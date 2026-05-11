BAN vs PAK 1st Test: ચોથા દિવસની રમત પૂર્ણ, પાકિસ્તાન સામેની પહેલી ટેસ્ટમાં બાંગ્લાદેશ જીતની નજીક
પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચના ચોથા દિવસની રમત પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.
Published : May 11, 2026 at 8:32 PM IST
BAN vs PAK 1st Test Match Day 4: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે છે, જ્યાં બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી ચાલી રહી છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 8 મેના રોજ ઢાકામાં શરૂ થઈ હતી. આજે 11 મે ચોથા દિવસની રમત સમાપ્ત થઈ છે. આ મેચમાં બાંગ્લાદેશ હાલમાં પાકિસ્તાન પર મજબૂત લીડ ધરાવે છે. બાંગ્લાદેશે ચોથા દિવસે કાર્યવાહી પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું અને વિજય મેળવવાની નજીક પહોંચી ગયું છે.
બાંગ્લાદેશનો સ્કોર 413 રન
તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં, બાંગ્લાદેશે 117.1 ઓવરમાં કુલ 413 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાને લગભગ દોઢ દિવસ સુધી બેટિંગ કરી. પ્રથમ ઇનિંગ દરમિયાન, બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન નજમુલ હુસૈન શાંતોએ 130 બોલમાં 101 રન બનાવ્યા, જ્યારે મોમિનુલ હકે પણ 200 બોલનો સામનો કરીને 101 રનનું યોગદાન આપ્યું. વધુમાં, મુશફિકુર રહીમે 179 બોલમાં 71 રનની ઇનિંગ રમી. પાકિસ્તાન માટે, મોહમ્મદ અબ્બાસે પ્રથમ ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી.
પાકિસ્તાન 26 રન પાછળ
કુલ 413 રનના જવાબમાં, પાકિસ્તાનનો પ્રથમ દાવ 100.3 ઓવરમાં 386 રન પર સમાપ્ત થયો. પાકિસ્તાન માટે, ઓપનિંગ બેટ્સમેન અઝાન અવૈસે 165 બોલમાં 103 રનની ઇનિંગ રમી, જ્યારે અબ્દુલ્લા ફઝલે 120 બોલમાં 60 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, મોહમ્મદ રિઝવાને 79 બોલમાં 59 રનની ઇનિંગનું યોગદાન આપ્યું. પાકિસ્તાન ચોથા દિવસે 386 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, જેના કારણે બાંગ્લાદેશને પ્રથમ દાવમાં 23 રનની લીડ મળી.
ચોથા દિવસે પાકિસ્તાની બોલરો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે
બાંગ્લાદેશે મેચના ચોથા દિવસે જીત મેળવી. ચોથા દિવસની રમત પૂરી થતાં સુધીમાં, ટીમે 50.03 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 152 રન બનાવ્યા હતા. મોમિનુલ હક 120 બોલમાં 56 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, જ્યારે નજમુલ હુસૈન શાંતો 105 બોલમાં 58 રનની ઇનિંગ રમીને અણનમ રહ્યો હતો. તેને મુશફિકુર રહીમનો સાથ મળી રહ્યો છે, જે 31 બોલમાં 16 રન બનાવીને હજુ પણ ક્રીઝ પર છે. ચોથા દિવસની રમતના અંતે, બાંગ્લાદેશ પાસે 179 રનની લીડ છે.
