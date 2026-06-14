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બાંગ્લાદેશમાં પોલીસે ક્રિકેટરને માર માર્યો, હોબાળા બાદ ત્રણ પોલીસ કર્મચારી સસ્પેન્ડ

ક્રિકેટર નઈમ હસન સાથે થયેલા કથિત દુર્વ્યવહાર અને હુમલા અંગે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ ઘટના બાદ ત્રણ પોલીસ કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

Bangladesh cricketer Nayeem hasan assault case
Bangladesh cricketer Nayeem hasan assault case (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 5:20 PM IST

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NAYEEM HASAN ASSAULT CASE: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ હાલમાં મેદાનની બહારના એક મોટા વિવાદને કારણે ચર્ચામાં છે. બાંગ્લાદેશી સ્પિનર ​​નઈમ હસન સાથે કથિત દુર્વ્યવહાર અને હુમલાની ઘટનાએ દેશભરમાં હોબાળો મચાવ્યો છે. પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ કે ત્રણ પોલીસ અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા, અને સમગ્ર ઘટનાની તપાસ માટે ત્રણ સભ્યોની સમિતિની રચના કરવામાં આવી. આ ઘટના 12 જૂનના રોજ મોડી રાત્રે ચટગાંવમાં બની હતી. અહેવાલો અનુસાર, નઈમ હસન ઢાકા એરપોર્ટથી ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો. આ પહેલા, તે ઢાકા પ્રીમિયર ડિવિઝન ક્રિકેટ લીગ માટે તેની ટીમ, પ્રાઇમ બેંક ક્રિકેટ ક્લબ સાથે હતો, જોકે તેણે તે ચોક્કસ મેચમાં ભાગ લીધો ન હતો.

પોલીસે ખેલાડી સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો

એવું અહેવાલ છે કે જ્યારે નઈમ લાલખાન બજાર વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે પોલીસે તેની સીએનજી ઓટો-રિક્ષા રોકી હતી. નઈમનો આરોપ છે કે અધિકારીઓ શરૂઆતથી જ આક્રમક વર્તન કરતા હતા. તેણે દાવો કર્યો હતો કે પોલીસે તેનું ગળું પકડીને બળજબરીથી બીજી ઓટો-રિક્ષામાં પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

નજીકના લોકોએ પોલીસને જાણ કરી હતી કે નઈમ બાંગ્લાદેશનો રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર છે, પરંતુ અધિકારીઓએ કોઈની વાત પર ધ્યાન આપ્યું ન હતું. નઈમને આખરે 13 જૂનની વહેલી સવારે મુક્ત કરવામાં આવ્યો અને ઘરે પાછો ફર્યો. આ ઘટનાના સમાચાર મળતાં સમગ્ર બાંગ્લાદેશમાં આક્રોશ ફેલાયો હતો. ત્યારબાદ, ચટ્ટોગ્રામ મેટ્રોપોલિટન પોલીસે કાર્યવાહી કરી અને સબ-ઇન્સ્પેક્ટર મોહમ્મદ શફીકુલ ઇસ્લામ ભુઇયા, કોન્સ્ટેબલ મોહમ્મદ રસેલ ચૌધરી અને અન્ય એક પોલીસ અધિકારીને સસ્પેન્ડ કર્યા.

પોલીસ કર્મચારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે

ચટ્ટાગોંગ મેટ્રોપોલિટન પોલીસ કમિશનર શૌકત અલીએ નઈમ હસનના ઘરે વ્યક્તિગત રીતે મુલાકાત લીધી હતી અને તેમના પરિવારને મળ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તપાસ રિપોર્ટ આવ્યા પછી દોષિત પોલીસ કર્મચારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. દરમિયાન, પોલીસ અધિકારીઓએ સ્વીકાર્યું કે પ્રારંભિક તપાસ સૂચવે છે કે યોગ્ય પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરવામાં આવ્યું નથી. તેમણે ખાતરી આપી હતી કે નઈમને ન્યાય મળશે અને જવાબદારોને સજા કરવામાં આવશે. બાદમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા, નઈમ હસને કહ્યું કે તે સમયે તેઓ ખૂબ ડરી ગયા હતા. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે જો સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને તેમના સમર્થકો હાજર ન હોત તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકી હોત.

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NAYEEM HASAN ASSAULT CASE

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