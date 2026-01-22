T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માંથી બાંગ્લાદેશ બહાર, જાણો કઈ ટીમને લાગશે લોટરી
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયા બાદ સ્કોટલેન્ડને જેકપોટ મળ્યો છે.
Published : January 22, 2026 at 8:46 PM IST
ICC T20 World Cup 2026: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ ICC T20 World Cup 2026 માંથી બહાર થઈ ગઈ છે. હવે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણય થોડીવાર પહેલા જ લેવામાં આવ્યો હતો. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ ટુર્નામેન્ટમાં બાંગ્લાદેશનું સ્થાન કઈ ટીમ લેશે. આ નિર્ણય પહેલાથી જ લેવામાં આવ્યો છે, જોકે ICC તરફથી હજુ જાહેરાત બાકી છે. ટીમનું નામ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
બાંગ્લાદેશે ભારતનો પ્રવાસ ન કરવાનો નિર્ણય
ICC ના કડક વલણ સામે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના પ્રયાસો આખરે નિષ્ફળ ગયા. ICC એ બુધવારે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જો બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગે છે તો તેને ભારત જવું પડશે. જો તેઓ ઇનકાર કરશે તો તેમને બહાર કાઢવામાં આવશે. આ પછી, બાંગ્લાદેશને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે એક દિવસ આપવામાં આવ્યો હતો, જે આજે, ગુરુવારે સમાપ્ત થયો. દરમિયાન, બાંગ્લાદેશે રમવા માટે ભારતનો પ્રવાસ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેનાથી બાંગ્લાદેશનું અભિયાન સમાપ્ત થયું.
Dhaka, Bangladesh: Sports Advisor to the Interim Government of Bangladesh, Asif Nazrul says, " how will they ensure the safety of the players, the journalists, the officials, and the spectators? the indian government hasn’t communicated with us; they haven’t said that it was an… https://t.co/uymBzDOdcq— ANI (@ANI) January 22, 2026
શેડ્યૂલમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં
આ દરમિયાન, બીજી ટીમનું નામ પણ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. ICC રેન્કિંગના આધારે, સ્કોટલેન્ડ હવે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં સામેલ થશે. સ્કોટલેન્ડને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમની જેમ જ ગ્રુપ C માં રાખવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે શેડ્યૂલમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં; સ્કોટલેન્ડ હવે એ જ મેચ રમશે જે બાંગ્લાદેશ રમી રહ્યું હતું.
સ્કોટલેન્ડ હવે આ ગ્રુપમાં બાંગ્લાદેશનું સ્થાન લેશે
ICC એ બાંગ્લાદેશને એક ગ્રુપમાં રાખ્યું હતું જેમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઈટાલી, ઈંગ્લેન્ડ અને નેપાળનો સમાવેશ થતો હતો. સ્કોટલેન્ડ હવે આ ગ્રુપમાં બાંગ્લાદેશનું સ્થાન લેશે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. પહેલા દિવસે ત્રણ મેચ રમાશે. બાંગ્લાદેશ એ જ દિવસે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે રમવાનું હતું, પરંતુ હવે મેચ રમાશે, પરંતુ બાંગ્લાદેશને બદલે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને સ્કોટલેન્ડ એકબીજા સામે ટકરાશે.
