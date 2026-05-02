T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, યુવા અને સિનિયર ખેલાડીઓને મળી તક
આ વર્ષે ઇંગ્લેન્ડમાં મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ યોજાશે, જેમાં 12 ટીમો ભાગ લેશે. ટીમોને છ-છના બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવશે.
Published : May 2, 2026 at 5:27 PM IST
T20 World Cup 2026 Team India: ઇંગ્લેન્ડમાં યોજાનાર આગામી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. હરમનપ્રીત કૌરને ટીમની કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે. વધુમાં, ઘણી યુવા અને સિનિયર ખેલાડીઓને ટીમમાં સ્થાન આપવાની તક આપવામાં આવી છે. ભારતીય ટીમની કેપ્ટનશીપ હરમનપ્રીત કૌરને સોંપવામાં આવી છે - જેમના નેતૃત્વમાં ભારતે અગાઉ ODI વર્લ્ડ કપ 2025 નો ખિતાબ જીત્યો હતો. દરમિયાન, ઉપ-કેપ્ટનની જવાબદારી સ્મૃતિ મંધાનાને સોંપવામાં આવી છે.
આ ખેલાડીઓને મળી તક
શ્રેયંકા પાટિલ અને નંદિની શર્મા જેવી યુવા ખેલાડીઓને આગામી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમમાં તક આપવામાં આવી છે. વધુમાં, સિનિયર ખેલાડીઓ હરમનપ્રીત કૌર, સ્મૃતિ મંધાના અને જેમીમા રોડ્રિગ્ઝનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. રોડ્રિગ્ઝે ODI વર્લ્ડ કપ 2025 માં ભારત માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું; પરિણામે, આગામી વર્લ્ડ કપ માટે પણ તેના પર ઘણી અપેક્ષાઓ છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમ:
હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઇસ-કેપ્ટન), શેફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, ભારતી ફુલમાલી, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), શ્રી ચરણી, યાસ્તિકા ભાટિયા, નંદિની શર્મા, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, અરુંધતી રેડ્ડી, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રેયંકા પાટિલ, રાધા યાદવ.
અપડેટ ચાલું છે....