IND W vs AUS W: ભારતીય મહિલા ટીમની જાહેરાત, શ્રેયંકા પાટિલનો ટીમમાં સમાવેશ
ભારતીય મહિલા ટીમ 15 ફેબ્રુઆરીથી ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જશે જ્યાં તેઓ ત્રણ ટી20 અને એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો ઉપરાંત એક ટેસ્ટ મેચ પણ રમશે.
Published : January 18, 2026 at 12:24 PM IST
IND W vs AUS W: ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI) એ ઓસ્ટ્રેલિયાના આગામી પ્રવાસ માટે ભારતીય મહિલા ટીમની જાહેરાત કરી છે. સ્પિનર શ્રેયંકા પાટિલ લાંબા સમય સુધી ઈજાથી છૂટા પડ્યા બાદ T20 ટીમમાં વાપસી કરી રહી છે. ભારતીય ટીમ 15 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારા આ પ્રવાસમાં ત્રણ T20 મેચ, ત્રણ વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ અને એક ટેસ્ટ મેચ રમશે.
હરમનપ્રીત કૌર ODI અને T20 બંને ફોર્મેટમાં ભારતની કેપ્ટનશીપ કરશે, જ્યારે સ્મૃતિ મંધાના ઉપ-કેપ્ટન રહેશે. ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત પછીથી કરવામાં આવશે. ભારતીય મહિલા અને ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ટીમ વચ્ચેની આ ટુર્નામેન્ટ 15 ફેબ્રુઆરીથી 9 માર્ચ, 2026 સુધી ચાલશે. આ પ્રવાસ T20 શ્રેણીથી શરૂ થશે, જેમાં પહેલી મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે, ત્યારબાદ બીજી T20 મેચ 19 ફેબ્રુઆરીએ કેનબેરાના મનુકા ઓવલ ખાતે અને ત્રીજી 21 ફેબ્રુઆરીએ એડિલેડ ઓવલ ખાતે રમાશે.
T20I પછી, ધ્યાન ODI શ્રેણી પર જશે, જે 24 ફેબ્રુઆરીથી બ્રિસ્બેનના એલન બોર્ડર ફિલ્ડ ખાતે શરૂ થશે. ત્યારબાદ ટીમો બીજી અને ત્રીજી ODI માટે હોબાર્ટના બેલેરાઇવ ઓવલ જશે, જે અનુક્રમે 27 ફેબ્રુઆરી અને 1 માર્ચે યોજાશે. આ પ્રવાસ 6 થી 9 માર્ચ દરમિયાન પર્થ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી પ્રતિષ્ઠિત એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ સાથે સમાપ્ત થશે.
શ્રેયંકા પાટીલની વાપસી
2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર શ્રેયંકાએ પગની પીઠ, કાંડા અને અંગૂઠામાં ઇજાઓને કારણે લગભગ 14 મહિના સુધી બહાર રહ્યા બાદ T20I ટીમમાં વાપસી કરી રહી છે. રિચા ઘોષ અને જી. કમલિનીને બંને વ્હાઇટ-બોલ ફોર્મેટ માટે વિકેટકીપિંગ વિકલ્પો તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે.
ભારતીય મહિલા T20I ટીમ
હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), શેફાલી વર્મા, રેણુકા ઠાકુર, શ્રી ચરાણી, વૈષ્ણવી શર્મા, ક્રાંતિ ગૌડ, સ્નેહ રાણા, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), જી. કમલિની (વિકેટકીપર), અરુંધતિ રેડ્ડી, અમનજોત કૌર, જેમિમા રોડ્રિગ્સ, ભારતી ફુલમાલી, શ્રેયંકા પાટીલ
ભારતીય મહિલા વનડે ટીમ
હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), શફાલી વર્મા, રેણુકા ઠાકુર, શ્રી ચરાણી, વૈષ્ણવી શર્મા, ક્રાંતિ ગૌડ, સ્નેહ રાણા, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), જી. કમલિની (વિકેટકીપર), કાશવી ગૌતમ, અમનજોત કૌર, જેમિમા રોડ્રિગ્સ, હરનીલ દેઓલ.
