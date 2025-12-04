ETV Bharat / sports

બરોડાની મેચ જોવા માટે ચાહકોમાં ઉત્સાહ, હાર્દિક પંડ્યાને જોવા મોટી સંખ્યામાં લોકો મેદાનમાં ઉમટ્યા

બરોડા-ગુજરાત મેચ અગાઉ હૈદરાબાદના જીમખાના ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાવાની હતી.

Etv Bharat
Etv Bharat (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 6:17 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી (SMAT) માં બરોડાની મેચ જોવા માટે ચાહકો ખૂબ ઉત્સાહ બતાવી રહ્યા છે. આનું કારણ ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા બરોડા માટે રમી રહ્યો છે અને તેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો મેદાન પર ઉમટી રહ્યા છે. આના કારણે આયોજકોને ભીડ નિયંત્રણમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

મોટી સંખ્યામાં ભીડને કારણે, આયોજકોએ બરોડા-ગુજરાત SMAT મેચને જીમખાના ગ્રાઉન્ડથી રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં ખસેડવી પડી, જે મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો અને IPL મેચોનું આયોજન કરવા માટે જાણીતું છે. રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, તેની કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા સાથે, વધુ પ્રેક્ષકોને તક આપે છે.

ટીમ હોટલ, પ્રેક્ટિસ નેટ અને ટિકિટ કાઉન્ટર પાસે ચાહકોની મોટી ભીડ જોવા મળ્યા બાદ મેદાન બદલવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, જે સામાન્ય ઘરેલુ ટુર્નામેન્ટમાં જોવા મળતી ભીડ કરતા ઘણી વધારે હતી.

આયોજકો કહે છે કે આ ભીડ ફક્ત હાર્દિક પંડ્યાને જોવાના ઉત્સાહથી પ્રેરિત હતી, જેનો સ્ટાર પાવર મોટી સંખ્યામાં ચાહકોને આકર્ષિત કરી રહ્યો છે. આના કારણે મેચ રાજીવ ગાંધી સ્ટેડિયમમાં ખસેડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.

મંગળવાર, 2 ડિસેમ્બરના રોજ, હાર્દિકે પંજાબ સામે 42 બોલમાં અણનમ 77 રન બનાવ્યા, જેનાથી ટીમને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં સતત બીજી જીત મેળવવામાં 223 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં મદદ મળી. તે મેચ દરમિયાન, એક ચાહક હાર્દિકને મળવા અને સેલ્ફી લેવા માટે મેદાનમાં પ્રવેશ્યો.

ગુરુવાર, 4 ડિસેમ્બરના રોજ, બરોડાએ એલીટ ગ્રુપ સી મેચમાં ગુજરાતને આઠ વિકેટથી હરાવ્યું. પાંચ મેચમાં આ તેમનો ત્રીજો વિજય હતો, જેનાથી તેઓ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચ્યા, જ્યારે ગુજરાત, સમાન સંખ્યામાં જીત સાથે, બીજા ક્રમે છે પરંતુ તેમનો નેટ રન રેટ ઓછો છે.

ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લેતા, બરોડાએ ગુજરાતને 70 રનમાં રોકી દીધું, જેમાં રાજ લિંબાણીએ 3/5 રન લીધા. જવાબમાં, બરોડાએ 6.4 ઓવરમાં બે વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું.

