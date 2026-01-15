બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટમાં બબાલ, ખેલાડીઓએ BPLના બૉયકૉટની આપી ધમકી, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો ?
ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ રમવા અંગે ચાલી રહેલી મડાગાંઠ વચ્ચે, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડમાં એક નવો વિવાદ ઉભો થયો છે.
Published : January 15, 2026 at 10:32 AM IST
હૈદરાબાદ: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ ન રમવા અંગે અડગ છે. ક્રિકેટની વિશ્વ સંચાલક સંસ્થા, ICC એ તેમને તેમના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવા કહ્યું છે. ICC એ આ મડાગાંઠ ઉકેલવા માટે બાંગ્લાદેશ બોર્ડ સાથે બે બેઠકો કરી છે. આ બાબતે ICC તરફથી ટૂંક સમયમાં અંતિમ નિર્ણય લેવાની અપેક્ષા છે.
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટમાં અશાંતિ
આ દરમિયાન, બાંગ્લાદેશના ક્રિકેટરોએ બોર્ડના એક વરિષ્ઠ અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીના વિરોધમાં બાંગ્લાદેશ પ્રીમિયર લીગ (BPL) મેચોનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી છે. ક્રિકેટર્સ વેલ્ફેર એસોસિએશન ઓફ બાંગ્લાદેશ (CWAB) એ જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) ના નાણાકીય સમિતિના અધ્યક્ષ નઝમુલ ઇસ્લામ દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ અસ્વીકાર્ય છે અને ખેલાડીઓના ગૌરવને ઠેસ પહોંચાડે છે.
નઝમુલ ઇસ્લામે શું કહ્યું?
બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન તમીમ ઇકબાલે T20 વર્લ્ડ કપ સ્થળ વિવાદ અંગે ICC અને BCCI સાથે વાતચીત કરવાનું સૂચન કર્યા બાદ ઇસ્લામે અગાઉ બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન તમીમ ઇકબાલને ભારતીય એજન્ટ ગણાવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેમણે 14 જાન્યુઆરીએ બીજું નિવેદન બહાર પાડીને પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, જો બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાં નહીં રમે, જેના માટે તેઓ ભારત જવા તૈયાર નથી, તો બોર્ડને વધારે નુકસાન થશે નહીં.
નઝમુલના આ નિવેદનથી બાંગ્લાદેશના વેલફેર એસોસિએશન રોષે ભરાયું અને તેમણે તેમના રાજીનામાની માંગણી કરી. જો નઝમુલને તેમના પદ પરથી દૂર કરવામાં નહીં આવે તો એસોસિએશને દેશમાં ચાલી રહેલી બાંગ્લાદેશ પ્રીમિયર લીગ મેચોનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી પણ આપી હતી.
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે નિવેદન જારી કર્યું
આ આક્રોશને ધ્યાનમાં રાખીને, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને હસ્તક્ષેપ કરવાની ફરજ પડી હતી અને 14 જાન્યુઆરીની સાંજે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઇસ્લામની ટિપ્પણીઓ તેના મૂલ્યો સાથે અસંગત છે. "બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) બોર્ડના સભ્ય દ્વારા કરવામાં આવેલી તાજેતરની ટિપ્પણીઓનો ઉકેલ લાવવા માંગે છે, જેના કારણે ચિંતા થઈ છે. બોર્ડ કોઈપણ ટિપ્પણીઓ માટે દિલથી દિલગીર છે જે અયોગ્ય, અપમાનજનક અથવા દુઃખદાયક ગણી શકાય. આવી ટિપ્પણીઓ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના મૂલ્યો, સિદ્ધાંતો અથવા સત્તાવાર સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરતી નથી, ન તો તે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટની સેવા કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવેલી વ્યક્તિઓ પાસેથી અપેક્ષિત આચારના ધોરણોને અનુરૂપ છે."
બોર્ડે પોતાના નિવેદનમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "BCB પુનરાવર્તિત કરે છે કે તે કોઈપણ ડિરેક્ટર અથવા બોર્ડ સભ્ય દ્વારા કરવામાં આવેલા કોઈપણ નિવેદન અથવા ટિપ્પણીને સમર્થન આપતું નથી અથવા જવાબદારી સ્વીકારતું નથી, સિવાય કે તે બોર્ડના નિયુક્ત પ્રવક્તા અથવા મીડિયા અને સંદેશાવ્યવહાર વિભાગ દ્વારા ઔપચારિક રીતે જારી કરવામાં આવે. આ અધિકૃત ચેનલોની બહાર કરવામાં આવેલા કોઈપણ નિવેદનો વ્યક્તિગત સ્વભાવના છે અને તેને બોર્ડના મંતવ્યો અથવા નીતિઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા તરીકે અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ."
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે કોઈનું વર્તન અથવા ટિપ્પણીઓ ક્રિકેટરોનું અપમાન કરે છે અથવા બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટની પ્રતિષ્ઠા અને અખંડિતતાને નુકસાન પહોંચાડે છે તેની સામે તે યોગ્ય શિસ્તભંગના પગલાં લેશે. બોર્ડ બિનશરતી રીતે ભૂતકાળ અને વર્તમાનના તમામ ક્રિકેટરો માટે તેના સંપૂર્ણ સમર્થન અને આદરની પુષ્ટિ કરે છે, જેમણે સમર્પણ અને ગર્વ સાથે દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. ખેલાડીઓ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટના હૃદયમાં છે, અને તેમનું યોગદાન અને કલ્યાણ અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે. BCB તેના ખેલાડીઓના હિતો, ગૌરવ અને સુખાકારીનું રક્ષણ કરવા અને રમતના તમામ સ્તરે વ્યાવસાયિકતા, જવાબદારી અને પરસ્પર આદર જાળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.