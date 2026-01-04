ETV Bharat / sports

IPL વિવાદ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બાંગ્લાદેશ ટીમની ઘોષણા, જાણો કોણ બન્યું કેપ્ટન

T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશ ગ્રુપ C માં ઈંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, નેપાળ અને ઇટાલી સાથે છે.

લિટન કુમાર દાસ
લિટન કુમાર દાસ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 4, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: બાંગ્લાદેશે આવતા મહિને ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં લઘુમતી સમુદાયના ખેલાડી લિટન કુમાર દાસને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના આ નિર્ણયને દેશમાં લઘુમતીઓ પર થઈ રહેલા હિંસક હુમલાઓના પ્રતિભાવ તરીકે વ્યાપકપણે જોવામાં આવી રહ્યો છે.

લિટન દાસ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે અને વિકેટકીપિંગ પણ કરશે. બેટિંગ મોટાભાગે કેપ્ટન પર નિર્ભર રહેશે, જેમાં તન્ઝીદ હસન અને પરવેઝ હુસૈન ઇમોન તેમને ટેકો આપશે.

ટીમમાં અનુભવી મુસ્તફિઝુર રહેમાન અને તસ્કિન અહેમદની આગેવાની હેઠળ મજબૂત બોલિંગ લાઇનઅપ છે. મેહદી હસન, નસુમ અહેમદ અને રિશાદ હુસૈન મેચને ટર્ન કરવામાં અને ટુર્નામેન્ટમાં બાંગ્લાદેશને મજબૂત દાવેદાર બનાવવામાં મુખ્ય ખેલાડીઓ હશે.

T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશ

સુપર 8 તબક્કાના સમાપન પછી, ટોચની ચાર ટીમો ઇવેન્ટના નોકઆઉટ તબક્કા માટે ક્વોલિફાય થશે. સેમિફાઇનલ કોલકાતા/કોલંબો અને મુંબઈમાં યોજાશે, ત્યારબાદ 8 માર્ચે અમદાવાદ/કોલંબોમાં ફાઇનલ રમાશે.

એ નોંધવું જોઈએ કે બાંગ્લાદેશ દરેક T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લીધો છે પરંતુ હજુ સુધી સેમિફાઇનલ કે તેનાથી આગળ પહોંચ્યું નથી. તેઓ 7 ફેબ્રુઆરીએ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે.

ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે તણાવ

BCCI દ્વારા મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી મુક્ત કરવાના તાજેતરના નિર્ણય બાદ, BCB એ માંગ કરી છે કે બાંગ્લાદેશની વર્લ્ડ કપ મેચો શ્રીલંકા ખસેડવામાં આવે. જો કે, ICC એ હજુ સુધી આ વિનંતીનો જવાબ આપ્યો નથી.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બાંગ્લાદેશની ટીમ

લિટન કુમાર દાસ (કેપ્ટન), તન્ઝીદ હસન, મોહમ્મદ પરવેઝ હુસૈન ઈમોન, મોહમ્મદ સૈફ હસન, મોહમ્મદ તૌહીદ હ્રદોય, મોહમ્મદ શમીમ હુસૈન, કાઝી નુરુલ હસન સોહન, મેહિદી હસન, મોહમ્મદ રિશાદ હુસૈન, નસુમ અહેમદ, મોહમ્મદ મુસ્તફિઝુર રહેમાન, મોહમ્મદ તન્ઝીમ હસન સાકીબ, મોહમ્મદ સૈફ હસન, મોહમ્મદ સૈફ હસન, મોહમ્મદ સૈફ હુસેન.

