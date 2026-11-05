BCCI નો મોટો નિર્ણય, શ્રીલંકા સામે રમાનારી પ્રથમ વનડે દિલ્લીના બદલે હવે આ સ્થળે રમાશે
IND VS SL 1ST ODI: BCCI એ ડિસેમ્બરમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાનારી ODI શ્રેણીની પહેલી મેચનું સ્થળ બદલ્યું છે.
Published : November 5, 2026 at 8:34 PM IST
IND VS SL 1ST ODI: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે આગામી ODI શ્રેણી પહેલા મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. BCCI એ શ્રેણીની પહેલી ODI ના સ્થળમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. શરૂઆતમાં દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમવાની હતી, પરંતુ હવે આ મેચ આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ ખસેડવામાં આવી છે. આ મેચ નિર્ધારિત તારીખ, 13 ડિસેમ્બર, 2026 ના રોજ વિશાખાપટ્ટનમના ACA-VDCA ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આનો અર્થ એ થયો કે મેચની તારીખ કે સમયમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. દિલ્હી અને જિલ્લા ક્રિકેટ એસોસિએશનની ખાસ વિનંતીને પગલે BCCI એ આ નિર્ણય લીધો છે.
બીસીસીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ ક્રિકેટ એસોસિએશન (ડીડીસીએ) એ હવામાનની સ્થિતિ અને સ્ટેડિયમમાં ચાલી રહેલા નવીનીકરણના કામને કારણે મેચને સ્થાનાંતરિત કરવાની વિનંતી કરી હતી. વિનંતી પર વિચાર કર્યા પછી, બોર્ડે મેચને વિશાખાપટ્ટનમ ખસેડી.
🚨 News 🚨 First ODI between India and Sri Lanka to be held on December 13 shifted from Delhi to Visakhapatnam More details 🔽 | #TeamIndia | #INDvSL | @mflone_ https://t.co/P9wJkuYdtJ— BCCI (@BCCI) November 5, 2026
અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં કામ ચાલી રહ્યું છે
દિલ્હીમાં યોજાનારી મેચ અંગે અગાઉ ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં નવીનીકરણ અને અન્ય જરૂરી કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. પરિણામે, સ્ટેડિયમ 13 ડિસેમ્બર સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનું આયોજન કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર નહીં હોય.
આ કારણોસર, પ્રથમ વનડે દિલ્હીથી અમદાવાદ ખસેડવાની ચર્ચા થઈ હતી. જોકે, BCCI એ હવે આ અટકળોનો અંત લાવી દીધો છે અને વિશાખાપટ્ટનમને નવા સ્થળ તરીકે પસંદ કર્યું છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, સ્થળ બદલવાની અફવાઓ વચ્ચે, BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ અગાઉ આવા અહેવાલોને ખોટા ગણાવ્યા હતા. જોકે, બોર્ડે હવે સત્તાવાર રીતે સ્થળ ખસેડવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ સાથે, ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પ્રથમ વનડે માટે નવું સ્થળ પણ નક્કી થઈ ગયું છે.
ભારત-શ્રીલંકા વનડે અને T20 શ્રેણી માટેનું નવું શેડ્યૂલ
- પ્રથમ વન-ડે (ODI): 13 ડિસેમ્બર 2026 - વિશાખાપટ્ટનમ (સ્થળ બદલાયું છે)
- બીજી વન-ડે (ODI): 16 ડિસેમ્બર 2026 - બેંગલુરુ
- ત્રીજી વન-ડે (ODI): 19 ડિસેમ્બર 2026 - અમદાવાદ
- પ્રથમ T20I: 22 ડિસેમ્બર 2026 - રાજકોટ
- બીજી T20I: 24 ડિસેમ્બર 2026 - કટક
- ત્રીજી T20I: 27 ડિસેમ્બર 2026 - પુણે
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