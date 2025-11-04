ETV Bharat / sports

ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર ટકરાશે, BCCI એ ટીમની જાહેરાત કરી

એશિયા કપ માટે પસંદગી સમિતિએ કતારમાં યોજાનારા એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ માટે ટીમની પસંદગી કરી છે.

ભારત પાકિસ્તાન ચાહકો
ભારત પાકિસ્તાન ચાહકો (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 4, 2025 at 1:13 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: સૂર્યકુમાર યાદવના કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે દુબઈમાં એશિયા કપ ટુર્નામેન્ટની 17મી આવૃત્તિ જીતી, જે સતત નવમી ટુર્નામેન્ટ બની. હવે, એશિયા કપ ફરી એકવાર યોજાવાનો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજા સામે ટકરાશે. આ ટુર્નામેન્ટ માટે ભારતની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલે રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ માટે શેડ્યૂલ જાહેર કર્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત સહિત આઠ ટીમો ભાગ લેશે, જેને બે ગ્રુપમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે. ભારત અને પાકિસ્તાન A ટીમોને એક જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવી છે, અને ચાહકો આ બંને ટીમો વચ્ચેની મેચ જોઈ શકે છે. આ ટુર્નામેન્ટ 14 નવેમ્બરથી શરૂ થશે.

ભારતીય ટીમની જાહેરાત

ભારતે આજે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર T20 મેચ રમી રહેલા જીતેશ શર્માને ભારત A ટીમ માટે જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે. તેમને કેપ્ટનશીપ પણ સોંપવામાં આવી છે. પ્રિયાંશ આર્ય, વૈભવ સૂર્યવંશી અને નેહા વાઢેરા ટીમમાં મુખ્ય નામો છે. નમન ધીરને ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ બધા ખેલાડીઓ IPLમાં પોતાની છાપ છોડી ચૂક્યા છે.

BCCI એ મીડિયા એડવાઈઝરી જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે, "સિનિયર મેન્સ સિલેક્શન કમિટીએ કતારમાં યોજાનારા એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ માટે ઇન્ડિયા A ટીમની પસંદગી કરી છે. આ ટુર્નામેન્ટ 14 થી 23 નવેમ્બર, 2025 દરમિયાન દોહાના વેસ્ટ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે."

રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ માટે ઇન્ડિયા A ટીમ:

પ્રિયંશ આર્ય, વૈભવ સૂર્યવંશી, નેહલ વાઢેરા, નમન ધીર (ઉપ-કેપ્ટન), સૂર્યાંશ શેડગે, જીતેશ શર્મા (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), રમણદીપ સિંહ, હર્ષ દુબે, આશુતોષ શર્મા, યશ ઠાકુર, ગુર્જપનીત સિંહ, વિજય કુમાર વૈશાખ, યુદ્ધવીર સિંહ ચરક, અભિષેક પોરેલ (વિકેટકીપર), સુયશ શર્મા.

સ્ટેન્ડ-બાય ખેલાડીઓ: ગુરનુર સિંહ બ્રાર, કુમાર કુશાગ્ર, તનુષ કોટિયન, સમીર રિઝવી, શેખ રશીદ.

આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન A ટીમો વચ્ચેની મેચ 16 નવેમ્બરના રોજ રાત્રે 8 વાગ્યે IST વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચ પહેલા, ભારત 14 નવેમ્બરના રોજ UAE સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે. ભારત અને પાકિસ્તાન ઉપરાંત, UAE અને ઓમાનને આ ટુર્નામેન્ટ માટે ગ્રુપ A માં ડ્રો કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે શ્રીલંકા, અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને હોંગકોંગને ગ્રુપ B માં રાખવામાં આવ્યા છે.

રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ ચેમ્પિયનશિપ ઇન્ડિયા એ ટીમ કાર્યક્રમ

  • ઇન્ડિયા એ વિરુદ્ધ યુએઈ - 14 નવેમ્બર (સાંજે 5 વાગ્યે)
  • ઇન્ડિયા એ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન એ - 16 નવેમ્બર (રાત્રે 8 વાગ્યે)
  • ઇન્ડિયા એ વિરુદ્ધ ઓમાન - 18 નવેમ્બર (રાત્રે 8 વાગ્યે)

