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ક્રિકેટના મેદાનમાં 'AI' નું આગમન, BCCI પર થશે પૈસાનો વરસાદ

BCCI એ ભારતીય સ્થાનિક ક્રિકેટ સીઝન માટે કેમ્પા, SBI લાઇફ અને ChatGPT ને તેના નવા એસોસિએટ પાર્ટનર તરીકે નામ આપ્યું છે.

BCCI પર થશે પૈસાનો વરસાદ
BCCI પર થશે પૈસાનો વરસાદ (File Photo: APF)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 1:12 PM IST

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BCCI ASSOCIATE PARTNERS: BCCI એ ભારતમાં સ્થાનિક ક્રિકેટ મેચો માટે સોફ્ટ ડ્રિંક બ્રાન્ડ કેમ્પા, SBI લાઇફ અને ChatGPT ને તેના નવા એસોસિએટ પાર્ટનર તરીકે નામ આપ્યું છે; આ ભાગીદારી વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ભારતની આગામી ઘરઆંગણેની શ્રેણીથી શરૂ થાય છે અને માર્ચ 2028 સુધી લંબાય છે. આ સહયોગ આધુનિક AI (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ) ટેકનોલોજી અને મુખ્ય ભારતીય બિઝનેસ બ્રાન્ડ્સ સાથે આપણી પરંપરાગત રમતના સંકલનને દર્શાવે છે. આ કરાર બાદ, ભારતીય સ્થાનિક ક્રિકેટની પ્રોફાઇલ અને બજાર મૂલ્ય એક નવા સ્તરે પહોંચ્યું છે.

BCCI અને આ ત્રણેય કંપનીઓ વચ્ચેના નવા કરારનું મૂલ્ય ₹130 કરોડથી વધુ છે. અગાઉના ઉદાહરણની તુલનામાં, બોર્ડને સ્પોન્સરશિપથી થતી આવકમાં 44% નો વધારો જોવા મળ્યો છે. આ નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે કે મોટી વૈશ્વિક કંપનીઓ ભારતમાં યોજાતા આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો અને સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટ્સને સ્પોન્સર કરવામાં કેટલો રસ ધરાવે છે.

આ સ્પોન્સરશિપ ડીલ દ્વારા, BCCI પ્રતિ મેચ સરેરાશ ₹3.71 કરોડ કમાશે. રિલાયન્સની બ્રાન્ડ, કેમ્પાએ સ્પોન્સરશિપ માટેની રેસમાં સૌથી વધુ બોલી લગાવી, પ્રતિ મેચ ₹1.31 કરોડ ચૂકવવાનું વચન આપ્યું. દરમિયાન, ChatGPT અને SBI Life એ દરેકે પ્રતિ મેચ ₹1.20 કરોડ ચૂકવવા સંમતિ આપી છે.

ક્રિકેટના મેદાનમાં 'AI' નું આગમન

આ સમગ્ર કરારમાં સૌથી આશ્ચર્યજનક અને રસપ્રદ નામ ChatGPT છે. ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર બન્યું છે કે કોઈ AI ટેકનોલોજી રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ બોર્ડનો સત્તાવાર ભાગીદાર બન્યો છે. આ નવી પહેલ દર્શકોને સંપૂર્ણપણે તાજો અનુભવ આપશે - પછી ભલે તેઓ સ્ટેડિયમમાં હોય કે ટીવી કે મોબાઇલ ઉપકરણો પર મેચ જોતા હોય. AI ની મદદથી, તેઓ નવા મેચ આંકડાઓ સુધી પહોંચશે અને રમત સાથે વધુ સારી રીતે જોડાઈ શકશે. આ અનોખી નવીનતા ખાસ કરીને યુવા ક્રિકેટ ચાહકો માટે ખૂબ જ આકર્ષક હોવાની શક્યતા છે.

સ્થાનિક બજારમાં પરંપરાગત બ્રાન્ડ્સની તાકાત

ચેટજીપીટી ક્રિકેટમાં નવી ટેકનોલોજી રજૂ કરી રહ્યું છે, ત્યારે સોફ્ટ ડ્રિંક બ્રાન્ડ કેમ્પા અને એસબીઆઈ લાઇફ (વીમા કંપની) જેવા જાણીતા નામો ભારતીય પ્રેક્ષકો સાથે તેમના સીધા જોડાણને મજબૂત કરવા માટે તૈયાર છે. આ ભાગીદારી કેમ્પાને ઠંડા પીણા બજારમાં તેની બ્રાન્ડની હાજરીને વધારવામાં નોંધપાત્ર રીતે મદદ કરશે, જ્યારે એસબીઆઈ લાઇફ ભારતીય ક્રિકેટમાં સુરક્ષા અને સ્થિરતાનો સંદેશ આપશે, વિશ્વસનીયતા માટે તેની પ્રતિષ્ઠાનો લાભ લેશે.

BCCI સેક્રેટરી અને પ્રમુખે આ મોટા ડીલ વિશે શું કહ્યું

આ ડીલ પર ટિપ્પણી કરતા, BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું, "આપણી સ્થાનિક ક્રિકેટ મેચોના સ્પોન્સરશિપ મૂલ્યમાં આ નોંધપાત્ર વધારો ભારતીય ક્રિકેટ બ્રાન્ડની અપાર શક્તિ અને BCCI અને ટીમ ઇન્ડિયામાં મુખ્ય કંપનીઓના ઊંડા વિશ્વાસને દર્શાવે છે. અમે નવા કરારોના કુલ મૂલ્યમાં 44% નો મજબૂત વધારો જોયો છે, જે આંકડો ₹130 કરોડથી વધુને વટાવી ગયો છે. આ બોર્ડ માટે એક મોટી સિદ્ધિ છે અને તે સાબિત કરે છે કે અગ્રણી કંપનીઓ ભારતીય ક્રિકેટ સાથે જોડાવા માટે કેટલી ઉત્સુક છે."

આ જાહેરાત પર બોલતા, BCCI પ્રમુખ મિથુન મન્હાસે કહ્યું, "ભારતમાં સ્થાનિક ક્રિકેટ સીઝન હંમેશા એક ભવ્ય અને પ્રિય રમતગમત ઉજવણી રહી છે. કેમ્પા, ચેટજીપીટી અને SBI લાઇફ જેવી કંપનીઓ સાથે ભાગીદારી એ આપણા ક્રિકેટ ઇકોસિસ્ટમના મજબૂત માળખાનો પુરાવો છે. આ ભાગીદારી દ્વારા ઉત્પન્ન થતી આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો ખરેખર પ્રોત્સાહક છે. તે લાખો ચાહકો સાથે જોડાવા અને તેમના પોતાના બ્રાન્ડ મૂલ્યને વધારવાની BCCI ની ક્ષમતામાં વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સના ઊંડા વિશ્વાસને પ્રકાશિત કરે છે."

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TAGGED:

બીસીસીઆઈ એસોસિએટ પાર્ટનર
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BCCI ASSOCIATE PARTNERS

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