ETV Bharat / sports

અનુષ્કા શર્માને T20 ટીમમાં મળ્યું સ્થાન, દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત

ભારતીય મહિલા ટીમ આગામી દિવસોમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે જશે. આ પ્રવાસ દરમિયાન રમાનારી પાંચ મેચની T20 શ્રેણી માટે BCCI એ ટીમની જાહેરાત કરી છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND W SQUAD AGAINST SA W: એપ્રિલમાં, ભારતીય મહિલા ટીમ પાંચ મેચની T20 શ્રેણી માટે દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે જશે. બીસીસીઆઈએ આ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ શ્રેણીમાં હરમનપ્રીત કૌર ટીમ ઈન્ડિયાની કેપ્ટનશીપ કરતી જોવા મળશે. આ T20 શ્રેણી દ્વારા, ભારતીય મહિલા ટીમ જૂનમાં યોજાનાર મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ માટે તેની તૈયારીઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.

અનુષ્કા શર્મા પહેલીવાર ટી20 ટીમમાં સ્થાન મળ્યું

અનુષ્કા શર્માને પહેલીવાર ભારતીય મહિલા T20 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી છે. તેની સાથે, ઉમા છેત્રી અને કાશ્વી ગૌતમને પણ T20 શ્રેણી માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન, વૈષ્ણવી શર્મા, સ્નેહ રાણા, જી. કમલિની અને અમનજોત કૌરને ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા છે. કમલિની માટે ઉમાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી છે. મહિલા ટીમે તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ કર્યો હતો, જ્યાં તેમને ODI શ્રેણીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો જોકે, ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 શ્રેણી 2-1થી જીતી હતી. હવે, દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસ પર, ટીમ ઈન્ડિયા આ પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

ટીમ ઈન્ડિયાએ બોલિંગ આક્રમણને મજબૂત બનાવ્યું

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 શ્રેણી માટે, ટીમ ઈન્ડિયાએ તેના ફાસ્ટ બોલિંગ વિભાગને મજબૂત બનાવ્યો છે. આ માટે, તેમણે અમનજોત કૌરની જગ્યાએ કાશ્વી ગૌતમનો ટીમમાં સમાવેશ કર્યો છે. કાશ્વીએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ODI શ્રેણી દરમિયાન મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું હતું. તે દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણીમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરવા માંગશે, જેનો હેતુ આગામી T20 વર્લ્ડ કપ માટે તેની ઉમેદવારીને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે. આ શ્રેણીમાં, ટીમ ઈન્ડિયાની સ્પિન બોલિંગની જવાબદારી દીપ્તિ શર્મા, શ્રેય ચરાણી અને શ્રેયંકા પાટિલ પર રહેશે.

IND-W vs SA-W: T20 શ્રેણીનો કાર્યક્રમ

  • પહેલી T20 મેચ: 17 એપ્રિલ, ડરબન
  • બીજી T20 મેચ: 19 એપ્રિલ, ડરબન
  • ત્રીજી T20 મેચ: 22 એપ્રિલ, જોહાનિસબર્ગ
  • ચોથી T20 મેચ: 25 એપ્રિલ, જોહાનિસબર્ગ
  • પાંચમી T20 મેચ: 27 એપ્રિલ, બેનોની

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 શ્રેણી માટે ટીમ ઇન્ડિયાની ટીમ

હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઇસ-કેપ્ટન), શેફાલી વર્મા, જેમીમા રોડ્રિગ્સ, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), અરુંધતી રેડ્ડી, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રેય ચારણી, શ્રેયંકા પાટિલ, કાશ્વી ગૌતમ, ભારતી ફુલમાલી, ઉમા છેત્રી (વિકેટકીપર), અનુષ્કા શર્મા.

TAGGED:

INDIA W VS SOUTH AFRICA W
IND W SQUAD AGAINST SA W
BCCI
IND W VS SA W
IND W SQUAD AGAINST SA W

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.