બાંગ્લાદેશ પ્રીમિયર લીગમાં બગાવતના સુર, બંને કેપ્ટન ટોસ પર ના પહોંચ્યા

બાંગ્લાદેશ પ્રીમિયર લીગમાં મેચ, જે બપોરે 1 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી.

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 6:42 PM IST

ઢાકા: ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ રમવાનો ઇનકાર કરનાર બાંગ્લાદેશ પોતાના દેશમાં બાંગ્લાદેશ પ્રીમિયર લીગ (BPL) મેચોનું આયોજન કરી શકતું નથી. બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ બોર્ડની ફાઇનાન્સ કમિટીના ચેરમેન નઝમુલ ઇસ્લામ પર તેમની અપમાનજનક ટિપ્પણી બદલ ગુસ્સે છે અને તેમને બોર્ડમાંથી દૂર કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. જોકે, નઝમુલ ઇસ્લામને આજની મેચ શરૂ થાય ત્યાં સુધી તેમના પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા ન હતા, જેના કારણે ખેલાડીઓએ BPL મેચનો બહિષ્કાર કરવાની અને પછી સ્ટેડિયમમાં હાજરી આપવાની ધમકી આપી હતી.

આજની ચટ્ટોગ્રામ રોયલ્સ અને નોઆખલી એક્સપ્રેસ વચ્ચેની બાંગ્લાદેશ પ્રીમિયર લીગની મેચ બપોરે 1:00 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી, જેમાં ટોસ 12:30 વાગ્યે થવાનો હતો. જોકે, બંને કેપ્ટન ટોસ પર પહોંચ્યા ન હતા અને તેમના બોર્ડ પર દબાણ લાવવાના પ્રયાસમાં, નિર્ણય લેવાનો આગ્રહ રાખ્યો હતો. મેચ પાંચ મિનિટ બાકી હતી ત્યાં સુધી ટોસ મોડી કરવામાં આવ્યો હતો.

નઝમુલ બરતરફ કરાયો

હવે, સમાચાર આવી રહ્યા છે કે બોર્ડે ફાઇનાન્સ કમિટીના ચેરમેન નઝમુલ ઇસ્લામને બરતરફ કર્યો છે. અગાઉ, બોર્ડે નઝમુલને કારણદર્શક નોટિસ ફટકારી હતી, જેમાં 48 કલાકની અંદર જવાબ માંગવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ખેલાડીઓ તેમની બરતરફી સિવાય કંઈપણ સ્વીકારવા તૈયાર ન હતા, જેના કારણે બોર્ડને પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચવાની ફરજ પડી હતી. કારણદર્શક નોટિસ જારી થયાના થોડા કલાકો પછી જ નઝમુલને તેમના પદ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા. આજે યોજાનારી બંને મેચ પણ રદ કરવામાં આવી છે.

નઝમુલે શું કહ્યું?

નોંધનીય છે કે નઝમુલે ક્રિકેટરોનું અપમાન કરતા કહ્યું હતું કે જો બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાં નહીં રમે, તો ફક્ત ખેલાડીઓને જ નુકસાન થશે, અને BCB તેમને ગુમાવેલી કમાણી માટે વળતર આપશે નહીં. નઝમુલની ટિપ્પણીઓથી ખેલાડીઓ અપમાનિત થયા, જેના કારણે ક્રિકેટર્સ વેલ્ફેર એસોસિએશન ઓફ બાંગ્લાદેશ (CWAB) એ બુધવારે જાહેરાત કરી હતી કે જો નઝમુલ પહેલી મેચ પહેલાં રાજીનામું નહીં આપે તો તેઓ BPLમાં ભાગ લેશે નહીં. અગાઉ, બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને T20 વર્લ્ડ કપ સ્થળ વિવાદ પર ICC અને BCCI સાથે વાતચીત કરવાનું સૂચન કર્યા બાદ નઝમુલે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન તમીમ ઇકબાલને ભારતીય એજન્ટ ગણાવ્યા હતા.

