બીસીબીએ વિચારવાની જરૂર છે: રાજકીય દેખાવડો કે ખેલ સાથે આગળ વધવું
ભારતમાં રમવાનો વારંવાર ઇનકાર કરીને, બીસીબી સુરક્ષા પર ભાર મૂકીને પોતાના માટે સમસ્યાઓનો પહાડ બનાવી રહ્યું છે.
Published : January 14, 2026 at 7:09 PM IST
મીનાક્ષી રાવ (હૈદરાબાદ): ભારતમાં રમવાનો વારંવાર ઇનકાર કરીને, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ સુરક્ષા જોખમોના મુદ્દાને અતિશયોક્તિપૂર્ણ કરીને પોતાના માટે મુશ્કેલીનો પહાડ બનાવી રહ્યું છે. તેણે સમજવું જોઈએ કે ખોટી ધમકીઓ આપવાથી મેદાન પર લાંબા ગાળાની સમસ્યાઓ જ ઊભી થશે, જ્યાં ટુર્નામેન્ટ તેના વિના આગળ વધશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) દ્વારા વારંવાર કહેવામાં આવ્યું હતું કે કોઈ સુરક્ષા ચિંતાઓ નથી, છતાં બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે પુનરાવર્તિત કર્યા પછી ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની આસપાસનો વિવાદ વધુ વકર્યો છે. ICC સાથેની વાતચીત પછી બોર્ડે મંગળવારે બપોરે એક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું કે BCB એ "સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે ભારતનો પ્રવાસ ન કરવાના તેના નિર્ણય પર પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે." તેણે ICC ને તેની મેચો ભારતની બહાર ખસેડવાનો વિચાર કરવાની વિનંતીનો પુનરાવર્તિત કર્યો.
ICC ના પોતાના વલણ પર પુનર્વિચાર કરવાની વિનંતીને સ્વીકારતા, બોર્ડે કહ્યું, "પરિસ્થિતિ યથાવત છે," અને "તે તેના ખેલાડીઓ, અધિકારીઓ અને સ્ટાફની સુખાકારીનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."
2007 ના વર્લ્ડ કપમાં ભારતની યાત્રામાં ખલેલ પહોંચાડવા માટે જાણીતા પ્રમાણમાં નાના ક્રિકેટ રાષ્ટ્ર તરફથી આવેલા આ નિવેદનનો છુપાયેલો અર્થ ચિંતાજનક છે અને તેથી તેને અવગણવું મુશ્કેલ છે.
ભારત-પાકિસ્તાન મેચોની વાત આવે ત્યારે "તટસ્થ સ્થળ" ની પરિસ્થિતિ પહેલાથી જ સામાન્ય બની ગઈ છે. ICC ને સંઘર્ષ વધારવામાં, તેની શ્રેષ્ઠ યોજનાઓને પાટા પરથી ઉતારવામાં કોઈ રસ નથી.
આમાં ICC સુરક્ષા મંજૂરી હોવા છતાં બીજા દેશ દ્વારા મુસાફરી કરવાનો ઇનકાર કરવાની જાહેર જાહેરાત ઉમેરો, અને તે દર્શાવે છે કે ઉપખંડના દેશોને યજમાન દરજ્જો આપવો કેટલું મુશ્કેલ બની ગયું છે, કારણ કે તેઓ સતત રાજકીય સંઘર્ષ અને દુષ્ટ ઇચ્છાશક્તિમાં ફસાયેલા છે, જેણે રમતની કોઈપણ ભાવનાને ખતમ કરી દીધી છે.
ટેનિસ જેવી રમતોએ બતાવ્યું છે કે કેવી રીતે સંપૂર્ણ યુદ્ધમાં સામેલ દેશો (જેમ કે યુક્રેન અને રશિયા) પણ ગ્રાન્ડ સ્લેમમાં સાથે રમ્યા છે, ભલે તેઓ કાળા પટ્ટા પહેરીને અને બોલ્યા વિના.
