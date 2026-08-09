વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ અંડર-20 ચેમ્પિયનશિપમાં બસંત કુમાર મેઘવાલે રચ્યો ઈતિહાસ, સિલ્વર મેડલ જીત્યો
ભારતીય ખેલાડીઓએ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ અંડર-20 ચેમ્પિયનશિપમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. બસંત કુમાર મેઘવાલે હાઈ જમ્પમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
Published : August 9, 2026 at 2:49 PM IST
ભારતના યુવા ખેલાડીઓએ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ અંડર-20 ચેમ્પિયનશિપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને દેશનું નામ રોશન કર્યું, એક જ દિવસમાં બે મેડલ જીતીને. રાજસ્થાનના 19 વર્ષીય બસંત કુમાર મેઘવાલે પુરુષોની ઊંચી કૂદકામાં સિલ્વર મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો, જ્યારે શાહનવાઝ ખાને પુરુષોની લાંબી કૂદકામાં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો. મેઘવાલે 2.21 મીટરની ઊંચાઈ પાર કરીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો, અને વર્લ્ડ અંડર-20 ચેમ્પિયનશિપમાં ઊંચા કૂદકામાં મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો.
રાજસ્થાનના શ્રી ગંગાનગર જિલ્લાના સરહદી શહેર અનુપગઢનો રહેવાસી મેઘવાલ ભારતીય નૌકાદળનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેણે સ્પર્ધામાં 2.21 મીટરનો વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યો. અલ્જેરિયાના યુનેસ અયાચીએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જ્યારે ગ્રેટ બ્રિટનના ઓટિસ પૂલે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. ત્રણેય રમતવીરોએ 2.21 મીટરનો અંતર સફળતાપૂર્વક પાર કર્યો પરંતુ 2.24 મીટરના તેમના બધા પ્રયાસોમાં નિષ્ફળ ગયા. પરિણામે, મેડલનો નિર્ણય કાઉન્ટબેક નિયમના આધારે લેવામાં આવ્યો, જે અગાઉની ઊંચાઈ પાર કરવા માટે લેવામાં આવેલા પ્રયાસોની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લે છે. અયાચીએ તેના પહેલા પ્રયાસમાં 2.21 મીટરનો અંતર કાપ્યો, જ્યારે મેઘવાલ તેના બીજા પ્રયાસમાં અને પૂલે તેના ત્રીજા પ્રયાસમાં સફળ થયો, જેનાથી અંતિમ મેડલ સ્ટેન્ડિંગ નક્કી થયું.
BASANT CREATES HISTORY | WINS 🥈— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) August 9, 2026
At World U20 Athletics Championship pic.twitter.com/axrUi2xY4Y
શાહનવાઝે લાંબી કૂદમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો
મેઘવાલ પછી, શાહનવાઝ ખાને લાંબી કૂદમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ભારતના મેડલની સંખ્યા ત્રણ પર પહોંચાડી. 18 વર્ષીય શાહનવાઝે પોતાના ત્રીજા પ્રયાસમાં 7.84 મીટરના કૂદકા સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો. તેના છ પ્રયાસો 7.67 મીટર, 7.72 મીટર, 7.84 મીટર, 7.52 મીટર, 7.83 મીટર અને 5.37 મીટર હતા.
Shahnavaz Wins U20 World Bronze Medal— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) August 9, 2026
Jumped a best of 7.84m to win the global medal#WorldU20 pic.twitter.com/4532mCJLsG
અન્ય એક ભારતીય ખેલાડી, આરસી જીતિન અર્જુનન પણ ફાઇનલમાં ભાગ લીધો હતો. તે 7.59 મીટરના શ્રેષ્ઠ કૂદકા સાથે આઠમા સ્થાને રહ્યો, આ અંતર તેણે તેના પહેલા અને ચોથા પ્રયાસમાં હાંસલ કર્યું હતું. ઇટાલીના ડેનિયલ ઇન્ઝોલીએ 7.97 મીટરના કૂદકા સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાના મેસન મેકગ્રોડરે 7.96 મીટરના વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ કૂદકા સાથે સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો.
7 ઓગસ્ટના રોજ ભારતે ચેમ્પિયનશિપમાં પોતાનો પહેલો મેડલ મેળવ્યો. ભાલા ફેંકનાર આશિષ યાદવે પુરુષોની ભાલા ફેંક સ્પર્ધામાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો. આશિષ નીરજ ચોપરા પછી વર્લ્ડ અંડર-20 ચેમ્પિયનશિપમાં ભાલા ફેંકમાં સિલ્વર મેડલ જીતનાર માત્ર બીજો ભારતીય બન્યો.
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