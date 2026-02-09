ETV Bharat / sports

Bcci Central Contract: વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માને મોટું નુકસાન, BCCI દ્વારા સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટની જાહેરાત

BCCI એ 2025-26 માટે પુરુષ અને મહિલા ક્રિકેટરો માટે સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટની જાહેરાત કરી છે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને ડિમોટ કરવામાં આવ્યા છે.

વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા
વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 8:45 PM IST

Bcci Central Contract: બીસીસીઆઈએ 2025-26 સીઝન માટે તેના સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટની જાહેરાત કરી છે. પુરુષોની શ્રેણીમાં 30 ખેલાડીઓને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 21 ખેલાડીઓ મહિલા શ્રેણીમાં છે. આ કોન્ટ્રાક્ટ 1 ઓક્ટોબર, 2025 થી 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી ચાલે છે. શુભમન ગિલ, જસપ્રીત બુમરાહ અને રવિન્દ્ર જાડેજા પુરુષોની ગ્રેડ A શ્રેણીમાં છે. હરમનપ્રીત કૌર, સ્મૃતિ મંધાના, જેમીમા રોડ્રિગ્સ અને દીપ્તિ શર્મા મહિલા ગ્રેડ A શ્રેણીમાં છે.

રોહિત અને વિરાટ ગ્રેડ B માં

ભારતીય ટીમના બે મુખ્ય ખેલાડીઓ, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી, પહેલા A+ ગ્રેડમાં હતા. તે ગ્રેડ નાબૂદ કરવામાં આવ્યો છે. વિરાટ અને રોહિત હવે B માં ગયા છે. બંનેએ ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. તેઓ ફક્ત ODI રમે છે. જસપ્રીત બુમરાહ અને રવિન્દ્ર જાડેજા પહેલા A+ માં હતા. હવે, બંને ગ્રેડ A માં છે. શુભમન ગિલ પહેલા A માં હતો અને A માં જ રહે છે. જોકે, તેને બઢતી આપવામાં આવી છે, હવે તે ટોચના ગ્રેડમાં પહોંચી ગયો છે. ગિલ ODI અને ટેસ્ટ બંનેમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરે છે.

ગ્રેડ C માં યુવા અને ઉભરતા ખેલાડીઓનો સમાવેશ

ગ્રેડ C માં યુવા અને ઉભરતા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં રિંકુ સિંહ, તિલક વર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, સૂર્યકુમાર યાદવ અને શુભમન ગિલનો સમાવેશ થાય છે, તેમજ ઘણા નવા ખેલાડીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ગ્રેડમાં કુલ 30 ખેલાડીઓને કરારબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે, જે ભવિષ્ય માટે ટીમ ઈન્ડિયાની મજબૂત બેન્ચ સ્ટ્રેન્થ દર્શાવે છે.

મહિલા ખેલાડીઓની યાદી જુઓ

મહિલા ટીમની વાત કરીએ તો, કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર, ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના અને જેમીમા રોડ્રિગ્સને ગ્રેડ A માં મૂકવામાં આવ્યા છે.

ગ્રેડ B માં દીપ્તિ શર્મા, રેણુકા ઠાકુર, શેફાલી વર્મા અને રિચા ઘોષ જેવી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટમાં સતત પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે.

ગ્રેડ C માં યુવા અને પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં યાસ્તિકા ભાટિયા, હરલીન દેઓલ, કાશ્વી ગૌતમ અને ઘણા નવા નામોનો સમાવેશ થાય છે. મહિલા ટીમ માટે કેન્દ્રીય કરાર યાદીમાં કુલ 21 ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

