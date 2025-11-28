ETV Bharat / sports

એશિયા કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, આયુષ મ્હાત્રે બન્યો કેપ્ટન

અંડર-19 એશિયા કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આયુષ મ્હાત્રેને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા છે.

એશિયા કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત
એશિયા કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ માટે ફરી એકવાર મેદાન તૈયાર થઈ ગયું છે. સમયપત્રક પહેલાથી જ જાહેર થઈ ગયું હતું, અને ચાહકો ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. હવે, ટીમની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમના કેપ્ટન તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા નથી. તેમને બેટ્સમેન તરીકે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. જોકે આ અંડર-19 એશિયા કપ છે, ભારત અને પાકિસ્તાનની યુવા ટીમો ફરી એકવાર એકબીજા સામે ટકરાશે.

અંડર-19 એશિયા કપ ટીમની જાહેરાત

BCCI ની જુનિયર ક્રિકેટ સમિતિએ ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ ટુર્નામેન્ટ 12 ડિસેમ્બરથી દુબઈમાં રમાશે. યુવા બેટ્સમેન આયુષ મ્હાત્રેને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે વિહાન મલ્હોત્રાને ઉપ-કેપ્ટનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. વૈભવ સૂર્યવંશીને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. તે ઇનિંગની શરૂઆત કરશે. વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં લગભગ 14 વર્ષનો છે.

ભારત અને પાકિસ્તાન એક જ ગ્રુપમાં

ભારત અને પાકિસ્તાનને એશિયા કપ માટે એક જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવ્યા છે. આ બે સહિત બે વધુ ટીમોની હજુ સુધી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. બીજા ગ્રુપની વાત કરીએ તો, ચોથી ટીમ, જેમાં બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાનનો સમાવેશ થાય છે, તેની હજુ સુધી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. અંડર-19 એશિયા કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની સફર 12 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે. તે તારીખે ભારત સામેની મેચ હજુ સુધી કન્ફર્મ થઈ નથી. ત્યારબાદ, 14 ડિસેમ્બરે ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજા સામે ટકરાશે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક મેચ કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે, પરંતુ જો ટીમો તેનાથી આગળ વધે છે, તો ત્યાં પણ ટક્કર થવાની શક્યતા છે. વૈભવ સૂર્યવંશી ફરી એકવાર એશિયા કપ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

એશિયા કપ માટે ભારતની ટીમ:

આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, વિહાન મલ્હોત્રા (વાઈસ-કેપ્ટન), વેદાંત ત્રિવેદી, અભિજ્ઞાન કુંડુ, હરવંશ સિંહ, યુવરાજ ગોહિલ, કનિષ્ક ચૌહાણ, ખિલન એ. પટેલ, નમન પુષ્પક, ડી. દિપેશ, હેનીલ પટેલ, કિશન કુમાર સિંઘ, ઉદ્ધવ જ્યોર્જ, મો.

આ પણ વાંચો:

  1. WPL 2026 ની બધી ટીમોની સંપૂર્ણ ખેલાડીઓ પર એક નજર, જાણો દરેક ખેલાડીને કેટલા પૈસા મળ્યા?
  2. ટીમ ઇન્ડિયાની નવી શ્રેણીની જાહેરાત, જાણો ડિસેમ્બરમાં 5 T20 મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે

TAGGED:

U 19 SQUAD FOR ASIA CUP 2025
BCCI
AYUSH MHATRE
INDIA U 19
U 19 SQUAD FOR ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.