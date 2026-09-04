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BCCI ની મોટી જાહેરાત, એશિયન ગેમ્સ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા પહેલીવાર આ દેશ સામે T20I મેચ રમશે

BCCI એ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. ટીમ ઈન્ડિયા એશિયન ગેમ્સ પહેલા જાપાન સામે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવા માટે તૈયાર છે.

ટીમ ઈન્ડિયા પહેલીવાર જાપાન સામે T20I મેચ રમશે
ટીમ ઈન્ડિયા પહેલીવાર જાપાન સામે T20I મેચ રમશે (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 6:05 PM IST

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INDIA VS JAPAN: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક મોટી જાહેરાત કરી. BCCI અનુસાર, ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ એશિયન ગેમ્સમાં પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરતા પહેલા જાપાન સામે એક ઐતિહાસિક T20 મેચ રમશે. એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનો પહેલો મુકાબલો 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાવાનો છે અને જાપાન સામેનો મુકાબલો બરાબર છ દિવસ પહેલા, 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાશે. પુરુષ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર બનશે જ્યારે ભારત અને જાપાનની ટીમો એકબીજા સામે ટકરાશે.

BCCI એ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી

BCCI એ તેના સત્તાવાર X (ટ્વિટર) હેન્ડલ દ્વારા જાહેરાત કરી છે કે આ ઐતિહાસિક T20 મેચ ભારત અને જાપાન વચ્ચેના સંબંધોની 75મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી માટે આયોજિત કરવામાં આવી રહી છે. બોર્ડ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા ફોટા અનુસાર, આ મેચ 22 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ જાપાનના તોચીગી પ્રીફેક્ચરના સાનો ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે. આ મેચ સવારે 9:30 વાગ્યે (ભારતીય સમય) શરૂ થવાની છે.

ભારત અને જાપાન (ડિપ્લોમેટિક) રાજદ્વારી સંબંધોના 75 વર્ષ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે. આ ખાસ પ્રસંગની ઉજવણી કરવા માટે, બંને દેશોની પુરુષ ક્રિકેટ ટીમો 22 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ જાપાનના શહેર તોચીગીમાં એક ઐતિહાસિક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે. આ મેચ "સ્પોર્ટ 75" નામની એક નવી પહેલનો ભાગ છે, જેનો નિર્ણય જાપાનના વડા પ્રધાન સના તાકાચી અને ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચેની બેઠક દરમિયાન લેવામાં આવ્યો હતો. મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રમતગમત દ્વારા બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો અને મિત્રતાને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે. વધુમાં, આ પહેલ 2036 ઓલિમ્પિક અને પેરાલિમ્પિક રમતોનું આયોજન કરવાની ભારતની મહત્વાકાંક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી છે, જેથી બંને દેશો રમતગમતના ક્ષેત્રમાં એકબીજાને ટેકો આપી શકે.

ભારત-જાપાન મેચ વિશેBCCI સચિવએ શું કહ્યું?

BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું છે કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે જાપાનનો પ્રવાસ કરવો અને આ T20 મેચ રમવી એ ખૂબ જ આનંદ અને ગર્વની વાત છે. તેમણે નોંધ્યું કે આ મેચ જાપાન અને બાકીના પૂર્વ એશિયામાં ક્રિકેટને લોકપ્રિય બનાવવાની એક શાનદાર તક રજૂ કરે છે. ભારત અને જાપાન વચ્ચેની મિત્રતા લાંબા સમયથી ચાલતી અને અતિ મજબૂત છે, અને રમતગમત દ્વારા આ 75 વર્ષ જૂના સંબંધની ઉજવણી ખરેખર એક ખાસ અનુભવ હશે. એશિયન ગેમ્સ પહેલા, ભારતીય ટીમ અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમશે; આ શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત તાજેતરમાં કરવામાં આવી હતી.

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TEAM INDIA TO PLAY JAPAN IN T20I
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INDIA VS JAPAN T20I

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