અમદાવાદમાં ચૂંટણીના કારણે BCCI એ IPL 2026 ના શેડ્યૂલમાં કર્યો ફેરફાર, હવે GT અને CSK આ દિવસેે રમશે

Published : April 13, 2026 at 7:47 PM IST

GT VS CSK: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ની 19મી સીઝનના સમયપત્રકમાં ફેરફારની જાહેરાત કરી છે. ખાસ કરીને, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચેની મેચ - જે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાનારી હતી - હવે 21 મેના રોજ યોજાવાની છે. BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ ફેરફાર લાગુ કરવાનો નિર્ણય 26 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ અમદાવાદ અને ગુજરાતના અન્ય ભાગોમાં યોજાનારી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે.

ક્યારે રમાશે હવે મેચ?

BCCI દ્વારા અગાઉ જાહેર કરાયેલા IPL 2026 ના સત્તાવાર સમયપત્રક અનુસાર, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચેની મેચ મૂળ 26 એપ્રિલના રોજ અમદાવાદ સ્ટેડિયમમાં બપોરે 3:30 વાગ્યે IST પર રમવાની હતી. હવે, 26 એપ્રિલે બંને ટીમો વચ્ચેનો મુકાબલો ચેન્નાઈના એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. પરિણામે, સુધારેલા કાર્યક્રમ મુજબ, આ બંને ટીમો વચ્ચેનો સીઝનનો બીજો મુકાબલો હવે 21 મેના રોજ ગુજરાતના અમદાવાદ સ્ટેડિયમમાં સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. જ્યારે BCCI એ શરૂઆતમાં IPL 2026 સીઝનનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું હતું, ત્યારે તેણે ફક્ત પ્રથમ 20 મેચોની વિગતો આપી હતી; ત્યારબાદ, ચૂંટણી પંચે વિવિધ રાજ્યોમાં ચૂંટણીઓની તારીખો જાહેર કર્યા પછી, BCCI એ સીઝનની બાકીની મેચોનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું.

આ સીઝનમાં અત્યાર સુધી બંને ટીમોનું પ્રદર્શન

IPL 2026 સીઝનમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની અત્યાર સુધીની સફર પર નજર કરીએ તો, કોઈપણ ટીમે ખાસ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું નથી. ગુજરાત ટાઇટન્સે આજ સુધી સીઝનમાં ચાર મેચ રમી છે; જ્યારે તેઓ તેમાંથી બે મેચમાં જીત મેળવવામાં સફળ રહ્યા છે, ત્યારે બાકીની બે મેચમાં તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બીજી તરફ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં ચાર મેચ રમી છે; પ્રથમ ત્રણ મેચમાં હારનો સામનો કર્યા પછી, તેઓ આખરે ચોથી મેચમાં જીતનું ખાતું ખોલવામાં સફળ રહ્યા.

