલા રહ્યા છે. હવે તેમને જુનિયર પસંદગી સમિતિમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
🚨 News 🚨 Parvinder Awana @ParvinderAwana appointed Chairperson of Junior Selection Committee. Krishna Das, Rakesh Patel, N. Arjun Yadav appointed as members of the Committee. More Details 🔽 https://t.co/wRcnfMS5X0— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
કૃષ્ણ દાસને કોચિંગનો પણ અનુભવ છે
જુનિયર પસંદગી સમિતિના સભ્ય કૃષ્ણ દાસ ભૂતપૂર્વ ઝડપી બોલર છે જે આસામ અને ગોવા માટે રમ્યા હતા. તેમણે પોતાની ફર્સ્ટ-ક્લાસ કારકિર્દીમાં 49 મેચ રમી હતી, જેમાં 166 વિકેટ લીધી હતી. તેમણે ભારતની અંડર-19 અને ભારત A ટીમોનું પણ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. તેમની રમત કારકિર્દી ઉપરાંત, દાસે કોચિંગમાં પણ કામ કર્યું છે. તેમણે ભારતીય અંડર-19 ટીમના બોલિંગ કોચ તરીકે સેવા આપી હતી. તેમણે ઉત્તરાખંડની રણજી ટ્રોફી ટીમના બોલિંગ કોચ તરીકે પણ સેવા આપી હતી.
રાકેશ પટેલ ગુજરાત અને બરોડા માટે રમી ચૂક્યા છે. તેમણે ભારત Aનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કર્યું છે અને દુલીપ ટ્રોફી, દેવધર ટ્રોફી અને ઈરાની ટ્રોફી જેવી સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો છે. કોચિંગમાં, પટેલે ગુજરાત અને બરોડા અંડર-19, અંડર-23 અને સિનિયર ટીમો સાથે કામ કર્યું છે. તેઓ 2025-26 સીઝનમાં બરોડા અંડર-23 ટીમના મુખ્ય કોચ પણ હતા. તેમના અનુભવથી જુનિયર ખેલાડીઓની પસંદગીમાં મદદ મળવાની અપેક્ષા છે.
જુનિયર પસંદગી સમિતિમાં હાલમાં નીચેના સભ્યો છે:
- પરવિંદર અવાના - અધ્યક્ષ
- કૃષ્ણા દાસ - સભ્ય
- રાકેશ પટેલ - સભ્ય
- એન. અર્જુન યાદવ - સભ્ય
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