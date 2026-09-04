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BCCI ની મોટી કાર્યવાહી, 'રોહિત' સહિત 62 ખેલાડીઓ પર મૂક્યો પ્રતિબંધ

બીસીસીઆઈએ 62 ખેલાડીઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેમાં 2022 અંડર-19 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમના સભ્ય રવિ કુમારનો પણ સમાવેશ થાય છે.

BCCI ની મોટી કાર્યવાહી
BCCI ની મોટી કાર્યવાહી (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 3:53 PM IST

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ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ એક મોટું પગલુ ભર્યું છે, જેમાં ઉંમર સંબંધિત છેતરપિંડી માટે એકસાથે 62 ખેલાડીઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ અનિયમિતતા ત્યારે પ્રકાશમાં આવી જ્યારે ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળ (CAB) એ તેના ખેલાડીઓ માટે પ્રી-સીઝન દસ્તાવેજીકરણ અભિયાન હાથ ધર્યું. આ યાદીમાં રવિ કુમારનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે 2022 માં અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતીય ટીમનો ભાગ હતા. લેગ-સ્પિનર ​​રોહિત યાદવનો પણ સમાવેશ થાય છે - જેને તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આગામી શ્રેણી માટે ભારતીય અંડર-19 ટીમ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે, જેને BCCI દ્વારા બે વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

રોહિત યાદવની ઉંમરમાં 27 મહિનાનો તફાવત

ક્રિકેટમાં ઉંમર સંબંધિત છેતરપિંડી રોકવા માટે BCCI કડક પગલાં લઈ રહ્યું છે. આ પ્રયાસના ભાગ રૂપે, ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળ (CAB) એ તાજેતરમાં ખેલાડીઓના ઉંમર રેકોર્ડ ચકાસવા માટે પ્રી-સીઝન દસ્તાવેજીકરણ અભિયાન હાથ ધર્યું હતું, જે દરમિયાન લેગ-સ્પિનર ​​રોહિત યાદવ સંબંધિત મુદ્દો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. તપાસ બાદ, રોહિત પર બે વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને તેને ભારતીય અંડર-19 ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. તેને અગાઉ ઓસ્ટ્રેલિયન અંડર-19 ટીમ સામે પાંચ ODI અને બે મલ્ટી-ડે મેચની શ્રેણી રમવા માટે ભારતીય ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો.

ઉંમર-જૂથ ક્રિકેટમાં બંગાળનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂકેલા રોહિત યાદવના દસ્તાવેજોમાં ઉંમર અંગે 27 મહિનાનો તફાવત જોવા મળ્યો છે. આ માહિતી CAB તપાસ અહેવાલમાં પ્રકાશમાં આવી છે. પરિણામે, તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, અને BCCI સાથે જોડાયેલા તમામ રાજ્ય એકમોને આ કાર્યવાહીની જાણ કરવામાં આવી છે. આ પ્રતિબંધ તાત્કાલિક અમલમાં આવ્યો છે.

રવિ કુમારના રેકોર્ડમાં 40 મહિનાથી વધુનો તફાવત

ભારતની અંડર-19 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમના ભૂતપૂર્વ સભ્ય રવિ કુમાર, ઉંમર સંબંધિત દસ્તાવેજોમાં વિસંગતતાને કારણે કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહેલા ખેલાડીઓમાં શામેલ છે. ડાબોડી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર વિશાલ ભટ્ટી સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રવિ કુમાર 2022 માં ભારત માટે અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ટીમનો ભાગ હતા અને ટુર્નામેન્ટમાં તેમણે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. CAB ના રેકોર્ડની સમીક્ષામાં તેમના વય સંબંધિત દસ્તાવેજોમાં આશરે 45 મહિનાની વિસંગતતા બહાર આવી.

એસોસિએશને અન્ય વય જૂથોના ઘણા ખેલાડીઓના દસ્તાવેજોની પણ તપાસ કરી, જેમાં કેટલાક રેકોર્ડમાં અનિયમિતતાઓ બહાર આવી. આ સમગ્ર કવાયત ખેલાડીઓના જન્મ પ્રમાણપત્રો અને અન્ય સત્તાવાર દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવા માટેના એક વ્યાપક અભિયાનનો એક ભાગ છે. CAB એ તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર સંબંધિત ખેલાડીઓની યાદી પણ પ્રકાશિત કરી છે.

અંડર-19 સ્તરે કડક ઉંમર ચકાસણી થાય છે

અંડર-19 અને અન્ય ઉંમર-જૂથ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેતા ખેલાડીઓની ઉંમર ચકાસવા માટે એક વ્યાપક પ્રક્રિયા અનુસરવામાં આવે છે. ખેલાડીઓએ માત્ર જન્મ પ્રમાણપત્રો જ નહીં પરંતુ તેમના શાળા અને કોલેજના શૈક્ષણિક રેકોર્ડ સંબંધિત આવશ્યક દસ્તાવેજો પણ સબમિટ કરવા જરૂરી છે. બીસીસીઆઈ અને રાજ્ય ક્રિકેટ સંગઠનોનો ઉદ્દેશ્ય ઉંમર-સંબંધિત કોઈપણ વિસંગતતાઓને રોકવાનો છે, જેથી ઉંમર-જૂથ ક્રિકેટમાં બધા ખેલાડીઓ માટે વાજબી અને સમાન તકો સુનિશ્ચિત થાય. આ નવીનતમ કાર્યવાહી દર્શાવે છે કે જો વય-સંબંધિત દસ્તાવેજોમાં કોઈ અનિયમિતતા જોવા મળશે તો બોર્ડ અને રાજ્ય સંગઠનો કડક પગલાં લેવામાં અચકાશે નહીં.

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TAGGED:

ROHIT YADAV
BCCI BANNED 62 PLAYERS
RAVI KUMAR
SIMULTANEOUSLY FOR AGE FRAUD
BCCI BANNED PLAYERS

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