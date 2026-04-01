ટીમ ઇન્ડિયા જુલાઈમાં ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસે જશે, યુવા અને નવા ખેલાડીઓને મળશે તક

BCCI એ ટીમ ઇન્ડિયા માટે નવી શ્રેણીની જાહેરાત કરી છે. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે જુલાઈમાં ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમાશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 3:49 PM IST

IND VS ZIM: ટીમ ઇન્ડિયા માટે વધુ એક શ્રેણીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. BCCI એ આ શ્રેણીની મેચોની તારીખો અને સ્થળો જાહેર કરી દીધા છે. આ શ્રેણી જુલાઈમાં રમાશે, જેમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે ત્રણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાશે. આ નવી શ્રેણી અગાઉ જાહેર કરાયેલ શ્રેણીને અનુસરે છે. આ શ્રેણીમાં ભારતના યુવા અને નવા ખેલાડીઓને તક આપવામાં આવી શકે છે.

ટીમ ઇન્ડિયા જુલાઈમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. BCCI એ જાહેરાત કરી છે કે શ્રેણીની પહેલી મેચ 23 જુલાઈએ રમાશે. ત્યારબાદ બીજી મેચ 25 જુલાઈએ રમાશે, જ્યારે ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 26 જુલાઈએ રમાશે. બધી મેચો એક જ સ્થળે - હરારેના હરારે સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમ - ખાતે રમાશે. આનો અર્થ એ છે કે ટીમને અન્ય કોઈ સ્થળે જવાની જરૂર રહેશે નહીં, જે સમજાવે છે કે અંતિમ બે મેચ ફક્ત બે દિવસમાં જ યોજાવાની છે.

આ વર્ષે કોઈ મોટી T20 ટુર્નામેન્ટ નથી

આ વર્ષે કોઈ મોટી T20 ટુર્નામેન્ટનું આયોજન નથી. પરિણામે, ભારતના સિનિયર ખેલાડીઓ આ શ્રેણીમાં ભાગ લે તેવી શક્યતા ઓછી છે. તેના બદલે, ભારતના યુવા ખેલાડીઓને પ્રવાસ માટે પસંદ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. વધુમાં, શક્ય છે કે સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમનું નેતૃત્વ ન કરે અને અન્ય ખેલાડીને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે. વધુમાં, હાલમાં ચાલી રહેલા IPLમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહેલા ખેલાડીઓને આ શ્રેણીમાં રમવાની તક આપવામાં આવી શકે છે.

આવતા વર્ષે ODI વર્લ્ડ કપ યોજાશે

ODI વર્લ્ડ કપ આવતા વર્ષે યોજાવાનો છે, જેમાં દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા સહ-યજમાન તરીકે સેવા આપશે. આ સંદર્ભમાં, ભારતના સિનિયર ખેલાડીઓ - તેમજ BCCI - નું સંપૂર્ણ ધ્યાન આ ટુર્નામેન્ટ પર રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન T20 ક્રિકેટ પ્રાથમિકતાની દ્રષ્ટિએ પાછળ રહેવાની ધારણા છે. ODI વર્લ્ડ કપ માટેની તૈયારીઓના ભાગ રૂપે, ભારતીય ટીમ આગામી વર્ષે જાન્યુઆરીમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે ODI શ્રેણી રમવાનું પણ નક્કી છે; જોકે, તે ચોક્કસ શ્રેણી ભારતમાં યોજાશે. BCCI એ આ આગામી શ્રેણી માટે શેડ્યૂલ પહેલાથી જ જાહેર કરી દીધું છે.

હવે T20 વર્લ્ડ કપ 2028માં રમાશે

અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, ICC એ આ વર્ષે કે આગામી વર્ષે કોઈ મોટી T20 ટુર્નામેન્ટ શેડ્યૂલ કરી નથી. તેમ છતાં, ટીમ ઇન્ડિયા નવા ખેલાડીઓને તકો પૂરી પાડવા અને તેમની ક્ષમતાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સમયાંતરે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાનું ચાલુ રાખશે. ભારતે તાજેતરમાં સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. આગામી T20 વર્લ્ડ કપ 2028 માં યોજાવાનો હોવાથી, ત્યાં સુધીમાં ટીમની રચનામાં નોંધપાત્ર ફેરફારો થવાની ધારણા છે.

