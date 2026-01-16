BBLમાં ચાલ્યો ડેવિડ વોર્નરનો બલ્લો, વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ તોડ્યો
BBLમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ખેલાડી ડેવિડ વોર્નરે સિડની સિક્સર્સ સામે ધમાકેદાર સદી ફટકારી છે.
David Warner: BBL 2025-26 ની 37મી મેચમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ખેલાડી ડેવિડ વોર્નરે સિડની સિક્સર્સ સામે ધમાકેદાર સદી ફટકારી છે. આ વોર્નરની આ સિઝનની બીજી સદી હતી. આ મેચ સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ હતી, જ્યાં થંડરે પ્રથમ બેટિંગ કરતા મોટો સ્કોર બનાવ્યો હતો, જેમાં ડેવિડ વોર્નરે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ તોડ્યો
આ ડેવિડ વોર્નરની T20 ક્રિકેટમાં 10મી સદી છે. તે હવે વિરાટ કોહલીથી આગળ નીકળી ગયો છે. કોહલીએ T20 ક્રિકેટમાં ફક્ત નવ સદી ફટકારી છે. આમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને લીગ ક્રિકેટમાં ફટકારેલી સદીનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, ક્રિસ ગેલ યાદીમાં ટોચ પર છે, તેણે T20 ક્રિકેટમાં 22 સદી ફટકારી છે. પાકિસ્તાનના બાબર આઝમે T20 ક્રિકેટમાં 11 સદી ફટકારી છે. હવે, ડેવિડ વોર્નર આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે, અને વિરાટ કોહલી ચોથા સ્થાને છે.
BBL માં વોર્નરનું શાનદાર પ્રદર્શન
ડેવિડ વોર્નર 2026 માં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. આ તેમની બીજી સદી છે. BBL માં આ ડેવિડ વોર્નરની ત્રીજી સદી છે. અત્યાર સુધી, ફક્ત બેન મેકડર્મોટ, સ્ટીવન સ્મિથ અને હવે ડેવિડ વોર્નર આ ટુર્નામેન્ટમાં ત્રણ સદી ફટકારવામાં સફળ રહ્યા છે. એક તરફ વિકેટ પડી રહી હતી, પરંતુ ઓપનિંગ કરવા આવ્યા પછી પણ, ડેવિડ વોર્નર આઉટ થયા વિના રન બનાવતા રહ્યા. 20 ઓવરના અંતે, ડેવિડ વોર્નર 65 બોલમાં 110 રન બનાવી અણનમ રહ્યા. તેમણે પોતાની ઇનિંગમાં 11 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેમની ઇનિંગના કારણે સિડની થંડરને 189 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવવામાં મદદ મળી.
ડેવિડ વોર્નરની બિગ બેશ લીગ 2025-26 સીઝનની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. જોકે, તેણે છેલ્લી ચાર મેચોમાં ઘણા રન બનાવ્યા છે. આ તેની સતત ચોથી 50 થી વધુની ઇનિંગ્સ છે. તેની પાછલી ત્રણ મેચમાં, તેણે 82, 67* અને 130* રન બનાવ્યા હતા.
