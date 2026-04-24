પાકિસ્તાન ક્રિકેટને બાંગ્લાદેશે આપ્યો ઝટકો, ખેલાડીઓ મોકલવાનો કર્યો ઇનકાર

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે પાકિસ્તાન પર કડક વલણ અપનાવ્યું છે. પહેલા તેમણે PSL માંથી પોતાના ખેલાડીઓને પાછા બોલાવ્યા, અને પછી તેમના NOC રદ કર્યા.

Published : April 24, 2026 at 3:24 PM IST

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે પાકિસ્તાનને વધુ એક ફટકો આપ્યો છે. આ પગલાથી પાકિસ્તાન સુપર લીગમાં ઘણી ટીમો સામે આવતી મુશ્કેલીઓમાં વધારો થવાની ધારણા છે. બાંગ્લાદેશે તેના ત્રણ ખેલાડીઓને પાછા મોકલવાનો ઇનકાર કર્યો છે અને તેમના નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) પણ રદ કર્યા છે. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ હાલમાં ક્રિકેટ જગતમાં ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય છે.

મુસ્તફિઝુર રહેમાન અને નાહિદ રાણાની NOC રદ

બાંગ્લાદેશ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ODI શ્રેણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. બાંગ્લાદેશે ત્રણમાંથી બે મેચ જીતીને શ્રેણી જીતી લીધી છે. આ પછી, એવી ધારણા હતી કે બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ PSL માં ભાગ લેવા માટે પાકિસ્તાન જશે; જોકે, હવે એવું થશે નહીં. મુસ્તફિઝુર રહેમાન અને નાહિદ રાણા જેવા ખેલાડીઓના નો-ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) રદ કરવામાં આવ્યા છે. PSL માં, મુસ્તફિઝુર રહેમાન લાહોર કલંદર્સ માટે રમી ચૂક્યો છે, જ્યારે નાહિદ રાણા પેશાવર ઝાલ્મીનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યો છે. દરમિયાન, બંને ખેલાડીઓ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી માટે ઘરે પરત ફર્યા હતા.

દરમિયાન, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) એ હવે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આમાંથી કોઈ પણ ખેલાડી PSL માં ભાગ લેવા માટે પાકિસ્તાન પાછો નહીં ફરે. ખાસ કરીને, મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ઘૂંટણની ઈજા થઈ છે. તે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પહેલી બે વનડે મેચ ચૂકી ગયો હતો પરંતુ તે પછીની મેચમાં પાછો ફર્યો, જ્યાં તેણે પ્રભાવશાળી બોલિંગ પ્રદર્શન પણ કર્યું. હવે એવું બહાર આવ્યું છે કે BCB રહેમાનની ઈજાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સ્કેન કરાવવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, જેનો અર્થ છે કે તે પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કરશે નહીં.

આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરશે

ન્યૂઝીલેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટૂંક સમયમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી યોજાવાની છે; પરિણામે, મુસ્તફિઝુર રહેમાન, નાહિદ રાણા અને તસ્કિન અહેમદને આ પ્રસંગ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે. PSL હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયું છે, જ્યાં દરેક મેચ વધુને વધુ મહત્વપૂર્ણ બની રહી છે. આ બધા ખેલાડીઓ PSLમાં પોતપોતાની ટીમો માટે રમતી વખતે શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા. હવે, જ્યારે પણ બાંગ્લાદેશની ટીમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરશે ત્યારે આ ખેલાડીઓ ફરીથી એક્શનમાં જોવા મળશે.

બાંગ્લાદેશ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 શ્રેણી

બાંગ્લાદેશ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે 27 એપ્રિલથી ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી શરૂ થવાની છે. શ્રેણીની બીજી મેચ 29 એપ્રિલે રમાશે, ત્યારબાદ 2 મેના રોજ ત્રીજી T20 મેચ રમાશે. BCB એ પ્રથમ બે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માટે પણ ટીમની જાહેરાત કરી છે.

