એશિયા કપ 2026 માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, બે સ્ટાર ખેલાડી ટીમમાંથી બહાર
એશિયા કપ 2026 માટે ભારતીય મહિલા ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. યાસ્તિકા ભાટિયા ફરી એકવાર આ ટુર્નામેન્ટ માટે ટીમમાં સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
Published : August 2, 2026 at 7:02 PM IST
WOMENS ASIA CUP 2026: બીસીસીઆઈએ આ મહિનાના અંતમાં શરૂ થનારા એશિયા કપ 2026 માટે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત કરી છે. પસંદગીકારોએ આ ટુર્નામેન્ટ માટે મોટાભાગે તે જ ટીમ જાળવી રાખી છે જે આવતા મહિને એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર હતી. લોર્ડ્સ ટેસ્ટમાં શાનદાર સદી ફટકારનાર યાસ્તિકા ભાટિયાને ફરી એકવાર અવગણવામાં આવી છે; તેના પર વિશ્વાસ મૂકવાને બદલે, પસંદગીકારોએ 18 વર્ષીય જી. કમલિનીને ટીમમાં સામેલ કરી છે.
શ્રેયંકા પાટિલ એશિયા કપ ટીમમાંથી બહાર
એશિયા કપ ટીમમાં ફક્ત એક જ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. શ્રેયંકા પાટિલનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી, જેનો અર્થ એ થાય કે તે હજુ સુધી પગની ઘૂંટીની ઇજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ નથી. આ જ ઇજાને કારણે તેણીને અગાઉ T20 વર્લ્ડ કપની વચ્ચેથી ખસી જવાની ફરજ પડી હતી. લેગ-સ્પિન ઓલરાઉન્ડર પ્રેમા રાવતે વર્લ્ડ કપ દરમિયાન તેનું સ્થાન લીધું હતું, અને પસંદગીકારોએ એશિયા કપ ટીમ માટે રાવતને પણ જાળવી રાખ્યો છે.
India's squad for ACC Women's Asia Cup. 🇮🇳💙 pic.twitter.com/NRwiyB1u0q— Vishal Yadav (@CricVishalyadav) August 2, 2026
પ્રેમા રાવતે વર્લ્ડ કપમાં ફક્ત એક જ મેચ રમી હતી
30 જૂને એશિયન ગેમ્સ માટેની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી ત્યારે શ્રેયંકા પાટિલનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, જોકે તેની પસંદગી ફિટનેસ ક્લિયરન્સને આધીન હતી. દરમિયાન, 24 વર્ષીય પ્રેમા રાવતે વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ફક્ત એક જ મેચ રમવાની તક મળી. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તે એકમાત્ર મેચમાં, તેણીએ 2 બોલમાં અણનમ 3 રન બનાવ્યા અને 2 ઓવરમાં 21 રન આપ્યા અને કોઈ પણ વિકેટ લીધી નહીં. ભારતીય ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની છેલ્લી લીગ મેચ હારી ગયા બાદ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગઈ.
એશિયા કપ 2026 ક્યારે શરૂ થશે?
એશિયા કપનું શેડ્યૂલ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ આ ટુર્નામેન્ટ ઓગસ્ટના અંતથી સપ્ટેમ્બરના મધ્ય સુધી યોજાવાની ધારણા છે. આ પછી તરત જ, એશિયન ગેમ્સ 17 થી 22 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન જાપાનમાં યોજાશે. દરમિયાન, ભારતીય ટીમના ચાર સ્ટાર ખેલાડીઓ - ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના, જેમીમા રોડ્રિગ્સ, દીપ્તિ શર્મા અને રિચા ઘોષ - હાલમાં ઇંગ્લેન્ડમાં 'ધ હન્ડ્રેડ' લીગમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે.
એશિયા કપ 2026 માટે ભારતીય મહિલા ટીમ
હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), શફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, ભારતી ફુલમાલી, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), જી કમલિની (વિકેટકીપર), દીપ્તિ શર્મા, રાધા યાદવ, પ્રેમા રાવત, અરુંધતિ શર્મા, ક્રાંતિ ગૌડ, રેણુકા સિંહ, એન શ્રી ચરણી, નંદની શર્મા.
રિઝર્વ: પ્રતિકા રાવલ, ઉમા ચેત્રી (વિકેટકીપર), વૈષ્ણવી શર્મા, સયાલી સતઘરે, મિનુ મણિ
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