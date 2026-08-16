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બાંગ્લાદેશની ઐતિહાસિક જીત, ઘરઆંગણે ઓસ્ટ્રેલિયાની કારમી હાર

23 વર્ષના લાંબા ગાળા પછી ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટેસ્ટ શ્રેણી રમવા પહોંચેલી બાંગ્લાદેશની ટીમે ડાર્વિનમાં રમાયેલી પહેલી મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.

બાંગ્લાદેશની ઐતિહાસિક જીત
બાંગ્લાદેશની ઐતિહાસિક જીત (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 1:08 PM IST

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AUS vs BAN: બાંગ્લાદેશે ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર પહેલીવાર ટેસ્ટ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું છે. આ ઐતિહાસિક જીત સાથે, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ પહેલી વાર છે જ્યારે બાંગ્લાદેશે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટેસ્ટ મેચ જીતી છે. બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચમાં બાંગ્લાદેશે ઓસ્ટ્રેલિયાને 9 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ડાર્વિનના મારારા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે બંને ઇનિંગ્સમાં બાંગ્લાદેશ માટે કોઈ મેચ સાબિત કરી ન હતી; તેમના બેટ્સમેન અને બોલર બંને મેચ દરમિયાન બાંગ્લાદેશની ટીમ સામે નિષ્ફળ રહ્યા.

આ જીત સાથે, બાંગ્લાદેશે અકલ્પનીય સિદ્ધિ મેળવી. તેઓએ વિશ્વના નંબર વન ટેસ્ટ રમનારા રાષ્ટ્રને તેમના જ મેદાન પર હરાવ્યું અને આ ચોથી ઇનિંગમાં ફક્ત 57 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યા પછી. ટીમ અગાઉ 54 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી અને ગયા અઠવાડિયે જ તે જ સ્થળે CA XI સામે ઇનિંગ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. વોર્મ-અપ મેચમાં આવી શરમજનક હાર પછી, ઓસ્ટ્રેલિયાને તેની જ ધરતી પર 9 વિકેટથી હરાવવું એ કોઈ સ્વપ્નથી ઓછું નથી.

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો

આ વિજય બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાશે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે આ તેમનો પ્રથમ વિજય છે. બાંગ્લાદેશ ઓસ્ટ્રેલિયામાં પ્રથમ ટેસ્ટ વિજય નોંધાવનાર સૌથી ઝડપી એશિયન ટીમ છે, તેણે ફક્ત ત્રણ ટેસ્ટમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે - પાકિસ્તાન (7) અને ભારત (12) ને પાછળ છોડી દીધું છે - જ્યારે શ્રીલંકા 15 પ્રયાસો છતાં હજુ સુધી ત્યાં જીતી શક્યું નથી. નવ વિકેટનો આ વિજય બાંગ્લાદેશનો વિકેટના માર્જિનથી બીજો સૌથી મોટો ટેસ્ટ વિજય છે; 2024 ની શરૂઆતમાં રાવલપિંડીમાં પાકિસ્તાન પર દસ વિકેટનો તેમનો સૌથી મોટો વિજય હતો.

31 વર્ષમાં પ્રથમ વખત - 1995 પછી - ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારત સિવાયની કોઈ એશિયન ટીમ સામે ઘરઆંગણે ટેસ્ટ મેચ હારી છે. આ ઓસ્ટ્રેલિયામાં બાંગ્લાદેશનો પ્રથમ ટેસ્ટ વિજય છે. 2017 માં મીરપુરમાં તેમની જીત બાદ, સાત ટેસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે આ તેમનો બીજો વિજય છે. વધુમાં, 2022 માં માઉન્ટ મૌંગાનુઈ ખાતેના તેમના પ્રખ્યાત વિજય પછી, સેના દેશોમાં આ બાંગ્લાદેશનો બીજો ટેસ્ટ વિજય છે.

બાંગ્લાદેશ-ઓસ્ટ્રેલિયા મેચ કેવી રહી?

આ મેચમાં બાંગ્લાદેશ તરફથી હસન મહમૂદે ફરી એકવાર શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, કુલ 9 વિકેટ લીધી, જ્યારે મેહદી હસન મિરાઝે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, તેણે પોતાનો જાદુ (5/66) વિકસાવ્યો અને ઓસ્ટ્રેલિયન મિડલ અને લોઅર ઓર્ડરને તોડી પાડ્યો. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રથમ ઇનિંગમાં 198 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. બાંગ્લાદેશે તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 426 રન બનાવ્યા, જેનાથી 228 રનની લીડ મળી.

ત્યારબાદ, ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાની બીજી ઇનિંગમાં 284 રન બનાવ્યા. કેમેરોન ગ્રીને 104 રનની ઇનિંગ રમીને ઘરઆંગણે પોતાની પહેલી ટેસ્ટ સદી ફટકારી. બાંગ્લાદેશને જીત માટે ફક્ત 57 રનની જરૂર હતી. શાદમાન ઇસ્લામ (25) અને મોમિનુલ હક (30) ની અણનમ જોડીએ બાંગ્લાદેશને જીત અપાવી.

પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર થયા બાદ હસન મહમૂદે શું કહ્યું

હસન મહમૂદને તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો. એવોર્ડ સ્વીકારતી વખતે, તેણે કહ્યું, "અમે પ્રેક્ટિસ સત્રોમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ અને સારું પ્રદર્શન કરવાની અમારી શક્તિમાં વિશ્વાસ હતો. અમે કોચ સાથે બેઠા, રમતનું વિશ્લેષણ કર્યું અને એક ટીમ પ્લાન બનાવ્યો જેણે ખરેખર અમને મદદ કરી. બોલર તરીકે, અમે ધીરજ રાખી અને ચુસ્ત લાઇન જાળવી રાખી. ઘરે પાછા ફરતા દરેક વ્યક્તિ ખૂબ ખુશ થશે અને રસ્તાઓ પર ઉજવણી કરશે."

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