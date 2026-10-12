શારજાહમાં મોટો અપસેટ! બાંગ્લાદેશે ભારતને હરાવ્યું, યુવરાજ સિંહ ખાતું પણ ના ખોલી શક્યો
બાંગ્લાદેશ ચેમ્પિયન્સે શારજાહમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ઓફ લિજેન્ડ્સમાં ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન્સને ત્રણ રને હરાવીને મોટો અપસેટ સર્જ્યો.
Published : October 12, 2026 at 3:15 PM IST
WCL 2026: ક્રિકેટમાં, મેચમાં છેલ્લા બોલ સુધી પલટાની આશા હંમેશા રહે છે અને આ રોમાંચ શારજાહમાં ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની મેચમાં જોવા મળ્યો. બાંગ્લાદેશ ચેમ્પિયન્સે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ઓફ લિજેન્ડ્સમાં ટાઇટલના દાવેદાર ગણાતા ઇન્ડિયા ચેમ્પિયન્સને 3 રને હરાવીને મોટો અપસેટ સર્જ્યો. ભારત સામે 142 રનનો લક્ષ્યાંક હતો, પરંતુ ટીમ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં આઠ વિકેટે 138 રન જ બનાવી શકી. ડેથ ઓવરમાં ડાબોડી સ્પિનર ઈનામુલ હક જુનિયર અને અબુ જાયદ રાહીની બોલિંગે બાંગ્લાદેશની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી.
શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. બાંગ્લાદેશે ઝડપી શરૂઆત કરી, પ્રથમ બે ઓવરમાં 30 રન બનાવ્યા. જોકે, ત્રીજી ઓવરના પહેલા બોલ પર ઇમરુલ કાયસ આઉટ થયા પછી તેમનો દાવ પડી ગયો. નિયમિત અંતરાલે પડતી વિકેટોને કારણે બાંગ્લાદેશ મોટો સ્કોર બનાવી શક્યું નહીં.
રોની તાલુકદાર અને અરાફત સન્નીએ ઇનિંગ્સ સંભાળી
રોની તાલુકદારે 25 બોલમાં 40 રન બનાવીને બાંગ્લાદેશને શરૂઆતની નિષ્ફળતામાંથી બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, તેને બીજા છેડેથી સતત ટેકો મળ્યો ન હતો. કેપ્ટન મહમુદુલ્લાહ રિયાદ સહિત અન્ય બેટ્સમેન નોંધપાત્ર યોગદાન આપવામાં નિષ્ફળ ગયા. ત્યારબાદ નાસિર હુસૈને જવાબદારી સંભાળી અને 21 બોલમાં 24 રન બનાવીને ટીમને ટેકો આપ્યો. લાંબા સમય પછી બાંગ્લાદેશની જર્સીમાં રમતા નાસિરે દબાણ હેઠળ ઉપયોગી ઇનિંગ્સ રમી. અરાફત સન્નીએ પણ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું, 38 બોલમાં 37 રન બનાવીને બાંગ્લાદેશને 20 ઓવરમાં આઠ વિકેટે 141 રન સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી. ભારત તરફથી પિયુષ ચાવલા સૌથી સફળ બોલર રહ્યો, તેણે ત્રણ વિકેટ લીધી. પવન નેગી અને ઋષિ ધવન દરેકે બે વિકેટ લીધી.
ઇનામુલનો કહેર
142 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે 'ઇન્ડિયા ચેમ્પિયન્સ'ની શરૂઆત અત્યંત ખરાબ રહી હતી. ટીમનો સ્કોર માત્ર ચાર રન હતો ત્યારે અંબાતી રાયડુ આઉટ થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ, સ્ટુઅર્ટ બિન્ની અને કેપ્ટન યુવરાજ સિંહ પણ લાંબો સમય ક્રિઝ પર ટકી શક્યા ન હતા. બાંગ્લાદેશી બોલરોએ નિયમિત અંતરે વિકેટો ઝડપી ભારત પર દબાણ વધાર્યું હતું; રોબિન ઉથપ્પા અને યુસુફ પઠાણની વિકેટ પડી ત્યાં સુધીમાં ભારતનો સ્કોર 55 રન સુધી પણ પહોંચ્યો ન હતો.
ઋષિ ધવને 18 બોલમાં 24 રન બનાવીને વાપસીની આશા જગાવી હતી, પરંતુ ઈનામુલ હક જુનિયરે તેની વિકેટ લઈને ભારતને વધુ એક ઝટકો આપ્યો. ઈનામુલે તેના સ્પિન બોલિંગથી ભારતીય બેટ્સમેનોને મુક્તપણે રમવા દીધા નહીં. તેણે ત્રણ ઓવરમાં માત્ર 12 રન આપીને ચાર વિકેટ લીધી અને મેચનો સૌથી અસરકારક બોલર સાબિત થયો. ઈરફાન પઠાણે 41 બોલમાં 24 રન બનાવ્યા, જ્યારે પવન નેગીએ છેલ્લી ઓવરમાં 26 રનની અણનમ ઇનિંગ રમીને મેચને રોમાંચક બનાવી દીધી. પીયૂષ ચાવલાએ પણ તેને ટેકો આપ્યો, પરંતુ ભારત લક્ષ્યથી ત્રણ રન પાછળ રહી ગયું.
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