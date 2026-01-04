બાંગ્લાદેશ ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ નહીં રમે, IPL મેચોનું પ્રસારણ પણ પ્રતિબંધિત
2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશની ગ્રુપ મેચ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ અને મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની છે.
Published : January 4, 2026 at 7:00 PM IST
હૈદરાબાદ: IPL 2026 ટીમમાંથી ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને બાકાત રાખ્યા બાદ ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે. બાંગ્લાદેશના કાર્યકારી રમત મંત્રી આસિફ નજરુલે જણાવ્યું કે, બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાં રમવા માટે ભારત જશે નહીં.
ફેસબુક પોસ્ટમાં, નજરુલે જણાવ્યું હતું કે એક બેઠક દરમિયાન, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) એ T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારત નહીં જવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે કહ્યું, "બાંગ્લાદેશ વર્લ્ડ કપમાં રમવા માટે ભારત જશે નહીં. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે આજે આ નિર્ણય લીધો છે. અમે આ નિર્ણયનું સ્વાગત કરીએ છીએ, જે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડની આક્રમક સાંપ્રદાયિક નીતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે."
નોંધનીય છે કે ગયા મહિને, KKR એ IPL 2026 મીની-ઓક્શનમાં મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ₹9.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો, જેનાથી તે અત્યાર સુધીનો સૌથી મોંઘો બાંગ્લાદેશી ખેલાડી બન્યો હતો. જો કે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ના નિર્દેશોને અનુસરીને, KKR એ તેને IPL ટીમમાંથી દૂર કર્યો હતો.
અગાઉ, સ્થળ બદલવાની ચર્ચા થઈ હતી
બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓની ટોળા દ્વારા હત્યાને કારણે કેટલાક લોકોની માંગણીઓને પગલે, BCCI એ મુસ્તફિઝુરને ભારતમાં રમવાની મંજૂરી આપી ન હતી. નઝરુલે ભારતમાં પોતાના ખેલાડીઓની સલામતી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને તેથી સ્થળ બદલવાની માંગ કરી હતી.
અગાઉ, નઝરુલે ફેસબુક પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "મેં ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડને સમગ્ર મામલા અંગે ICC ને લેખિત સમજૂતી આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. બોર્ડે સ્પષ્ટપણે જણાવવું જોઈએ કે જ્યારે કોઈ બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર, કરાર હેઠળ હોવા છતાં, ભારતમાં રમી શકતો નથી, ત્યારે બાંગ્લાદેશની રાષ્ટ્રીય ટીમ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવા માટે ત્યાં મુસાફરી કરવામાં સુરક્ષિત અનુભવી શકતી નથી. મેં બોર્ડને બાંગ્લાદેશની વર્લ્ડ કપ મેચ શ્રીલંકામાં યોજવાની વિનંતી કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે."
T20 વર્લ્ડ કપ માટે બાંગ્લાદેશનો કાર્યક્રમ
ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે બાંગ્લાદેશને ગ્રુપ C માં રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં ઈંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, નેપાળ અને ઈટાલીની ટીમો પણ શામેલ છે. બાંગ્લાદેશ 7 ફેબ્રુઆરીએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે. ત્યારબાદ તેઓ 9 ફેબ્રુઆરીએ ઈટાલી, 14 ફેબ્રુઆરીએ ઈંગ્લેન્ડ અને 17 ફેબ્રુઆરીએ નેપાળ સામે રમશે. આ ત્રણ મેચ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે યોજાશે, જેની અંતિમ ગ્રુપ મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
IPL મેચોનું પ્રસારણ પણ પ્રતિબંધિત
વધુમાં, નઝરુલે સલાહકારને બાંગ્લાદેશમાં IPL મેચોનું પ્રસારણ બંધ કરવા જણાવ્યું છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "વધુમાં, મેં માહિતી અને પ્રસારણ સલાહકારને બાંગ્લાદેશમાં IPL મેચોનું પ્રસારણ બંધ કરવા જણાવ્યું છે. કોઈપણ સંજોગોમાં અમે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ, બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટરો અથવા બાંગ્લાદેશ પ્રત્યે કોઈ અપમાન સહન કરીશું નહીં."
પાકિસ્તાની ટીમ પણ ભારતનો પ્રવાસ નહીં કરે. સુરક્ષા કારણોસર પાકિસ્તાને પણ ભારતમાં ન રમવાનો નિર્ણય લીધો છે, કારણ કે ભારતે અગાઉ આ જ કારણોસર 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે તેમના દેશમાં જવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. પાકિસ્તાન હવે તેની બધી T20 વર્લ્ડ કપ મેચ શ્રીલંકામાં રમશે, જ્યારે યજમાન દેશ ભારત પણ તેની એક વર્લ્ડ કપ મેચ રમવા માટે શ્રીલંકાની યાત્રા કરશે.
