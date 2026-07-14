BBL 2026-27નું શેડ્યૂલ જાહેર, 12 ડિસેમ્બરથી સીઝન શરૂ થશે
BBL 2026-27 12 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે, જેમાં પર્થ સ્કોર્ચર્સ અને મેલબોર્ન રેનેગેડ્સ ચેન્નાઈમાં ટકરાશે. ભારતમાં T20 લીગની આ પહેલી મેચ હશે.
Published : July 14, 2026 at 3:24 PM IST
BBL 2026-27: ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ બિગ બેશ લીગ (BBL) ની 16મી સીઝનનો સમયપત્રક જાહેર કર્યો છે. આ સીઝન 12 ડિસેમ્બર 2026 થી શરૂ થશે અને 26 જાન્યુઆરી 2027 સુધી ચાલુ રહેશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 44 મેચ રમાશે, જે લગભગ 46 દિવસ ચાલશે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે બિગ બેશ લીગની આગામી સીઝન ભારતમાંથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. આ પહેલી વાર બનશે કે વિશ્વની કોઈ વિદેશી T20 લીગ મેચ ભારતીય ધરતી પર આયોજિત થવા જઈ રહી છે.
બિગ બેશ લીગ 2026-27 ની શરૂઆત 12 ડિસેમ્બરથી નક્કી કરવામાં આવી છે. ચેન્નાઈના MA ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં મેલબોર્ન રેનેગેડ્સ અને પર્થ સ્કોર્ચર્સ એકબીજા સામે ટકરાશે. આ ઐતિહાસિક મુકાબલામાં મેલબોર્ન રેનેગેડ્સ હોમ ટીમ હશે. BBL ની પહેલી મેચ ભારતમાં યોજાવાની હોવાથી ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. દેશમાં ક્રિકેટના ક્રેઝને જોતાં, એવું લાગે છે કે સ્ટેડિયમમાં દર્શકોની ભારે ભીડ એકઠી થશે.
Summer plans sorted! Your #BBL16 schedule has landed 🗓️ pic.twitter.com/AGSVp8OgVL— KFC Big Bash League (@BBL) July 14, 2026
આ સિઝનની બિગ બેશ લીગ મેચો 15 ડિસેમ્બરથી ઓસ્ટ્રેલિયામાં શરૂ થશે, જ્યાં પ્રથમ મેચ બ્રિસ્બેન હીટ અને સિડની સિક્સર્સ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ ભારતમાં ઓપનિંગ મેચના બરાબર ત્રણ દિવસ પછી યોજાશે. લીગ સ્ટેજની છેલ્લી મેચો 16 અને 17 જાન્યુઆરીએ રમાશે, જેમાં દરરોજ બે મેચો હશે. ત્યારબાદ પ્લે-ઓફ મેચો 19 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે, જેમાં ક્વોલિફાયર 19મીએ, નોકઆઉટ 20મીએ અને ચેલેન્જર મેચો 23 જાન્યુઆરીએ રમાશે. તેવી જ રીતે, આગામી સિઝનની ફાઇનલ મેચ 26 જાન્યુઆરીએ રમાશે. ઉલ્લેખનીય છે કે પ્લે-ઓફ મેચો માટેનું સ્થળ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.
BBL શેડ્યૂલ જાહેર કરતી વખતે, જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે આ વખતે ક્રિસમસના દિવસે મેલબોર્ન રેનેગેડ્સ અને હોબાર્ટ હરિકેન્સ વચ્ચે ટક્કર થશે. ત્યારબાદ, બોક્સિંગ ડે (26 ડિસેમ્બર) ના રોજ બે રોમાંચક મેચ રમાશે. પહેલી મેચ સિડની સિક્સર્સ અને બ્રિસ્બેન હીટ વચ્ચે અને બીજી મેચ પર્થ સ્કોર્ચર્સ અને મેલબોર્ન સ્ટાર્સ વચ્ચે રમાશે. વર્ષના છેલ્લા દિવસે, એટલે કે નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ (31 ડિસેમ્બર) એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર્સ મેલબોર્ન સ્ટાર્સનો સામનો કરશે. નવા વર્ષના પહેલા દિવસે (1 જાન્યુઆરી) ચાહકોને બે મેચનો ડબલ ડોઝ પણ મળશે. જેમાં પહેલી મેચ રેનેગેડ્સ અને સિક્સર્સ વચ્ચે અને બીજી મેચ બ્રિસ્બેન હીટ અને હોબાર્ટ હરિકેન્સ વચ્ચે રમાશે. આ ઉપરાંત, મેલબોર્ન સ્ટાર્સ અને મેલબોર્ન રેનેગેડ્સ વચ્ચેની બંને મેચ મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે.
આ પણ વાંચો: