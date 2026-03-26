IPL 2026 ના બીજા તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર, 12 શહેરોમાં રમાશે ખરાખરીનો જંગ
BCCI તરફથી IPL અંગે એક મોટી અપડેટ આવી છે. IPL 2026 ના બીજા તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : March 26, 2026 at 7:04 PM IST
IPL 2026: BCCI એ 2026 IPL ના બીજા તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. આ તબક્કાના શેડ્યૂલમાં 50 મેચનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે પ્રથમ તબક્કા માટે જાહેર કરાયેલ શેડ્યૂલમાં 20 મેચનો સમાવેશ થાય છે. લીગની બાકીની મેચો 13 એપ્રિલથી 24 મે દરમિયાન રમાશે. આ મેચોનું આયોજન કરવા માટે બાર સ્ટેડિયમ પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. બીજા તબક્કાની મેચો બેંગલુરુ, મુંબઈ, ચેન્નાઈ, કોલકાતા, દિલ્હી, અમદાવાદ, હૈદરાબાદ, લખનૌ, જયપુર, ધર્મશાળા, રાયપુર અને નવા ચંદીગઢમાં યોજાશે. આ પહેલા BCCI એ ફક્ત 20 મેચોનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું હતું.
બીજા તબક્કામાં 8 ડબલ હેડર
ટુર્નામેન્ટનો આ તબક્કો 13 એપ્રિલે શરૂ થવાનો છે, જેમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ હૈદરાબાદમાં રમાશે. આ મેચ આગળની રોમાંચક મેચોની ઝલક પણ આપશે. આ તબક્કામાં કુલ 8 ડબલ-હેડર - એટલે કે એક જ દિવસે બે મેચ રમવામાં આવશે - શેડ્યૂલ કરવામાં આવ્યા છે. બપોરની મેચ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જ્યારે સાંજની મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે.
BCCI announces schedule for second phase of #TATAIPL 2026 🗓️
The remainder of the league stage, comprising 50 matches, will be played from April 13 to May 24, 2026, across 12 venues in India 🏟️
ટીમોના હોમ ગ્રાઉન્ડની વાત કરીએ તો, પંજાબ કિંગ્સ તેમના હોમ ફિક્સર ન્યૂ ચંદીગઢ અને ધર્મશાળામાં રમશે, આ તબક્કા દરમિયાન ધર્મશાળામાં ત્રણ મેચ શેડ્યૂલ કરવામાં આવશે. દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સ જયપુરમાં ચાર હોમ મેચ રમશે. બીજી તરફ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર બેંગલુરુમાં ત્રણ અને રાયપુરમાં બે હોમ મેચ રમવાનું છે.
પ્લેઓફની મેચોનું શેડ્યૂલ પછી જાહેર કરવામાં આવશે
જેમ જેમ લીગ સ્ટેજ તેના અંતિમ તબક્કામાં પ્રવેશ કરશે, તેમ તેમ દરેક મેચ સામેલ ટીમો માટે 'કરો યા મરો' ની લડાઈ બની જશે. ટીમો પોઈન્ટ ટેબલ પર સ્થાન મેળવવા માટે સ્પર્ધા કરે છે, જેનાથી ચાહકોને હાઇ-વોલ્ટેજ ક્રિકેટ એક્શનનો ભરપૂર આનંદ મળશે તેવી અપેક્ષા છે. જોકે, પ્લેઓફ મેચોના સ્થળો હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી; BCCI ટૂંક સમયમાં આ અંગે અપડેટ જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે. હવે બધાની નજર તેના પર છે કે આ બીજા તબક્કામાં કઈ ટીમો આ પ્રસંગે ઉતરશે, પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવશે અને ટાઇટલની રેસમાં આગળ વધશે.
