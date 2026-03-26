ETV Bharat / sports

BCCI એ ટીમ ઈન્ડિયાની 2026-27 માટે હોમ સિઝનની જાહેરાત કરી, જાણો અમદાવાદ અને રાજકોટમાં કેટલી મેચ રમાશે

બીસીસીઆઈએ ટીમ ઈન્ડિયાની આગામી હોમ સીઝનની જાહેરાત કરી છે. આ સીઝન દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયા 4 અલગ અલગ ટીમો સામે 22 મેચ રમશે.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 26, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TEAM INDIA HOME SEASON 2020-27: BCCI એ ટીમ ઇન્ડિયાની આગામી હોમ સીઝનની જાહેરાત કરી છે. બોર્ડે મીડિયા એડવાઇઝરીના માધ્યમથી આ માહિતી શેર કરી છે. 2026-27 સીઝનમાં, ટીમ ઇન્ડિયા ચાર અલગ અલગ ટીમોનો સામનો કરવાની છે, જેમાં કુલ 22 મેચ રમાશે. આ બધી મેચ ભારતના 17 સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. આ ચાર ટીમોમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, શ્રીલંકા, ઝિમ્બાબ્વે અને ઓસ્ટ્રેલિયાનો સમાવેશ થાય છે. ભારતીય ટીમ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વે સામે વ્હાઇટ-બોલ શ્રેણી રમશે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી માટે સ્પર્ધા કરશે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝના પ્રવાસથી સીઝનની શરુઆત થશે

ભારતીય ટીમની ડોમેસ્ટિક સિઝન વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ભારતના પ્રવાસ સાથે શરૂ થશે. આ પ્રવાસ 27 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાનો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાશે, ત્યારબાદ પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમાશે. ODI શ્રેણીના ત્રણેય મેચ તિરુવનંતપુરમ, ગુવાહાટી અને નવા ચંદીગઢમાં યોજાશે. ત્યારબાદ, T20 શ્રેણી રમાશે, જેમાં બધી મેચ લખનૌ, રાંચી, ઇન્દોર, હૈદરાબાદ અને બેંગલુરુમાં રમાશે. આ ડોમેસ્ટિક સિઝન દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા માટે માર્કી શ્રેણી ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હશે. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ આવતા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતનો પ્રવાસ કરવાની છે.

શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ પણ ભારતનો પ્રવાસ કરશે

આ પછી, ભારત ડિસેમ્બર 2026માં ત્રણ ODI અને ત્રણ T20 મેચની શ્રેણી માટે શ્રીલંકાની યજમાની કરશે. આ શ્રેણીની ODI મેચો દિલ્હી, બેંગલુરુ અને અમદાવાદમાં રમાશે, જ્યારે રાજકોટ, કટક અને પુણે T20I મેચોનું આયોજન કરશે. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં - જાન્યુઆરી 2027 માં - ઝિમ્બાબ્વે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ભારતનો પ્રવાસ કરશે. ઝિમ્બાબ્વે અને ભારત વચ્ચેની આ ત્રણ મેચો કોલકાતા, હૈદરાબાદ અને મુંબઈમાં રમાશે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ભારત પ્રવાસ

  1. 27 સપ્ટેમ્બર, 2026: પહેલી વનડે: તિરુવનંતપુરમ
  2. 30 સપ્ટેમ્બર, 2026: બીજી વનડે: ગુવાહાટી
  3. 03 ઓક્ટોબર, 2026: ત્રીજી વનડે: ન્યું ચંદીગઢ
  4. 06 ઓક્ટોબર, 2026: પહેલી T20 : લખનૌ
  5. 09 ઓક્ટોબર, 2026: બીજી T20 : રાંચી
  6. 11 ઓક્ટોબર, 2026: ત્રીજી T20 : ઇન્દોર
  7. 14 ઓક્ટોબર, 2026: ચોથી T20 : હૈદરાબાદ
  8. 17 ઓક્ટોબર, 2026: પાંચમી T20 : બેંગલુરુ

શ્રીલંકાનો ભારત પ્રવાસ

  1. 13 ડિસેમ્બર, 2026: પહેલી વનડે: દિલ્હી
  2. 16 ડિસેમ્બર, 2026: બીજી વનડે: બેંગલુરુ
  3. 19 ડિસેમ્બર, 2026: ત્રીજી વનડે: અમદાવાદ
  4. 22 ડિસેમ્બર, 2026: પહેલી T20 : રાજકોટ
  5. 24 ડિસેમ્બર, 2026: બીજી T20 : કટક

27 ડિસેમ્બર, 2026: ત્રીજી T20 : પુણે

ઝિમ્બાબ્વેનો ભારત પ્રવાસ

  1. 3 જાન્યુઆરી, 2027: પહેલી વનડે: કોલકાતા
  2. 6 જાન્યુઆરી, 2027: બીજી વનડે: હૈદરાબાદ
  3. 9 જાન્યુઆરી, 2027: ત્રીજી વનડે: મુંબઈ

ઓસ્ટ્રેલિયાનો ભારત પ્રવાસ

  1. 21 જાન્યુઆરી થી 25 જાન્યુઆરી, 2027: પહેલી ટેસ્ટ: નાગપુર
  2. 29 જાન્યુઆરી થી 2 ફેબ્રુઆરી, 2027: બીજી ટેસ્ટ: ચેન્નાઈ
  3. 11 ફેબ્રુઆરી થી 15 ફેબ્રુઆરી: ત્રીજી ટેસ્ટ: ગુવાહાટી
  4. 19 ફેબ્રુઆરી થી 23 ફેબ્રુઆરી, 2027: ચોથી ટેસ્ટ: રાંચી
  5. 27 ફેબ્રુઆરી થી 3 માર્ચ: પાંચમી ટેસ્ટ: અમદાવાદ

TAGGED:

TEAM INDIA HOME SEASON SCHEDULE
TEAM INDIA SCHEDULE 2026 27
BCCI
TEAM INDIA SCHEDULE
TEAM INDIA HOME SEASON SCHEDULE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.