IPL 2026 ની ફાઇનલ પહેલા BCCI એ લગાવ્યો પ્રતિબંધ, ખેલાડીની મુશ્કેલીઓમાં થયો વધારો

IPL 2026 ની ફાઇનલ પહેલા જ, BCCI એ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. તેમણે એક એવો નિર્ણય લીધો છે જેણે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 29, 2026 at 4:06 PM IST

BCCI BAN SMART SUNGLASSES: IPL 2026 સીઝન પહેલા, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ નોંધપાત્ર કાર્યવાહી કરી છે. BCCI ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી અને સુરક્ષા એકમ (ACSU) એ ખેલાડીઓ પર કડક કાર્યવાહી કરી છે. ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનમાં ભાગ લેનારા ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફને કડક માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવી છે. ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફને મેચના દિવસ પહેલા તેમના સ્માર્ટ ચશ્મા (સ્માર્ટ સનગ્લાસ) અથવા સમાન હાઇ-ટેક ચશ્મા - જમા કરાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. તેમને મેચ દરમિયાન આવા ચશ્માનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

સ્માર્ટ સનગ્લાસના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ

ખેલાડીઓ સાથે મેચ અધિકારીઓ દ્વારા સ્માર્ટ સનગ્લાસના ઉપયોગ પર હવે પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે. તમામ IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓને એક સલાહકાર જારી કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે કેટલીક કંપનીઓ ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફને સ્માર્ટ ચશ્મા વેચી રહી છે. BCCI અનુસાર, આ ઉપકરણોમાં અદ્યતન સંચાર ક્ષમતાઓ છે - જેમ કે લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ, ટેક્સ્ટ સંદેશાઓ મોકલવા અને પ્રાપ્ત કરવા, તેમજ મોબાઇલ ડેટા અથવા Wi-Fi દ્વારા ઑડિઓ અને વિડિયો કૉલિંગ.

BCCI એ આ નિર્ણય કેમ લીધો?

ચિંતાની વાત એ છે કે આ ઉપકરણો મેચ દરમિયાન મેદાનમાંથી ડેટા અને સંવેદનશીલ માહિતી લીક થવાનું જોખમ વધારે છે. પરિણામે, આ સ્માર્ટ સનગ્લાસ હવે PMOA (ખેલાડીઓ અને મેચ અધિકારીઓ ક્ષેત્ર) દ્વારા પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે. સ્થાપિત નિયમો હેઠળ, આવા સ્માર્ટ ચશ્મા "ઓડિયો/વિડિયો રેકોર્ડિંગ ઉપકરણો" અને "સંચાર ઉપકરણો" બંને શ્રેણીઓમાં આવે છે. આ કારણોસર, ખેલાડીઓ અને મેચ અધિકારીઓને હવે તેમના નિયુક્ત વિસ્તારોમાં તેમને રાખવા અથવા ઉપયોગ કરવાની સખત મનાઈ છે.

અગાઉ, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં ખેલાડીઓને નિયુક્ત PMOA ઝોનમાં મોબાઇલ ફોન અથવા અન્ય સંદેશાવ્યવહાર ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી નહોતી. હવે, સ્માર્ટ સનગ્લાસનો ઉપયોગ પણ શામેલ કરવા માટે પ્રતિબંધ લંબાવવામાં આવ્યો છે. 2026 IPL સીઝન દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સના અધિકારી રોમી ભિંડરને ડગઆઉટમાં વૈભવ સૂર્યવંશીની સાથે બેઠેલા મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરતા જોવામાં આવ્યા હતા. પરિણામે, તેમને ₹100,000 નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો અને ઔપચારિક ચેતવણી જારી કરવામાં આવી હતી.

નિર્ણયનું પાલન ન કરવા બદલ થશે કાર્યવાહી

BCCI એ હવે ખેલાડીઓ અને મેચ અધિકારીઓને ચેતવણી આપી છે કે જો તેઓ આ નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જશે તો તેમની સામે શિસ્તભંગના પગલાં લેવામાં આવશે. વધુમાં, BCCI એ તમામ ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફને નિર્દેશો જારી કર્યા છે કે તેઓ મેચના દિવસોમાં PMOA માં પ્રવેશ કરતી વખતે તેમના મોબાઇલ ફોન, સ્માર્ટવોચ અને અન્ય ઉપકરણો સ્માર્ટ સનગ્લાસ સહિત સુરક્ષા સંપર્ક અધિકારી (SLO) પાસે જમા કરાવે. જો કોઈ ખેલાડી અથવા સ્ટાફ સભ્ય આ ઉપકરણો જમા કરાવવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તેમને PMOA પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દંડ અથવા અન્ય શિક્ષાત્મક પગલાં લેવામાં આવશે.