બાંગ્લાદેશનો દેખાવ હાસ્યાસ્પદ બનાવે છે તે એ છે કે તે BCCI ના ઇશારે IPL ફ્રેન્ચાઇઝ KKR દ્વારા તેના ખેલાડી મુસ્તફિઝુર રહેમાનને મુક્ત કર્યા પછી વાસ્તવિક સુરક્ષા ચિંતાને બદલે બદલો લેવા માટે કામ કરી રહ્યું છે.
જો આપણે તેના વિશે વિચારીએ તો, બાંગ્લાદેશના ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર નીકળવાની અસર, શ્રેષ્ઠ રીતે, ફક્ત પ્રતીકાત્મક હશે. તે ઘરેલુ સ્તરે થોડો રાજકીય લાભ આપી શકે છે, પરંતુ ટુર્નામેન્ટ પર વ્યાપારી અથવા રમતગમતની દ્રષ્ટિએ તેની અસર નહિવત હશે, અને તે તેમની ક્રિકેટ કારકિર્દી માટે વિનાશક હોઈ શકે છે, જેમાં તેઓ હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સફળ થયા નથી.
બીસીબીએ નક્કી કરવું જોઈએ કે શું બેલગામ લાગણી અને અવિવેકી દંડ, પ્રતિબંધો, ગુડવિલ ગુમાવવા અને ભવિષ્યના નફા કરતાં વધુ હશે. ત્યાં સુધી, તેણે વિચારવું જોઈએ કે આવી મોટી ટુર્નામેન્ટમાં વોકઓવર, રિશેડ્યુલિંગ અને રિપ્લેસમેન્ટ ટીમનો સમાવેશ રમતમાં તેના ભવિષ્યને કેવી અસર કરશે.
બાંગ્લાદેશ માટે કઠોર વાસ્તવિકતા એ છે કે, એક ટીમ તરીકે, તેઓ આ ટુર્નામેન્ટ માટે યોગ્યતાના આધારે ક્વોલિફાય થયા હશે, પરંતુ તે ભાગ્યે જ મુખ્ય પરિબળ છે. સ્ટાર પાવર, વ્યાપારી પ્રભાવ, અથવા વિદેશી સ્થળોએ ભીડ ખેંચવાની ક્ષમતા વિના, તેમની ગેરહાજરી ICC માટે લોજિસ્ટિકલ સમસ્યાઓ ઊભી કરી શકે છે, જેમાંથી કોઈ પણ તેઓ ઉકેલી શકશે નહીં.
ICC આ આગામી જેવી મોટી ટુર્નામેન્ટ માટે વૈશ્વિક સ્પોન્સરશિપ અને ભાગીદારો સાથે કામ કરે છે, અને આમાંથી કોઈ પણ બાંગ્લાદેશથી આવતી નથી.
ઝિમ્બાબ્વે, કેન્યા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ જેવી ટીમોના પાછલા પ્રસંગોએ અંતમાં ખસી જવા છતાં ક્રિકેટમાં મોટી ટુર્નામેન્ટ માત્ર ટકી રહી નથી પરંતુ ખીલી પણ છે.
જોકે, ઉપખંડીય ક્રિકેટ લાંબા સમયથી રાજકીય સંઘર્ષો અને નાજુક રાજદ્વારી સંબંધો છતાં, ઝઘડાખોર પડોશીઓ વચ્ચે રાજદ્વારી સેતુ તરીકે સેવા આપવા પર ગર્વ અનુભવે છે.
આ વિવાદ દર્શાવે છે કે ક્રિકેટ કેવી રીતે વધુને વધુ રાજકીય મુદ્રાનું પ્યાદુ બની રહ્યું છે જે તેના રમતના ક્ષેત્રથી ઘણા આગળ વધે છે. પરંતુ પછી, શું રાષ્ટ્રીય દરજ્જાને સંસ્થાકીય દરજ્જા કરતાં પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ? આ એક ચિંતાજનક પ્રશ્ન છે જે ભવિષ્યની મેચોમાં રમતને પરેશાન કરે છે અને ચાલુ રાખશે.
