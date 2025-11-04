ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર ટકરાશે, BCCI એ ટીમની જાહેરાત કરી
એશિયા કપ માટે પસંદગી સમિતિએ કતારમાં યોજાનારા એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ માટે ટીમની પસંદગી કરી છે.
Published : November 4, 2025 at 1:13 PM IST
હૈદરાબાદ: સૂર્યકુમાર યાદવના કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે દુબઈમાં એશિયા કપ ટુર્નામેન્ટની 17મી આવૃત્તિ જીતી, જે સતત નવમી ટુર્નામેન્ટ બની. હવે, એશિયા કપ ફરી એકવાર યોજાવાનો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજા સામે ટકરાશે. આ ટુર્નામેન્ટ માટે ભારતની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલે રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ માટે શેડ્યૂલ જાહેર કર્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત સહિત આઠ ટીમો ભાગ લેશે, જેને બે ગ્રુપમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે. ભારત અને પાકિસ્તાન A ટીમોને એક જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવી છે, અને ચાહકો આ બંને ટીમો વચ્ચેની મેચ જોઈ શકે છે. આ ટુર્નામેન્ટ 14 નવેમ્બરથી શરૂ થશે.
🚨 News— BCCI (@BCCI) November 4, 2025
India’s squad for Rising Star Asia Cup announced. Details 🔽https://t.co/6JnMQBUGEp#AsiaCupRisingStars
ભારતીય ટીમની જાહેરાત
ભારતે આજે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર T20 મેચ રમી રહેલા જીતેશ શર્માને ભારત A ટીમ માટે જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે. તેમને કેપ્ટનશીપ પણ સોંપવામાં આવી છે. પ્રિયાંશ આર્ય, વૈભવ સૂર્યવંશી અને નેહા વાઢેરા ટીમમાં મુખ્ય નામો છે. નમન ધીરને ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ બધા ખેલાડીઓ IPLમાં પોતાની છાપ છોડી ચૂક્યા છે.
BCCI એ મીડિયા એડવાઈઝરી જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે, "સિનિયર મેન્સ સિલેક્શન કમિટીએ કતારમાં યોજાનારા એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ માટે ઇન્ડિયા A ટીમની પસંદગી કરી છે. આ ટુર્નામેન્ટ 14 થી 23 નવેમ્બર, 2025 દરમિયાન દોહાના વેસ્ટ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે."
રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ માટે ઇન્ડિયા A ટીમ:
પ્રિયંશ આર્ય, વૈભવ સૂર્યવંશી, નેહલ વાઢેરા, નમન ધીર (ઉપ-કેપ્ટન), સૂર્યાંશ શેડગે, જીતેશ શર્મા (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), રમણદીપ સિંહ, હર્ષ દુબે, આશુતોષ શર્મા, યશ ઠાકુર, ગુર્જપનીત સિંહ, વિજય કુમાર વૈશાખ, યુદ્ધવીર સિંહ ચરક, અભિષેક પોરેલ (વિકેટકીપર), સુયશ શર્મા.
સ્ટેન્ડ-બાય ખેલાડીઓ: ગુરનુર સિંહ બ્રાર, કુમાર કુશાગ્ર, તનુષ કોટિયન, સમીર રિઝવી, શેખ રશીદ.
આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન A ટીમો વચ્ચેની મેચ 16 નવેમ્બરના રોજ રાત્રે 8 વાગ્યે IST વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચ પહેલા, ભારત 14 નવેમ્બરના રોજ UAE સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે. ભારત અને પાકિસ્તાન ઉપરાંત, UAE અને ઓમાનને આ ટુર્નામેન્ટ માટે ગ્રુપ A માં ડ્રો કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે શ્રીલંકા, અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને હોંગકોંગને ગ્રુપ B માં રાખવામાં આવ્યા છે.
રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ ચેમ્પિયનશિપ ઇન્ડિયા એ ટીમ કાર્યક્રમ
- ઇન્ડિયા એ વિરુદ્ધ યુએઈ - 14 નવેમ્બર (સાંજે 5 વાગ્યે)
- ઇન્ડિયા એ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન એ - 16 નવેમ્બર (રાત્રે 8 વાગ્યે)
- ઇન્ડિયા એ વિરુદ્ધ ઓમાન - 18 નવેમ્બર (રાત્રે 8 વાગ્યે)
આ પણ વાંચો: