T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માંથી બાંગ્લાદેશ બહાર, જાણો કઈ ટીમને લાગશે લોટરી

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયા બાદ સ્કોટલેન્ડને જેકપોટ મળ્યો છે.

સ્કોટલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
Published : January 22, 2026 at 8:46 PM IST

ICC T20 World Cup 2026: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ ICC T20 World Cup 2026 માંથી બહાર થઈ ગઈ છે. હવે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણય થોડીવાર પહેલા જ લેવામાં આવ્યો હતો. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ ટુર્નામેન્ટમાં બાંગ્લાદેશનું સ્થાન કઈ ટીમ લેશે. આ નિર્ણય પહેલાથી જ લેવામાં આવ્યો છે, જોકે ICC તરફથી હજુ જાહેરાત બાકી છે. ટીમનું નામ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

બાંગ્લાદેશે ભારતનો પ્રવાસ ન કરવાનો નિર્ણય

ICC ના કડક વલણ સામે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના પ્રયાસો આખરે નિષ્ફળ ગયા. ICC એ બુધવારે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જો બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગે છે તો તેને ભારત જવું પડશે. જો તેઓ ઇનકાર કરશે તો તેમને બહાર કાઢવામાં આવશે. આ પછી, બાંગ્લાદેશને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે એક દિવસ આપવામાં આવ્યો હતો, જે આજે, ગુરુવારે સમાપ્ત થયો. દરમિયાન, બાંગ્લાદેશે રમવા માટે ભારતનો પ્રવાસ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેનાથી બાંગ્લાદેશનું અભિયાન સમાપ્ત થયું.

શેડ્યૂલમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં

આ દરમિયાન, બીજી ટીમનું નામ પણ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. ICC રેન્કિંગના આધારે, સ્કોટલેન્ડ હવે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં સામેલ થશે. સ્કોટલેન્ડને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમની જેમ જ ગ્રુપ C માં રાખવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે શેડ્યૂલમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં; સ્કોટલેન્ડ હવે એ જ મેચ રમશે જે બાંગ્લાદેશ રમી રહ્યું હતું.

સ્કોટલેન્ડ હવે આ ગ્રુપમાં બાંગ્લાદેશનું સ્થાન લેશે

ICC એ બાંગ્લાદેશને એક ગ્રુપમાં રાખ્યું હતું જેમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઈટાલી, ઈંગ્લેન્ડ અને નેપાળનો સમાવેશ થતો હતો. સ્કોટલેન્ડ હવે આ ગ્રુપમાં બાંગ્લાદેશનું સ્થાન લેશે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. પહેલા દિવસે ત્રણ મેચ રમાશે. બાંગ્લાદેશ એ જ દિવસે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે રમવાનું હતું, પરંતુ હવે મેચ રમાશે, પરંતુ બાંગ્લાદેશને બદલે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને સ્કોટલેન્ડ એકબીજા સામે ટકરાશે.