ICC વૈશ્વિક ટુર્નામેન્ટ માટે કડક બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા તપાસમાંથી પસાર થાય છે. આમાં ગુપ્ત માહિતીના ઇનપુટ્સ, યજમાન દેશની ગેરંટી અને સ્વતંત્ર ઓડિટ પર આધારિત મૂલ્યાંકનનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી કોઈને પણ ભારતમાં કોઈ ખતરો મળ્યો નથી. જોકે, બાંગ્લાદેશે આ હકીકતોને અવગણવાનું પસંદ કર્યું છે કારણ કે તેનું બોર્ડ ઘરે સત્તાના કોરિડોરમાં સ્થાપિત છે.
ICC એ એવી ટુર્નામેન્ટ ડિઝાઇન કરવાનું શીખી લીધું છે જે રમતને આવી અસ્થિરતાથી બચાવે છે, દ્વિપક્ષીય ગતિશીલતા કરતાં સંસ્થાકીય પ્રક્રિયાઓને પ્રાથમિકતા આપે છે. જ્યારે આ પ્રક્રિયાઓને કોઈપણ ચકાસણીયોગ્ય ખતરા વિના પડકારવામાં આવે છે, ત્યારે રમત કડવા રાજકારણ અને રમતનો ભાગ ન હોય તેવા હરીફાઈઓનું વાહન બની જાય છે.
આ એક ચિંતાજનક મિસાલ સ્થાપિત કરે છે. જો બાંગ્લાદેશ જેવા ઉભરતા રાષ્ટ્રીય બોર્ડ સંસ્થાકીય મંજૂરી હોવા છતાં જાહેરમાં પોતાનું વલણ કડક બનાવે છે, તો તેઓ વૈશ્વિક ટુર્નામેન્ટ શાસન કરતાં પોશાક વિશે વધુ બનવાનું જોખમ લે છે. આજે, તે સ્થળ વિવાદ છે; કાલે, તે ભાગીદારી પોતે જ હોઈ શકે છે.
આ ચર્ચામાં ભારતની ભૂમિકા ઓછી મહત્વપૂર્ણ નથી. ક્રિકેટ તેનું સૌથી મોટું ભીડ ખેંચનાર છે (વડોદરામાં વિરાટ કોહલીની આસપાસની ભીડની છબીઓ હજુ પણ આબેહૂબ છે), અને તેની ટુર્નામેન્ટમાં સુરક્ષા હંમેશા ટોચની રહી છે. વર્લ્ડ કપ પણ તેનો અપવાદ નથી.
યજમાન દેશ તરીકે, તેણે ઘણી વૈશ્વિક ઇવેન્ટ્સ અને લાંબા ફોર્મેટની ટુર્નામેન્ટ્સ માટે વ્યાપક સુરક્ષા તપાસ હાથ ધરી છે. નવીનતમ ગુપ્ત માહિતી વિના મંજૂરી પર પ્રશ્ન ઉઠાવવાથી કાયદેસર સાવધાની અને પ્રતીકાત્મક વિરોધ વચ્ચેની રેખા ઝાંખી પડે છે. જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે ખેલાડીઓનું સ્વાસ્થ્ય ઓછું મહત્વનું છે. દરેક બોર્ડનું કામ ચિંતા વ્યક્ત કરવાનું અને તેની ટીમની સલામતીની ખાતરી આપવાનું છે. પરંતુ BCB ની વાત કરીએ તો, કોઈને આશ્ચર્ય થાય છે કે શું તે સંવાદ પર આધાર રાખે છે કે મનસ્વીતા પર. એકંદરે, તે તેના ચાહકો અને રમતના ભોગે તેની રાજકીય ચિંતાઓને વળગી રહી શકતો નથી.
