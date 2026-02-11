જૂનાગઢ: DLSS સ્કૂલમાં એડમિશન માટે બેટરી ટેસ્ટ, પસંદગી પામેલ ખેલાડીઓને વિશેષ તાલીમ અપાશે
ગુજરાતના રમતગમત ક્ષેત્રને પાયાથી મજબૂત કરવા સ્પોર્ટ્સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા વર્ષ 2026-27 માટે 'જિલ્લા કક્ષા સ્પોર્ટ્સ સ્કુલ' (DLSS) માં પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી.
Published : February 11, 2026 at 4:58 PM IST
જૂનાગઢ: 'જિલ્લા કક્ષા સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલ' (DLSS) માં એડમિશન મેળવવા માટે જૂનાગઢ સરદાર પટેલ સંકુલ ખાતે બહેનો માટેની બેટરી ટેસ્ટ યોજાઇ હતી. જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી પસંદગી પામીને આવેલી ખાસ મહિલા ખેલાડીઓને DLSS સ્કૂલમાં રમતગમત ની સાથે અભ્યાસ માટે પસંદગી કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. પસંદગી પામેલી તમામ ખેલાડીઓ સરકારી ખર્ચે અભ્યાસની સાથે રમતગમતની વિશેષ તાલીમ પ્રાપ્ત કરશે.
DLSS સ્કૂલમાં પસંદગી માટે બેટરી ટેસ્ટ
રાજ્ય સરકારના રમત ગમત વિભાગ દ્વારા વૈશ્વિક સ્તરના આયોજનને ધ્યાને રાખીને જિલ્લામાં આવેલી સ્પોર્ટસ સ્કૂલોમાં ભાઈઓ અને બહેનોની વિવિધ રમતો યોજાઈ. વિશેષ ટીમ તૈયાર થાય પસંદગી પામેલા ખેલાડીઓ પાછળ રાજ્યની સરકાર નિષ્ણાંત કોચ રોકીને તેના અભ્યાસ અને જે તે પસંદગી પામેલા ખેલાડીની મનપસંદ રમતને ધ્યાને રાખીને તેને એક સારા ખેલાડી બનાવી શકાય તે માટેની પ્રારંભિક તૈયારીઓ શરૂ કરી છે.
જૂનાગઢના ગાંધીગ્રામમાં આવેલ સરદાર પટેલ રમતગમત સંકુલમાં આજે બહેનો માટેની બેટરી ટેસ્ટ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું, જેમાં જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી 400 જેટલી મહિલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. આજની બેટરી ટેસ્ટ બાદ પસંદગી પામેલ તમામ મહિલા ખેલાડીઓને સરકાર દ્વારા સ્કૂલમાં વિનામૂલ્ય શિક્ષણ અને જે તે રમતમાં પ્રશિક્ષણ પામેલા કોચની મદદથી તેને રમતગમતની વિશેષ તાલીમ પણ આપવામાં આવશે.
અલગ અલગ રમતોની યોજાઈ ટેસ્ટ
સરદાર પટેલ રમત ગમત સંકુલના અધિકારી ભૂષણ યાદવે Etv Bharat ને આપેલી વિગતો અનુસાર, આજે 400 જેટલી ખેલાડીઓ બેટરી ટેસ્ટમાં સામેલ થઈ હતી, જેની પસંદગી શાળા તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષા બાદ અંતિમ તબક્કાના ભાગરૂપે DLSS સ્કૂલમાં પસંદગી પામે તે માટે આજે સ્ટેન્ડિંગ જમ્પ, બ્રોડ જમ્પ, બેન્ડનરીચ ગોળાફેક જેવી અલગ અલગ 9 જેટલી સ્પર્ધાઓમાં મહિલા ખેલાડીઓને બેટરી ટેસ્ટ લેવામાં આવી હતી. આજના ટેસ્ટના પરિણામો બાદ સફળ રહેલી અને પસંદ પામેલી મહિલા ખેલાડીને રાજ્યની શાળાઓમાં શિક્ષણની સાથે રમત ગમતનું પ્રશિક્ષણ વિનામૂલ્ય મળે તેવું આયોજન રાજ્યની સરકાર દ્વારા કરાયું છે.
આ પણ વાંચો: