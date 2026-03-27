BCCI એ 8 ખેલાડીઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો, જેમાં ભારતીયોનો પણ સમાવેશ!!
બીસીસીઆઈએ આઈપીએલમાં 8 ખેલાડીઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, જેમાં ભારતીયોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તે ખેલાડીઓ કોણ છે તેની માહિતી નીચે મુજબ છે.
Published : March 27, 2026 at 7:28 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 7:38 PM IST
IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝન શનિવાર, 28 માર્ચથી શરૂ થઈ રહી છે. પ્રથમ મેચમાં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે ટકરાશે. આ ટુર્નામેન્ટની શાનદાર શરૂઆત હશે.
જોકે, IPL 2026 ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં, ઇંગ્લેન્ડના ઓપનર બેન ડકેટ લીગમાંથી ખસી ગયા છે, અને તેમના નિર્ણયથી ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) તરફથી પ્રતિબંધ લાગી શકે છે. ડકેટ પહેલા, તેમના સાથી હેરી બ્રુકે પણ આવું જ કર્યું હતું. ત્યારબાદ BCCIએ તેમના પર બે વર્ષનો પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો. જો આપણે BCCI દ્વારા અત્યાર સુધી પ્રતિબંધિત આઠ ખેલાડીઓ પર નજર કરીએ, તો
IPLમાંથી 8 ખેલાડીઓ પર પ્રતિબંધ
પ્રવીણ તાંબે: "ઉંમર ફક્ત એક સંખ્યા છે" એ કહેવતને સાચી સાબિત કરનાર ખેલાડી પ્રવીણ તાંબે છે. તેમણે 41 વર્ષની ઉંમરે રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે IPL માં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેઓ 2013 થી 2016 સુધી IPL માં રમ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે 33 મેચ રમી હતી અને 7.75 ના ઇકોનોમી રેટથી 28 વિકેટ લીધી હતી. જોકે, BCCI એ પૂર્વ પરવાનગી વિના અન્ય દેશોમાં ફ્રેન્ચાઇઝી ક્રિકેટમાં ભાગ લેવા બદલ તેમને IPL માં રમવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
સ્ટીવ સ્મિથ (ઓસ્ટ્રેલિયા): ઓસ્ટ્રેલિયન સ્ટાર બેટ્સમેન સ્ટીવ સ્મિથ માર્ચ 2018 માં ન્યુઝીલેન્ડમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન બોલ ટેમ્પરિંગ વિવાદમાં ફસાયા હતા. આ ઘટના બાદ, ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ સ્મિથ પર એક વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો અને તેમને IPLમાંથી પણ પ્રતિબંધિત કર્યા હતા.
લ્યુક પોમર્સબેક: ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર લ્યુક પોમર્સબેક પર એક અમેરિકન મહિલા પર હુમલો કરવાનો આરોપ હતો. IPL દરમિયાન આ એક મોટો વિવાદ હતો. આ ઘટના દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ સામેની મેચ પછી એક હોટલમાં બની હતી. લ્યુક તે સમયે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર તરફથી રમી રહ્યો હતો. આ ઘટનાને કારણે, ફ્રેન્ચાઇઝીએ ટુર્નામેન્ટની બાકીની મેચોમાંથી લ્યુકને સસ્પેન્ડ કરી દીધો હતો.
રવિન્દ્ર જાડેજા: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા પર 2010 માં IPL માંથી એક વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. રવિન્દ્ર જાડેજા પર કરારના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ આ સિઝનમાંથી પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ સિઝનમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે કરાર હોવા છતાં, તેણે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે કરાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
હેરી બ્રુક: ઇંગ્લેન્ડના સ્ટાર બેટ્સમેન હેરી બ્રુક પર IPL 2025 થી શરૂ થતા બે વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. BCCI ના નવા નિયમો અનુસાર, બ્રુકને આગામી બે વર્ષ માટે IPL હરાજીમાં ભાગ લેવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો છે કારણ કે તેણે છેલ્લી ઘડીએ આ સિઝનમાં ભાગ લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
હરભજન સિંહ: 2008 માં IPL ની શરૂઆતની સિઝનમાં, કિંગ્સ XI પંજાબ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચેની મેચ પછી હરભજન સિંહે શ્રીસંતને થપ્પડ મારી હતી. આ ઘટના બાદ, હરભજન પર આખી સિઝન માટે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
ડેવિડ વોર્નર: ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનર ડેવિડ વોર્નરને પણ સ્ટીવ સ્મિથ સાથે બોલ ટેમ્પરિંગ વિવાદમાં સંડોવણી બદલ ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો હતો. પરિણામે, તે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે 2018 ની આખી IPL સીઝન ગુમાવી દીધો હતો.
મોહમ્મદ આસિફ: ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ આસિફ વિશ્વના સૌથી ખતરનાક બોલરોમાંના એક હતા. 2008 ની IPL માં દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ માટે ગ્લેન મેકગ્રાથ સાથે તેમનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું હતું. જોકે, આ ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર ડ્રગ્સ લેતા પકડાયો હતો અને રંગે હાથે પકડાયો હતો. પરિણામે, તેના પર IPLમાંથી એક વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
