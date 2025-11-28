ETV Bharat / sports

ટીમ ઇન્ડિયાની નવી શ્રેણીની જાહેરાત, જાણો ડિસેમ્બરમાં 5 T20 મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે

બીસીસીઆઈએ શ્રીલંકા સામે ડિસેમ્બરમાં રમાનારી પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણીની જાહેરાત કરી છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 4:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે 2 નવેમ્બરના રોજ ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2025 જીત્યો. ટીમ ઈન્ડિયાના પ્રથમ વિશ્વ ખિતાબ પછી, ચાહકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે તેઓ ટીમને ફરીથી ક્યારે અને ક્યાં રમતા જોશે. હવે, તેમની પાસે જવાબ છે.

ટીમ ઈન્ડિયાની આગામી શ્રેણી માટે BCCI મહિલા સમયપત્રકની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જે ડિસેમ્બરમાં શ્રીલંકા સામે ઘરેલુ મેદાન પર પાંચ મેચની શ્રેણી સાથે ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની તૈયારીઓ શરૂ કરશે. હરમનપ્રીત કૌરની ટીમ ઈન્ડિયા હવે રમતના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં પોતાનું વર્ચસ્વ વધારવાનો પ્રયાસ કરશે, જેમાં ટાપુ રાષ્ટ્ર સામેની પાંચ મેચની શ્રેણી આગામી ઉનાળામાં મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ માટે ગતિ બનાવવાની તક પૂરી પાડશે.

ભારતની નવી શ્રેણીની જાહેરાત

આ શ્રેણીની પ્રથમ બે મેચ 21 અને 23 ડિસેમ્બરે વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાશે. ત્યારબાદ 26, 28 અને 30 ડિસેમ્બરે તિરુવનંતપુરમમાં છેલ્લી ત્રણ T20I મેચ રમાશે. આ શ્રેણી ફરી એકવાર ચાહકોને ટીમ ઈન્ડિયાની મહિલા ખેલાડીઓને જોવાની તક આપશે. મહિલા ખેલાડીઓની લોકપ્રિયતામાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.

ભારતનો શ્રીલંકા સામે ઉત્તમ રેકોર્ડ છે, જેમાં 26 મેચોમાંથી 20 જીત છે, જેમાં મુલાકાતીઓનો ભારતમાં છેલ્લો વિજય 2014 માં થયો હતો. યોગાનુયોગ, તે વિજય વિશાખાપટ્ટનમમાં પણ આવ્યો હતો, જે આગામી T20I શ્રેણીની પ્રથમ બે મેચનું સ્થળ છે. આ પાંચ મેચ બંને ટીમોને આગામી વર્ષના T20 વર્લ્ડ કપ માટે તૈયાર કરશે, જે 1 જૂનથી ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં શરૂ થશે.

ભારત-શ્રીલંકા T20I શ્રેણીનો કાર્યક્રમ

  • પહેલી T20I - 21 ડિસેમ્બર, વિશાખાપટ્ટનમ
  • બીજી T20I - 23 ડિસેમ્બર, વિશાખાપટ્ટનમ
  • ત્રીજી T20I - 26 ડિસેમ્બર, તિરુવનંતપુરમ
  • ચોથી T20I - 28 ડિસેમ્બર, તિરુવનંતપુરમ
  • પાંચમી T20I - 30 ડિસેમ્બર, તિરુવનંતપુરમ

આ પણ વાંચો:

  1. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્લ્ડ કપ વિજેતા બ્લાઇન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમને મળ્યા, જુઓ વીડિયો
  2. WPL મેગા ઓક્શનમાં દીપ્તિ શર્મા છવાઈ, સોફી ડિવાઇનને ગુજરાત જાયન્ટ્સે ખરીદી

TAGGED:

BCCI
IND W VS SL W T20
IND W VS SL W
IND W VS SL W T20

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.