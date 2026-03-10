ETV Bharat / sports

ટીમ ઈન્ડિયા પર થયો પૈસાનો વરસાદ, BCCI એ T20 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમ માટે ઈનામી રકમની જાહેરાત કરી

ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. હવે, BCCI એ ટીમ ઈન્ડિયા માટે મોટી ઈનામી રકમની જાહેરાત કરી છે.

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 5:12 PM IST

BCCI ANNOUNCES CASH REWARD: BCCI એ ટીમ ઈન્ડિયા માટે પોતાનો ખજાનો ખોલી દીધો છે. 8 માર્ચે, સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયા એ ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાને ICC તરફથી મળવાની હતી તે ઈનામી રકમ મળી ગઈ છે, અને હવે BCCI એ પણ પોતાનો ખજાનો ખોલી દીધો છે. આ કોઈ નાની રકમ નથી; એવું જાણવા મળ્યું છે કે કુલ ₹100 કરોડથી વધુની રકમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

BCCI એ ટીમ ઈન્ડિયા માટે ₹131 કરોડની જાહેરાત કરી

BCCI સેક્રેટરીએ થોડા સમય પહેલા આ જાહેરાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ટીમ ઈન્ડિયા માટે ₹131 કરોડનું ઈનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. BCCI સેક્રેટરી દેબજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં તેમના પ્રભાવશાળી અભિયાન બાદ ટીમ ઈન્ડિયા માટે ₹131 કરોડનું રોકડ ઈનામ જાહેર કર્યું છે.

દેબજીત સૈકિયાએ શું કહ્યું

દેબજીત સૈકિયાએ એમ પણ લખ્યું છે કે ટીમ ઈન્ડિયા એ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે આ જીત સાથે, ભારતે માત્ર સફળતાપૂર્વક પોતાનું ટાઇટલ બચાવ્યું જ નહીં પરંતુ ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ જાળવી રાખનારી ઇતિહાસની પ્રથમ ટીમ પણ બની. આ જીત સાથે, ભારત ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ ત્રણ વખત જીતનાર પ્રથમ ટીમ બની, જે ફોર્મેટના ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ ટીમોમાંની એક તરીકે પોતાનું સ્થાન વધુ મજબૂત બનાવે છે.

સૈકિયાએ એમ પણ કહ્યું કે બોર્ડ ફરી એકવાર ખેલાડીઓ, સપોર્ટ સ્ટાફ અને પસંદગીકારોને આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ બદલ અભિનંદન આપે છે અને ભવિષ્યમાં તેમની સતત સફળતાની શુભેચ્છા પાઠવે છે.

ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ટ્રોફી જીતી

સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ઈન્ડિયા એ સમગ્ર T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ફક્ત એક જ મેચ હારી અને બાકીની મેચ જીતી. ફાઇનલમાં, ટીમ ઈન્ડિયા એ 250 થી વધુનો સ્કોર કર્યો અને ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવવામાં સફળ રહી. ટીમ ઇન્ડિયા વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યાના બે દિવસ પછી, BCCI એ ઇનામી રકમની જાહેરાત કરી.

સંપાદકની પસંદ

