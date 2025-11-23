દક્ષિણ આફ્રિકા સામે વન ડે સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, KL રાહુલને મળી મોટી જવાબદારી
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
Published : November 23, 2025 at 6:31 PM IST
Team India ODI Squad: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે આગામી ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે. ઈજાને કારણે બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર રહેલા કેપ્ટન શુભમન ગિલને પણ ODI ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે, અને તેમના સ્થાને KL રાહુલને ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ઋષભ પંત અને રુતુરાજ ગાયકવાડનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે હર્ષિત રાણા, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ણા અને અર્શદીપ સિંહને ઝડપી બોલિંગ વિભાગ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતની ODI ટીમ:
રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, વિરાટ કોહલી, તિલક વર્મા, KL રાહુલ (C) (વિકેટકીપર), ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષિત રાણા, રુતુરાજ ગાયકવાડ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ણા, અર્શદીપ સિંહ, ધ્રુવ જુરેલ
શુભમન ગિલ ઈજાગ્રસ્ત
હાલ સાઉથ આફ્રિકા સાથે ભારતની ટેસ્ટ સીરિઝ ચાલી રહી છે. કોલકાતા ટેસ્ટમાં ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. ગરદનમાં ઈજાના કારણે તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો હતો. જોકે હજુ સુધી તે સંપૂર્ણ થયો ન હોવાથી વનડે સીરિઝમાં પણ રમી શકશે નહીં.
બુમરાહને આરામ અપાયો
શ્રેયસ ઐયરને પણ ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. તે હાલમાં ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. તેના સ્થાને તિલક વર્માને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને વનડેમાંથી આરામ આપવામાં આવ્યો છે. આવતા વર્ષે યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને, બુમરાહ હાલમાં T20 ક્રિકેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે. ભારતીય A ટીમ માટે સારું ફોર્મ બતાવનાર રુતુરાજ ગાયકવાડને ટીમમાં પરત કરવામાં આવ્યો છે.
વનડે શ્રેણી બાદ બંને ટીમો વચ્ચે 5 મેચની T20 શ્રેણી પણ રમાશે, જેની શરૂઆત 9 ડિસેમ્બરથી કટક ખાતે થશે. T20 શ્રેણી માટેની ટીમની જાહેરાત પાછળથી કરવામાં આવશે.
ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા વનડે નો કાર્યક્રમ
- પહેલી વનડે: રવિવાર, 30 નવેમ્બર (રાંચી)
- બીજી વનડે: બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર (રાયપુર)
- ત્રીજી વનડે: શનિવાર, 6 ડિસેમ્બર (વિશાખાપટ્ટનમ)
