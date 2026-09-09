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ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની શ્રેણી માટે ભારતીય A ટીમની જાહેરાત, હાર્દિક પંડ્યાની વાપસી

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આગામી ODI શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. રુતુરાજ ગાયકવાડને ODI ટીમનું કેપ્ટન પદ સોંપવામાં આવ્યું છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની શ્રેણી માટે ભારતીય A ટીમની જાહેરાત
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની શ્રેણી માટે ભારતીય A ટીમની જાહેરાત (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 5:56 PM IST

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INDIA A SQUAD: ઓસ્ટ્રેલિયા 'A' ટીમ સપ્ટેમ્બરથી ઓક્ટોબર દરમિયાન ભારતનો પ્રવાસ કરશે, જેમાં બે મલ્ટી-ડે મેચ અને ત્રણ વન-ડે મેચ રમાશે. શ્રેણી નજીક આવતાની સાથે જ, બીસીસીઆઈએ ટીમની જાહેરાત કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ટીમમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારા અગ્રણી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. રુતુરાજ ગાયકવાડને વન-ડે મેચો માટે કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે દેવદત્ત પડિકલ મલ્ટી-ડે મેચોમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.

ક્યારે શરુ થશે આ મેચો?

સપ્ટેમ્બરમાં ભારત A અને ઓસ્ટ્રેલિયા A ટીમ વચ્ચે ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં રમાનારી બે મલ્ટી-ડે મેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પહેલી મેચ 22 થી 25 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રમાશે, જ્યારે બીજી મેચ 29 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર સુધી રમાશે. ટીમનું નેતૃત્વ દેવદત્ત પડિકલ કરશે, જે હાલમાં ઉત્તમ ફોર્મમાં છે. આ પછી, ત્રણ વન-ડે મેચ રમાશે; જોકે આ 50 ઓવરની મેચ હશે, પરંતુ તે આંતરરાષ્ટ્રીય દરજ્જો ધરાવશે નહીં. પહેલી મેચ 6 ઓક્ટોબર, બીજી 9 ઓક્ટોબર અને ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 11 ઓક્ટોબરે રમાશે. બધી મેચ પુડુચેરીમાં રમાશે.

હાર્દિક પંડ્યાની વાપસી

હાર્દિક પંડ્યા, જે લાંબા સમયથી ભારતીય ટીમની બહાર છે, તેને પણ ODI ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, તેના નામ પર ફૂંદડી લગાવી છે, જેનો અર્થ છે કે તેની ભાગીદારી ફિટનેસને આધીન છે. વી વૈશ્ય પણ મલ્ટિ-ડે મેચ માટે ટીમમાં છે, પરંતુ તેનો સમાવેશ ફિટનેસ પર પણ આધાર રાખશે. હાર્દિક પંડ્યા ઈજાને કારણે લાંબા સમય સુધી બહાર રહ્યો છે; તે જોવાનું બાકી છે કે તે પુનરાગમન કરવા માટે સમયસર સ્વસ્થ થશે કે નહીં.

ભારત A વન-ડે ટીમ: પ્રિયાંશ આર્ય, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિકલ (વાઈસ-કેપ્ટન), રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), રજત પાટીદાર, કુમાર કુશાગ્ર (વિકેટકીપર), નિશાંત સિંધુ, વિપરાજ નિગમ, અર્શિન કુલકર્ણી, અરશદ ખાન, નમન ધીર, હાર્દિક પંડ્યા*, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), ગુરજાપનીત સિંહ, યશ ઠાકુર.

ભારત A મલ્ટી-ડે ટીમ: અમન મોખાડે, આયુષ પાંડે, દેવદત્ત પડિક્કલ (કેપ્ટન), સાઈ સુદર્શન(વાઈસ-કેપ્ટન), યશ રાઠોડ, શેખ રશીદ, કુમાર કુશાગ્ર (વિકેટકીપર), શમ્સ મુલાની, તનુષ કોટિયન, તુષાર દેશપાંડે, અંશુલ કમ્બોજ, પ્રફૂલ હિંગે, એન જગદીસન (વિકેટકીપર) નચિકેત ભુટે, વી વૈશ્ય.

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